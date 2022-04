Graciela Ocaña: "La división del oficialismo es un acting"

La diputada de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (FM 101.9) y puso en duda las diferencias entre los bloques del Frente de Todos. Además, se refirió a la situación del Consejo de la Magistratura.

¿Germán Martínez, al impugnar la decisión de Sergio Massa, está coordinado con él?

Me cuesta creer que el jefe de una bancada, que es el principal sostén del Gobierno, y el presidente de la Cámara -que representa esa bancada- tomen decisiones distintas. Es parte de un discurso de contención al Frente de Todos para evitar alguna maniobra y ensuciar algo que es correcto. Massa hizo lo que marca la ley del 2006, como marca el fallo de la Corte Suprema, para darle lugar a la segunda minoría. Eso le corresponde al radicalismo, pero hubo una maniobra para burlar esto.

Eduardo Valdés: “Ni Cristina, ni Scioli, ni Capitanich tienen chances si a Alberto no le va bien”

En el Senado, la división del bloque oficialista, ¿también es un show para enviar un consejero al Consejo de la Magistratura?

La división del oficialismo es un acting, a tal punto que hay senadores de La Cámpora, como Mariano Recalde, que quedaron en otro bloque que no responde a Cristina. Seguro lo vamos a ver en las próximas votaciones, donde van a estar unidos los bloques. Me parece difícil que se vuelva a producir lo que pasó con la votación del acuerdo con el FMI, porque el oficialismo está paralizado en base a esa discusión que no terminan de saldar y no administran la gestión económica de acuerdo a eso.

Se anunciaron una serie de subsidios que no sabemos cómo se van a financiar, porque no conocemos el proyecto y muestran una forma de contención y trabajar en el sentido que Cristina quiere llevar adelante para de agravar a los sectores productivos de la Argentina para seguir alimentando al público que quiere representar. Es la idea del pobrismo y de seguir con la Argentina de los subsidios que no da para más.

Magistratura: denuncian que Martín Doñate no cumple con los 8 años de abogado necesarios

En el 2015, Cambiemos puso a Tonelli en el Consejo de la Magistratura, en el lugar que le correspondía a Cleri, como dirigente kircherista

La situación es distinta porque las leyes eran diferentes. La ley del 2006 ya no habla de bloque político y se prestó para hacer otras maniobras. Por eso mismo, Graciela Camaño tiene un lugar en el Consejo de la Magistratura, que se corresponde a un acuerdo con el kirchnerismo para que el sector de Cristina, más el de Sergio Massa, tuviera la representación por la mayoría. En cambio, la de los 90 sí, porque era otro contexto, con espacios más estables. Pero con la crisis del 2001 esto cambió.

JL PAR