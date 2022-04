Juez: “No tengo miedo, el año pasado ganamos la interna más despiadada del país”

“Voy a ser candidato a gobernador. Y voy a ser el próximo gobernador de Córdoba”, le dice con firmeza el senador Luis Juez a PERFIL CÓRDOBA. Asegura, también, que ve una oportunidad inmejorable en el 2023 porque “después de un cuarto de siglo hay un peronismo agotado. Después de dos dirigentes tan fuertes como (José Manuel) De la Sota y (Juan) Schiaretti, el resto no ofrece el nivel y el volumen de caudillismo que tenían aquellos, ni el nivel de convocatoria y masividad”.

En ese sentido, de cara a las elecciones del 2023, Juez destaca que “va a depender de los dirigentes de Juntos por el Cambio, que entendamos que a esta oportunidad no hay que dejarla pasar”.

¿Y el radicalismo cómo jugará? El senador no se hace cargo de que exista una mayoría de radicales que no lo quieran como su candidato, pero ante la consulta sobre esa eventualidad, y la posibilidad de presentarse representando a otra fuerza política, sostiene: “Voy a hacer lo imposible para ser el candidato de Juntos por el Cambio porque somos la mejor opción y la muestra es que sacamos un millón cien mil votos hace cinco meses”.

“Tengo una excelente relación con la mayoría de los dirigentes del radicalismo y mantengo diálogo con todos. Y los radicales que dicen que no me quieren me tendrán que ganar la interna: no tengo problemas en ir a una interna, les sacamos veintiséis puntos de ventaja en la última elección”, afirma.

Y añade, para reforzar el concepto: “La interna de Juntos por el Cambio del año pasado fue la más feroz y en la que se ganó con mayor margen que en cualquier otro distrito de Argentina. Hay que buscar los mecanismos, las garantías de seguridad, la transparencia, evitar que el peronismo se nos meta. Si está eso, no tengo problemas”.

Aquel lejano 2007. Cada vez que se abre un proceso electoral Juez recuerda la experiencia de 2007 cuando perdió por escaso margen enfrentando a Juan Schiaretti. Aunque sigue afirmando que a aquella elección “se la robaron”, hoy tiene una visión diferente de aquella contienda.

“No puede pasar algo parecido, la situación es otra: tenemos estructura, fiscales, estamos preparados, y porque los tiempos son los tiempos. Es como en el fútbol: hay momentos y momentos. En el 2007 éramos muy tiernos, muy ingenuos, pensábamos que la democracia sola cuidaba a las urnas y ahora tenemos en claro que si no tenés fiscales y estructura para controlar el proceso electoral el peronismo te hace trampa. Por eso decía que si tenemos los elementos mínimos de garantía no tenemos problemas de ir a una interna o el método que quieran”, asegura.

Consultado sobre lo que le dejó la experiencia del 2007, Juez sorprende: asegura que no le quedaron rencores, que hoy mantiene una buena relación con el gobernador y que va a “hacer lo imposible para que Schiaretti quede en la perpetuidad de la memoria de los cordobeses como un buen administrador”.

¿Y Llaryora?. En el mano a mano con este medio, Juez también se refirió a la gestión del intendente capitalino Martín Llaryora, su posible futuro contendiente en las urnas: “Creo que es una gestión muy marketinera, fuertemente sostenida con pauta”.

-¿Cuándo usted fue intendente no hacía publicidad de su gestión?

-Yo no gasté un peso en publicidad, por eso también me peleé con el círculo rojo de la comunicación de Córdoba. No gastaba plata en publicidad.

Volviendo sobre la gestión Llaryora, Juez señala que “desde el punto de vista del marketing es interesante. Es una gestión que pinta cordones, que hace murales, que te edulcora la vista pero que no te resuelve el problema de cloacas, de desagües, de transporte, de alumbrado. Es una gestión que tiene ingresos como no tuvo nunca un intendente desde 2003 a la fecha, inclusive le están quitando presupuesto al interior de la provincia para ponerla en la Capital para tratar de hacer que gane Llaryora”, sostuvo el fundador del Frente Cívico.



“No me quejo políticamente, es una crítica como vecino de Córdoba. Yo no he visto que la ciudad haya mejorado, las cloacas siguen siendo las mismas, los desagües igual y el transporte sigue siendo un espanto”, destaca Juez.