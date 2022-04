En diálogo con Jorge Fontevecchia para Radio Perfil (FM 101.9), Eduardo Valdés, diputado nacional del Frente de Todos subrayó que él es un “militante de la unidad”. El funcionario no ve con buenos ojos la división de los bloques del oficialismo en el Senado. Asimismo, expresó que le gustaría que Cristina sea candidata a presidenta para el 2023.

Cuando se divide, en dos bloques en el Senado, Unión Ciudadana del Frente de Todos, ¿significa algo más que simplemente perseguir el objetivo de conseguir la representación por la segunda minoría? En el fondo, lo que está indicando, ¿es un comienzo de lo que podría ser en un futuro, una división dentro del oficialismo?

El grueso de las personas que integran ese grupo, en los últimos que gobernó Mauricio Macri, estuvo en lugares muy distintos. Yo había estado en el Frente para la Victoria y no reniego de esa historia y muchas de las relaciones que conservo, que vienen por la conducta que uno tuvo en esos años.

Tenemos miradas diferentes sobre el presente, precisamente por eso. Respecto del Senado, esa división del bloque del Frente de Todos, a mí me sorprendió. Este martes por la noche estaba en una cena, con muchos compañeros, y de pronto nos llegó esa información, firmada por un periodista que respetamos. Por lo que vimos, existen algunas diferencias que espero que las podamos reconstruir. No son distintas a las diferencias que estudian los analistas políticos, respecto de la política del Frente de Todos.

Yo soy un militante de la unidad por una sencilla razón que puedo probar con número y estadísticas: cuando nos dividimos, perdimos todas las elecciones y, cuando nos unimos, ganamos casi todas. Perdimos en 2013, cuando se fue Sergio Massa y, en el 2015, se fue Hugo Moyano. En el 2017, éramos revolucionarios porque íbamos con Unidad Ciudadana y Randazzo con el Partido Justicialista: perdimos la elección general. Nos dimos cuenta a quién queríamos representar: si a los que sufrían las políticas económicas, que estaba llevando adelante el gobierno de Macri, o éramos un grupo de progresistas que queríamos sólo ganarle a los que no tenían nuestras ideas.

Independientemente de que esto no signifique la ruptura, ¿podría significar que, así como dentro de la coalición opositora, hay una representación formal, se está institucionalizando, dentro del Frente de Todos, a Unión Ciudadana como parte distinta del peronismo tradicional? Y esto, ¿fue con el sólo fin de enviar un representante más al Consejo de la Magistratura? ¿O representa una verdadera división que le dan identidad a ese grupo de Unidad Ciudadana?

Tal vez es una buena forma de institucionalizar al Frente de Todos. No tengo información fina sobre esas divisiones en el Senado pero también es cierto que no se pueden ocultar las diferencias. Tiene mucho que ver el origen de cada uno. Por algo Massa no compartió con nosotros el tiempo de los 4 años, por algo muchos de los que están gobernando se nuclearon junto al Presidente de la Nación, en el 2017, con Florencio Randazzo. No está mal que las coaliciones se sinceren y se trabaje sobre estas posiciones.

Entonces, no fue simplemente para enviar un consejero más al Consejo de la Magistratura...

No creo. Son diferencias que ustedes mismos han visto en estos últimos tres meses.

¿ Ves bien que se institucionalice la diferencia, como sucede a nivel de partido en la coalición de Juntos por el Cambio?

El 2 de abril compartí un almuerzo con Pepe Mujica y Lucía Topolansky. Una de las grandes virtudes que tuvo el frente que gobernó tantos años, y con éxito en Uruguay, fue tener institucionalizadas las diferencias. En el caso del Frente de Todos, esto es una evolución que implica una institucionalización de las ideas.

Carlo Bianco propuso que sea Cristina Fernández de Kirchner la candidata a presidente en las elecciones del año próximo. ¿Compartís esa idea?

Cristina Fernández de Kirchner tiene la intención de votos necesaria en términos individuales. Tiene todo el derecho a ser candidata a presidenta sin ninguna duda. Me gustaría que lo sea, incluso si a Alberto le va bien. Pero ni Cristina, ni Scioli, ni Capitanich tienen chances si a Alberto no le va bien.

Juan González (JG): La relación entre Máximo y Alberto, ¿en qué momento está?

No lo sé, yo espero que mejor que antes. No importan ya las relaciones personales. Una de las cosas que hemos verificado es que las cuestiones personales no tienen que superarnos, ninguno de nosotros quiere volver atrás. En ese sentido, la institucionalización del Frente de Todos es lo mejor que puede suceder. Máximo no está divorciado de los movimientos políticos que hace Cristina Fernández de Kirchner.

