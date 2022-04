La diputada nacional de la UCR Roxana Reyes dialogó con Jorge Fontevecchia para Modo Fontevecchia por Radio Perfil (101.9) y explicó qué está pasando con la composición del Consejo de la Magistratura y cuál es el rol de Cristina Kirchner y Sergio Massa.

La escuché hablar previamente del funcionamiento de la Justicia en Santa Cruz cuando gobernaba Néstor Kirchner. ¿Cómo podría sintetizarlo?

Era un capítulo de la maqueta, que después lo trasladaron a nivel nacional. Ellos crearon un sistema para controlar el poder absoluto, eliminando la representación proporcional en Diputados, sacando los sistemas de control y manejando la Justicia y el sistema electoral, a través de la Ley de Lemas.

Todo esto se hace para conservar el poder y tener privilegios propios y de una casta política, pero no vemos que haya repercutido positivamente en la vida de la gente de Santa Cruz. Al contrario, tenemos una línea de pobreza del 37%, la educación es paupérrima y faltan muchos servicios. Está saqueada y no hay ni un funcionario imputado o procesado. La Justicia está cooptada y es fácil delinquir, no rendir cuentas, apropiarse de los recursos públicos y los resultados son los que vivimos.

Por eso es tan importante lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura y qué pasa cuando se mira para otro lado. Y desde que Zannini pasó al Tribunal Superior de Justicia empezó a disciplinar el sistema judicial en la provincia.

¿Cómo se compone la Corte Suprema de Santa Cruz?

Tiene cinco miembros y todos fueron nombrados por el kirchnerismo. Se ve que los Kirchner han salido con una vocación para la Magistratura que la deben tener en la sangre, porque siempre son los mejores para ocupar los cargos en Santa Cruz. Ahora en el Senado desdoblan el bloque del Frente de Todos para ser oficialismo y oposición, y es lo mismo que hicieron en el caso del ex procurador Eduardo Emilio Sosa, cuando lo dejaron sin funciones y nunca lo restablecieron, incumpliendo lo que decía la Corte Suprema.

La vicepresidenta tiene como única agenda su impunidad, igual que en Santa Cruz, porque es la que tiene el poder. No la veo hablar de la desocupación, la precarización laboral ni la inflación.

¿Cómo se decide un miembro de la Corte Suprema?

Se necesitan dos tercios y es unicameral. Pero también está el tema del representante en el Consejo de la Magistratura santacruceño, que tiene que ser un diputado letrado por ley. En 2016 tuvieron que nombrarme a mí porque era diputada provincial pero, dos años después, violaron la legislación al designar a una persona que no cumplía con los requisitos.

Está todo organizado para tratar de desalentar la participación de los letrados, porque tiene bloqueo de título y difícilmente un abogado cierre su bufete de abogados. Y además se contradicen, porque acá les molesta que el presidente del Consejo sea el mismo que el de la Corte, pero en Santa Cruz no.

¿Estamos llegando a cierto ocaso del kirchnerismo en Santa Cruz, como anticipo del panorama nacional?

La propia brutalidad con la que se pusieron con sus conductas indica que están en el momento de la decadencia. Manejan y manipulan la voluntad popular a su antojo, no se ruborizan al hacer estas trampas, como hizo Cristina en el Senado, por sus temores a la Justicia. La vicepresidenta está sumiendo al Senado por sus caprichos y nos está trayendo consecuencias que son muy difíciles de revertir.

La actitud diferente de Sergio Massa ¿representa algo más allá de la formalidad?

Massa decidió no incinerarse y garantizar el funcionamiento de Diputados. Priorizó una responsabilidad porque sabe que tiene que conseguir consensos y mantener en funcionamiento la Cámara de Diputados. No le quedaba margen de maniobra, más allá de que le guste o no, porque no estamos por encima de la Corte Suprema. Lo que hizo Cristina, además de ser ilegal, es una irresponsabilidad política y es ponerse por encima de Constitución.

