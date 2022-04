Juliana Di Tullio: "Cristina, Carrió, Camaño y yo tenemos en común que peleamos contra el poder"

La senadora Juliana Di Tullio habló con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia por Radio Perfil (FM 101.9) sobre la jugada del oficialismo para nombrar un consejero más en el Consejo de la Magistratura.

¿La división que se creó en el bloque del Senado es simplemente un artilugio para nombrar un consejero más en el Consejo de la Magistratura o representa un grupo cohesionado, que tiene diferencias de posiciones respecto del resto?

Nos sentimos obligados a usar esas picardías que nunca usamos. No es una práctica que hayamos utilizado jamás, es de la que nos hemos quejado pero no tuvimos opción. El lunes, Rosatti asumió la presidencia del Consejo de la Magistratura, que es el organismo de disciplina que pone y saca jueces.

Que el presidente de la Corte lo sea el del Consejo de la Magistratura, generó un conflicto de poderes muy grande. Venía con una ley de hace 16 años que venía funcionando bien, también, en los cuatro años del macrismo. En diciembre se declararon inconstitucional algunos artículos y, puso en vigencia, una ley que yo derogué cuando era diputada hace 16 años. Modificó un artículo con un fallo, es un escándalo, violó la Constitución Nacional.

Esto se resuelve dándole una sanción definitiva a la ley que hemos hecho del Consejo de la Magistratura, no vamos a desconocer la inconstitucionalidad porque, aunque yo le veo un trasfondo político, no voy a desconocer el fallo de la Corte. La Corte le puso fecha límite.

¿Por qué no hizo, Sergio Massa en Diputados, este movimiento al que calificás como "picardía"? ¿Por qué Germán Martínez le reclama a Sergio Massa?

Es un tema de números: nosotros tenemos mayoría, ellos no. Martínez lo hace porque lo tiene que hacer y yo también lo haría. Son prácticas parlamentarias, es correcto que lo haga. Estas picardías no son ilegales pero tampoco son prácticas legislativas que se hagan hace muchos años. No se hace, no está escrito, pero no es ilegal ni está prohibido.

¿Por qué tanta discusión, por algo que en términos reales es abstracto, si de todas maneras no se llega a los dos tercios?

No es abstracto, se está garantizando el quórum, no es un tema numérico. Aunque tengas el número, es muy difícil hacer que el Poder Judicial.

Te pido una reflexión de tu discusión con Lousteau.

Estábamos en una reunión de comisión, no en la tele, discutiendo artículos. Yo soy amiga de Martín Lousteau, debe estar ofendidísimo conmigo, yo lo quiero, es una persona con la que me llevo super bien.

Vos construiste en la política "un tono Tita Merello", una mujer que viene acá y cachetea a todos, y una manera de plantarte.

Yo en general me la banco mucho más de lo que se ve. A mí me toca ser oficialismo, fui solamente dos años oposición, me tengo que bancar que me griten, que me digan de todo. Es parte del juego, es un ambiente hipermachista. Lousteau es calentón, gritón y estábamos en una reunión de comisión, no estamos peleando.

¿En las próximas elecciones podemos ver más paridad o inclusión de las diversidades en las listas?

Veo retroceso más que avance en algunas cosas que hemos ganado como sociedad y me gustaría que haya más paridad y diversidad. Yo veo que la derecha avanza mucho.

En la Justicia hoy la paridad de género es absoluta, tenés tantas juezas como jueces, pero luego está el techo de cristal. Lo que te planteas es que las mujeres que se destacan en política tienen la necesidad de tener personalidades a lo Tita Merello. ¿Es necesario en la actualidad que las mujeres coloquen esa posición fuerte para equilibrar esa diferencia en la cuestión de género?

Yo hago política y tengo que discutir con el poder, el real, el económico, no las instituciones del Estado que tenemos poco poder.

¿Qué tienen en común vos, Camaño, Cristina, Carrió? ¿Hay un elemento en común?

Cristina, Carrió, Camaño y yo tenemos en común que peleamos contra el poder.El poder es masculino y el poder económico también. Ni te cuento las finanzas, que para mí es el corazón y el alma del patriarcado. La Suprema Corte también. Todas nos inventamos un personaje porque sino nos pasan por encima.

