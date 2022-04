Ángel Rozas: "Irnos de Juntos por el Cambio sería un suicidio"

El dirigente del radicalismo Ángel Rozas habló con Jorge Fontevecchia en Radio Perfil acerca de la reunión en la casa de Juan Manuel Urtubey.

La reunión en la casa de Juan Manuel Urtubey, el "asado antigrieta", ¿significa el surgimiento de una alternativa electoral que no se integra a ninguna de las dos coaliciones existentes? ¿O un proceso de acercamiento entre el gobernador de Córdoba y otros dirigentes que antes integraban esa "ancha avenida del medio" a Juntos por el Cambio y lograr los dos tercios de apoyo para gobernar?

Fue una reunión de amigas y amigos de la política, venimos de lugares diferentes, ideológicamente, pero como toda la sociedad preocupada por la actualidad en la Argentina nos convocamos, sin agenda previa, a una reunión abierta. Esto puede terminar en una gran alianza sobre la base de una propuesta concreta en lo económico, político y social. No es que nos convocamos para que los no peronistas, no kirchneristas se pasen a Juntos por el Cambio. La intención puede ser que nos agrupemos todos en esta coalición que esté lejos de los extremos, porque perjudica a la gran masa de los argentinos. Es una hipótesis, sería una gran coalición, que se sumen los peronistas no kirchneristas y los que integramos Juntos por el Cambio, ampliar la base electoral de Juntos por el Cambio, de quienes integraban esa tercera avenida.

Para poder llevar adelante, lo que haya que hacer, hace falta una masa crítica de poder político. Hay dos alternativas: o estas personas que quedan de Alternativa Federal se suman en una alianza de gobierno, electoral; o que los radicales que se van de Juntos por el Cambio, se alían y crean una nueva coalición, incluyendo a los sectores residuales del peronismo, como el partido que llevó como candidato a Roberto Lavagna. ¿Cuál de estas dos alternativas te parece más probable?

Irnos de Juntos por el Cambio es un suicidio para cualquier dirigente. Podría llegar a concretarse ampliando la participación de sectores en una gran alianza que se llame Todos Juntos, o cualquier nombre, que puedan sumarse sectores que hoy no son parte de Juntos po el Cambio. No es cuestión solamente de ganar, hay que tener mayoría para llevar adelante las reformas estructurales que el país nos viene demandando hace 50 o 60 años. Es necesario tener un programa económico que otorgue previsibilidad. Si no hay un proyecto, la desazón de la gente por la clase política va en aumento y los responsables somos nosotros.

Vos mencionabas que se puede llamar de otra manera, que sea un conjunto de partidos en el que estén los que hoy están en JxC más los que estaban en Alianza Federal. ¿Te imaginás esa hipótesis compitiendo en las PASO candidatos del radicalismo, del PRO y del peronismo de Córdoba?

Me gustaría enfrentarnos en las primarias, que el voto popular decida y el candidato a presidente será el que el pueblo decida. El radicalismo tiene que presentarse con candidatos, el PRO lo hará también y si eso se llegara a concretar, Alternativa Federal tendría que presentar sus candidatos.

¿Te imaginás al radicalismo presentando candidatos puros o compartiendo candidatura con el PRO?

No me asustan las fórmulas combinadas pero haría todo lo posible para que un radical encabece la lista para presidente de la Nación, combinada con alguien naturalmente de otra orientación política-ideológica.

Las alianzas fracasan y van a seguir fracasando porque se las conforma equivocadamente, no se hacen con la base de un programa. Tenemos diferencias con gente del PRO, está muy bueno si está acordado previamente.