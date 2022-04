Victoria Tolosa Paz habló en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) y salió en defensa del ministro de Economía Martín Guzmán. Además, se pronunció respecto a las internas dentro del Frente de Todos. Al respecto dijo que los objetivos “son los mismos” pero los matices aparecen en “la caja de herramientas” para llegar a ese “sendero”. Estas diferencias, según destacó, tuvieron su punto “más álgido” en relación al acuerdo con el FMI.

Fuiste una de las funcionarias que defendió a Martín Guzmán. ¿Qué diferencia hay entre tu visión y los que hoy están en funciones gobernando la provincia de Buenos Aires de tu propio partido?

Me dicen albertista para minimizarme como kirchnerista. En realidad, quienes venimos defendiendo la gestión de Néstor como de Cristina, y que hoy también defendemos la gestión de Alberto, no encontramos esos matices que entiendo que el periodismo tenga que distinguir este momento, y por eso se simplifica en "Victoria es Albertista".

Nos toca gobernar saliendo de una pandemia, con una guerra que complica el contexto de la Argentina como otros países del mundo, pero que tiene un correlato beneficioso, aunque duela decirlo. Nos gustaría discutir cómo resolver los problemas. Defiendo la gestión del ministro Martín Guzmán, en tanto y en cuanto, veo un ministro que entiende la inflación y busca herramientas para atacarla, viniendo de un marzo letal, con 6,7% de inflación.

Hay una cantidad de personas del Frente de Todos que están atacando al ministro Guzmán, a Kulfas, mientras que otros, no. Detrás de eso, está el ataque al Presidente. ¿Por qué creés que lo atacan y cuál es tu lectura del fin con el que realizan esto?

Creo que detrás de los ataques, hay una crítica al resultado de sus gestiones. Los indicadores económicos son la mejor defensa de Guzmán. Defiendo en función de que se demuestra que, en materia económica y productiva, hay un aumento de inversión real, de la baja en desocupación, del crecimiento del 10% del Producto Bruto Interno (PBI) y del aumento de la actividad laboral formal de las mujeres, como nunca antes. Esto tiene que ver con políticas económicas y con modificaciones en el Parlamento que acompañaron la primera parte del Gobierno de Alberto.

Esto es una gestión completa, que se trabajó en el Parlamento y el Ejecutivo, y son los buenos resultados para defender, en lo que para mí, éste es el sendero. Dicho camino aún tiene obstáculos, y el primero es la inflación. Trabajamos para resolverlo pero no puedo decir que todo lo demás no existe. Argentina está invirtiendo y tuvo exportaciones récord en marzo. Ahí empezamos a ver que el diseño de toda la política productiva e industrial nos muestra las dificultades, pero estamos en el sendero correcto.

La Argentina no puede entrar en default y tiene que tener tiempo para crecer y empezar a pagar la deuda que tomó el gobierno anterior y que no tenía una mirada puesta en el crecimiento del desarrollo productivo. No defiendo personas, defiendo ideas. Esas ideas hoy las llevan adelante Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni.

Tenemos aspectos negativos y positivos en la economía. Ahora, el fracaso de la misma es la redistribución del crecimiento, los salarios bajos y la inflación. ¿Estos elementos están interrelacionados? Para empujar keynesianamente a la economía, al mismo tiempo, ¿tenés más inflación como efecto secundario?

Hay que redistribuir, inyectar y recuperar capacidad del salario y poder adquisitivo para que toda la demanda de bienes y servicios del consumo interno sean la polea de tracción de nuestras pymes. Coincido con esa definición y Guzmán también. El problema es que esto no se hace de un día para el otro. El ajuste de Macri fue brutal, fue un tobogán en el que se cayó el salario, jubilaciones, asignaciones y tuvimos que implementar la tarjeta Alimentar como refuerzo para sostener a los más vulnerables. La recuperación y el crecimiento van más lento de lo que queremos.

Juan González (JG): Las diferencias continúan y en un momento más álgido, ¿no hay ideas muy distintas dentro del Frente de Todos?

Las ideas no son distintas en cuanto al sendero pero tenemos que construir esta gran avenida para llegar a "x" meta. El tema es cómo construimos la caja de herramientas para esa avenida. Ahí sí hay un punto común de redistribución, crecimiento, que se pueda diversificar la producción.

En todo eso estamos de acuerdo. El problema es que en la caja de herramientas, para lograr ese objetivo, empiezan los matices. El primero de ellos fue con lo del acuerdo con el FMI. Fue el punto más álgido. Eso fue un cimbronazo porque ahí quedaron claras las diferencias en la caja de herramientas que quieren utilizar cada uno de los integrantes del frente, son diferentes.

