Nito Artaza: "La UCR es como una novia enamorada que se va con otro"

El artista y dirigente político, Eugenio "Nito" Artaza, dialogó con Jorge Fontevecchia en Modo Fontevecchia, por Radio Perfil (101.9), y criticó los acuerdos entre el radicalismo y el PRO. Además se mostró a favor del oficialismo y de acompañar a Sergio Massa.

¿Cómo es tu mirada del discurso político y de los medios? ¿Cuánto tiene esto de técnica espectáculo?

La influencia del poder mediático, que llamó inductivo en cualquier actividad, resulta trascendental y es un fenómeno de hace mucho tiempo. Si no estás en los medios o no sos conocido parece que no existís y eso puede influir en una candidatura o la imposición de una idea.

El peronismo pierde imagen en el Conurbano: tres intendentes del PJ entre los peor posicionados

Te opusiste a la unidad del radicalismo con el PRO y te mantenés más cerca de Sergio Massa. ¿Cuál es tu visión del Gobierno y el conflicto entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

El radicalismo acompañó políticas liberales y lo va a volver a hacer. Puede llegar a terminar con Milei y Espert, porque ya lo hizo con Macri.

Cuando surge una figura nueva como la de Facundo Manes, que defiende a Raúl Alfonsín, ¿puede haber un aire fresco que vuelva a llevar al radicalismo a su tronco más de centro?

Es posible, pero lo que necesita es un proyecto. Más allá de la figuras, hay que incluir a la clase media, los jóvenes y los trabajadores, no solo las corporaciones, como pasó con Macri. Argentina necesita pactos para salir de la crisis, porque se pasa de un gobierno expansivo a otro con ajuste, siempre con discusiones, sin hacer acuerdos. Para eso hace falta grandeza, liderazgo y tener un proyecto nacional.

Una cena de la Unión Cívica Radical para mandar señales hacia dentro y fuera del partido

¿A quiénes ves en mejores condiciones para eso?

Los gobernadores pueden tener claro un proyecto, porque el reclamo que hacen del federalismo y por estar en contacto con la gestión y las necesidades de la gente, pero no solo de una identidad política. Acompañé y sigo estando con este gobierno, dentro del Frente Renovador. Cuando no pude continuar dentro del radicalismo, me fui con Massa.

La UCR es como una novia enamorada que se va con otro. Massa es un hombre de consenso, más allá de las críticas que se le hacen, encontró las formas de consensuar, dialogar con todas las fuerzas políticas, los gobernadores y tiene experiencia. Soy bastante optimista con respecto a la Argentina, pero hace falta la voluntad del oficialismo, de la oposición y de la sociedad.

JL PAR