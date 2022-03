Jorge Lanata le respondió a Santiago Cafiero: "No estás a la altura de las circunstancias"

El fallido discurso de Santiago Cafiero ante la Expo Dubai 2022 le trajo numerosas críticas y memes por su bajo nivel de pronunciación de inglés. Incluso, varios señalaron que el cargo de ministro de Relaciones Exteriores “le quedaba grande”. Uno de ellos fue Jorge Lanata y el funcionario le respondió con un insulto bilingüe.

“I think Lanata is a dickhead", fue la insólita frase con la que Cafiero respondió a las críticas del periodista. Ahora fue el turno de Lanata para replicar: sostuvo que Cafiero "no puede no hablar bien inglés" y "que es una vergüenza".

"Me parece elegante y a la altura de su cargo. Evidentemente no le importó nada, porque mirá como respondió. En off la cancillería me dice que nosotros le hicimos bullying al canciller ayer, ¿vos podés creer?", planteó el conductor este viernes 18 de marzo en el pase de Radio Mitre con el programa de Eduardo Feinmann.

Lanata sostuvo que el calificativo de Cafiero le "sorprendió y causó gracia", además de tildarlo de "desubicado" por las palabras. Luego volvió a criticar el discurso bilingüe del canciller en Dubai.

"Lo dijimos ayer: Cafiero habla bien inglés, pero pronuncia horrible. Y no puede ser que el canciller pronuncie horrible", remarcó. En tanto, le aconsejó que debería "dicho que no" cuando le ofrecieron el cargo y que debe "reconocer su propia limitación".

"Vos no tenés experiencia en relaciones internacionales, no la tuviste nunca (...) No podes estar en un lugar a donde no estas a la altura de las circunstancias, porque nos estas representando a todos y es una vergüenza", manifestó el periodista.

El mensaje de Jorge Lanata a María O'Donnell

Dado que el insulto de Cafiero se produjo en el programa que conduce María O'Donnell en FM Urbana Play, Lanata le dedicó un comentario a quien fuera su compañera en Página/12 y Día D.

"Como uno es viejo, hay un par de generaciones que laburaron conmigo y bueno pasó de todo con la gente; algunos se hicieron K, otros no. A mí no me molesta que se hayan hecho K, lo que me molesta en algunos casos es que sean desagradecidos", lanzó el conductor radial.

"María O'Donell laburó conmigo en Página/12, la conozco hace muchos años y por ejemplo el título de la revista TXT, que ella dirigió, es mío; yo se lo di a ella en una reunión que tuvimos con Adolfo Castelo hace muchos años. Y viste, que la gente que ni siquiera te salga a defender un poquito me parece ingrato, me parece maleducado de parte de María", continuó Lanata.

Feinmann mencionó a continuación que la periodista es "íntima amiga de la portavoz", en referencia a la vocera presidencial Gabriela Cerruti. "Sí claro, tienen un grupo de amigas, donde la portavoza y ella son parte", respondió Lanata.

"A mí eso no me importa, cada uno es amigo de quien quiere; no me gusta cuando vos a la gente la apoyaste en su carrera de la manera que sea, incluso regalando el título de una revista, y te responde así. Eso me parece ingrato y realmente me molesta", completó el conductor.

"Lanata is a dickhead", el insulto de Santiago Cafiero

En una entrevista con María O'Donnell en De Acá en Más (FM Urbana Play), el ministro de Relaciones Exteriores apuntó a los "sommeliers de inglés" tras las críticas por su pronunciación en inglés y cuestionó duramente a Jorge Lanata.

"Lanata said stupid things about me and I don't care. I think Lanata is a dickhead", lanzó Cafiero. El insulto final podría traducirse como "idiota" o "imbécil", aunque un doblaje literal sería "cabeza de pene".

Previamente Lanata había calificado su actuación en Dubai como "una vergüenza". "Ni siquiera es el ministro de agricultura, es el canciller", ironizó el periodista.

NM/ff