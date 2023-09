El Laclau de Patricia

“Santiago Kovadloff será el jefe de un consejo de asesores de Patricia Bullrich. Se graduó en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Supo integrar junto a Marcos Aguinis, Luis Gregorich y Juan José Sebreli el Grupo Malba, base de la candidatura presidencial de Ricardo López Murphy en 2003”, introdujo Jorge Fontevecchia en la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) de este miércoles 13 de septiembre de 2023.

Algunas de las obras de Kovadloff fueron traducidas al hebreo, portugués, alemán, italiano y francés y otras se han difundido por España.

Desde 1998 es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Además, colaboró desde sus inicios en la revista Humor Registrado y es colaborador permanente del diario La Nación.

El estrecho vínculo histórico entre la política y la filosofía

Platón, discípulo de Sócrates, tenía una particular teoría acerca de cómo se debía gobernar y de la relación que debía existir entre política y filosofía. El régimen ideal para Platón era la aristocracia, porque predomina el elemento racional encarnado en el rey-filósofo. Se trataba de una aristocracia de la virtud y el saber, no de sangre.

Aristoteles, discípulo de Platón, formó a Alejandro Magno. El filósofo le enseñó retórica, matemáticas, biología y varias asignaturas. Estaba de acuerdo con la democracia griega, que en ese momento sólo se contemplaba para los ciudadanos, quienes tenían el tiempo para discutir los asuntos de la polis mientras los esclavos trabajaban.

Consideraba que el esclavo era inferior al ciudadano o al hombre libre porque era un “instrumento viviente” que poseía una racionalidad elemental, incapaz de tener autonomía en sus decisiones. De esta manera, había una suerte de justificación filosófica de esta forma de gobierno que encarnaban los diferentes mandatarios y que continuó Alejandro Magno.

Nicolás Maquiavelo, conocido como el padre de las Ciencias Políticas, extrajo muchos de sus conceptos sobre el ejercicio del poder y la política volcados en su famoso libro "El Príncipe", de sus funciones como asesor y canciller durante el Renacimiento italiano.

Ya en el siglo XX, Martín Heidegger, uno de los filósofos más importantes de la época, era nazi y creía que el ser del humano sólo tenía destino en el Tercer Reich.

Heidegger consideraba que en la Unión Soviética los habitantes seguían ciegamente como masas a Stalin y a los dirigentes bolcheviques.

Por el otro lado, en Estados Unidos veía una sociedad captada por el consumo y lo material. Por eso, encontraba en la Alemania Nazi la salvación del significado de la vida humana, de esa pregunta por el Ser y por el sentido de la propia existencia.

La filosofía Argentina y el pensador del kirchnerismo

Mucho más cerca en el tiempo y en el espacio, el pensador argentino Ernesto Laclau fue quien le dio un sustento filosófico al kirchnerismo. Ejerció como teórico y defensor del populismo socialista como forma ideal de gobierno para los países latinoamericanos. Fue asiduo visitante de los Kirchner desde que llegaron al poder en el 2003 y se convirtió en su referente ideológico.

En este sentido, su libro más clarificador es La razón populista, publicado en el 2005. Sin embargo, la obra que sienta las bases del pensamiento de Laclau es Hegemonía y estrategia socialista, escrita en 1985 junto a su pareja, la politóloga belga Chantal Mouffe. Desde ese texto, ambos son considerados exponentes del posmarxismo, a partir de una relectura de los postulados de Karl Marx y añadiendo conceptos de Lacan y el postestructuralismo.

Laclau teorizó sobre la necesidad de construir un antagonismo entre el pueblo, como un significante vacío que se llena según las necesidades de distintos sectores y un responsable de esa necesidad, como podría ser la oligarquía. De esta manera, uno puede leer varios de los conflictos del kirchnerismo con un lente laclausiano y entenderlos mejor.

No está de más volver a recordar que Patricia Bullrich recientemente realizó un doctorado en Ciencias Políticas en el que seguramente haya tenido que leer a Laclau. Por su parte, Horacio Rodríguez Larreta, su competidor, tuvo su posgrado a fines de los 80 en Harvard con un material de lectura probablemente muy distinto.

Kovadloff: un histórico opositor al kirchnerismo

Las críticas de Santiago Kovadloff al kirchnerismo comenzaron hace años, incluso en su momento de apogeo. En enero de 2012 sostenía que había descendido la calidad de la exigencias sociales que se le hacían a la exigencia política: "Lo que la gente ha votado es un modelo de organización política con fuerte acento en la hegemonía del presidencialismo, pero en término republicanos y democráticos, el país no tiene aspiraciones". afirmaba el filósofo días después de que comience el segundo mandato Cristina Fernández de Kirchner.

En junio de 2018, en la etapa final del gobierno de Mauricio Macri, Santiago Kovadloff lamentaba la falta de "amor a largo plazo": "La lucha política es el intento de transformar las cosas sabiendo que el éxito va a ser moderado. Argentina necesita mucho tiempo de gobiernos distintos con un modelo de desarrollo compartido".

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el filósofo retomó su postura opositora. Tras el primer año de gestión, comparó a la Argentina con Israel y habló de la "capitalización del sufrimiento": "el padecimiento de la comunidad y el sufrimiento del judaísmo en la Segunda Guerra Mundial hace que el Estado de Israel tome como referencia el padecimiento para tratar de construir una sociedad donde lo padecido pueda ser tomado como referencia de lo que no puede volver a ocurrir. Argentina no aprende de lo que pasó".

En el 2022 Kovadloff agudizó sus críticas hacia Cristina Fernández de Kirchner: "La autocracia, la referencia incesante a que su poder debe ser obedecido o, en todo caso, debe ser fulminado quien no coincida, el rol absolutamente autocrático que tiene, la sitúa en un contexto político anterior al afianzamiento de las democracias constitucionales".

En el marco del año electoral, sus contundentes reprobaciones se extendieron a todo el partido peronista: "Hay una pasión extraordinaria del peronismo por tener el poder. No ha sido acompañado por la eficacia. Se podría decir que después del primer gobierno de Perón, el peronismo no ha sido eficiente. Es tan antidemocrático que no se concibe como oposición".

Pareciera ser difícil llevar adelante un gobierno considerando a la oposición como "antidemocrática". A los oficialismos les toca la tarea de gobernar, pactar, hacer concesiones recíprocas con las oposiciones. Si la oposición es antidemocrática, la democracia tiene un problema.

El nuevo asesor de Bullrich y “el foco en lo humano”

Más allá de las constantes críticas al peronismo, las declaraciones recientes de Santiago Kovadloff muestran su claro apoyo a Patricia Bullrich: "La República no pide violencia, pide convivencia. La constitución la garantiza y el temperamento de Bullrich también"

Uno de los competidores electorales de Bullrich es el ministro de Economía Sergio Massa, de quien Kovadloff consideró que tiene más pasado que porvenir: "¿A qué puede aspirar un hombre que no hace otra cosa que sostener lo que a cada momento le conviene y no habla desde convicciones firmes que le garanticen a la gente que la palabra tiene un valor moral?".

Antes de anunciar a Santiago Kovadloff como integrante de su equipo de campaña y de un eventual gobierno, Patricia Bullrich había adelantado su "filosofía de gestión" y habló de "armar un sistema que ponga foco en el ser humano".

La declaración de la candidata del PRO fue en el marco de una extensa respuesta sobre su plan de gobierno que dejó algo confundido al periodista que la entrevistaba y le preguntó quién o qué ministerio se iba a hacer cargo de esa propuesta filosófica que mencionaba Bullrich. Para aportar más misterio, la respuesta de la ex ministra de Seguridad fue "estará a cargo de alguien que no te imaginás".

Esa persona resultó ser el propio Santiago Kovadloff, quien luego de ser investido con el rol oficial de ser asesor de campaña, profundizó en el plan de gobierno de Patricia Bullrich: "Vamos a transmitirles convicciones desde el campo del humanismo son fundamentales para que la acción política no se divorcie de la ética".

