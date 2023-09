El candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich, Luis Petri, aseveró que "no se puede dolarizar una economía que no tiene dólares". El renacimiento del radicalismo en las provincias y el programa económico de Carlos Melconian, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Estamos frente a un renacer del radicalismo, más allá de Juntos por el Cambio? Lo pregunto no solamente por Mendoza, que ya lo viene gobernando con éxito, igual que Corrientes. ¿El triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe estaría indicando algo parecido?

Sí, un renacer de todo el radicalismo y de todo el espacio. Para JxC es importante tener un radicalismo fuerte y lo viene demostrando en las elecciones provinciales.

Mencionabas el resultado de Pullaro, sumado a la gran elección que hizo Leandro Zdero en Chaco, Gustavo Valdés en Corrientes, también en Jujuy. A las claras, habla de un radicalismo que se renueva y que gobierna provincias importantes, y no tengo dudas de que tendrá una gran elección el próximo domingo en Chaco y también en Mendoza con Alfredo Cornejo el 24 de septiembre.

O sea que a Corrientes, Jujuy y Mendoza se le suman San Luis, Santa Fe y se le podría sumar Chaco. Me refiero exclusivamente al radicalismo. Cinco provincias, en lugar de tres...

Exacto. Tuvimos grandes resultados en estas PASO, en donde surgieron nuevos líderes dentro del radicalismo, como los casos de Pullaro y Zdero.

Nos entusiasman e ilusionan porque esto no es solamente fortaleza de la Unión Cívica Radical, sino que fortalece a todo JxC y genera expectativas de cara a lo que viene en el orden nacional para ganar las elecciones presidenciales.

Te hacía esta pregunta porque recuerdo una entrevista con Ernesto Sanz, que podríamos decir que fue el autor o el padre de Cambiemos, ya que fue el que se peleó en aquella reunión en Gualeguaychú, contra muchos que pensaban que no había que hacer un acuerdo con el PRO y, finalmente, él lo llevó adelante.

Luego, las críticas que le hicieron por la poca participación que tuvo el radicalismo en el gobierno de Macri, que él decía que si ese era "el sapo que se tenía que comer" para que el radicalismo volviera a ser gobierno en el doble de intendencias, el cuádruple de gobernaciones y, en algún momento, colocar un candidato a presidente que pueda ganar, era "un sapo que se lo comía con mucho gusto".

Concretamente, lo que estamos viendo es eso. Cinco provincias, probablemente, gobernadas por el radicalismo, algo inimaginable en 2015...

Cinco provincias gobernadas por el radicalismo pero, además, una fuerza territorial en donde tenemos muchas intendencias en todo el país.

En la Ciudad también, hubo dos puntos de diferencia, pudo haber ganado la interna el radicalismo...

Martín Lousteau hizo una gran elección. Lo propio ocurrió en Córdoba con Rodrigo de Loredo.

Estamos asistiendo a un proceso de renovación del radicalismo con Maximiliano Abad en Buenos Aires. Es saludable para el radicalismo, que muchos hacían notar que tenía algún grado de envejecimiento, producto de que no generaba un proceso de renovación ni auspiciaba nuevos cuadros políticos.

Hoy damos cuenta de que se revirtió ese proceso y que surgen nuevos liderazgos en el Interior del país que fortalecen al partido, pero fundamentalmente a JxC.

La disputa electoral de cara a octubre

En política se plantea que es muy importante, independientemente de que no sea del todo de la política, con quién uno confronta. Parecería quedar claro que desde JxC la elección de un potencial ministro de Economía como Carlos Melconian plantea que se lo coloca para que discuta con los otros dos candidatos a presidente, que uno es economista y el otro es justo ministro de Economía, y deje a Patricia Bullrich en otros temas.

Al mismo tiempo, Sergio Massa parece elegir como contrincante a Mauricio Macri. No le discute a Bulrrich, le discute a Macri. No sé si prestaste atención en todo lo relacionado al impuesto a las ganancias, en donde continuamente elige a Macri como rival.

¿Cómo ves esa estrategia electoral? O sea, JxC colocando a Melconian para que sea el que le discuta a los economistas, y el ministro de Economía eligiendo discutir con Macri y no con Bullrich.

Primero, teníamos que dar certezas respecto del rumbo económico. Era muy importante que a nuestro electorado y a la ciudanía le mostráramos un plan económico, es decir, qué vamos a hacer con Argentina a partir del 10 de diciembre.

Por otro lado, desmantelar algunas posiciones que son inviables, como la de la dolarización que plantea Javier Milei y hasta aquí él venía sosteniendo que era factible, posible y realizable en el país.

En menos de dos semanas Melconian desenmascaró la imposibilidad de llevarla a cabo o por lo menos el altísimo costo que se pagaría porque no se puede dolarizar una economía que no tiene dólares.

Eventualmente, al hacerlo habría dos consecuencias, como un rebrote inflacionario que llevaría a una hiperinflación o salir a buscar los dólares de los ahorristas a partir de un Plan Bonex.

Melconian, con la metáfora de "me invitan a comer fideos con tuco y no hay ni tuco ni fideos" va de la mano con lo que vos decías, porque todo el mundo criticaba la dolarización. Vos decís que la metáfora de él es la que imprimió..

Sí. Tomo una metáfora futbolera. No se puede jugar al fútbol sin pelota, podés jugar a la mancha, pero no estás jugando al fútbol. No podés dolarizar una economía que no posee dólares, salvo que la pelota la vayas a buscar al arco de los ahorristas, hagás una confiscación, un Plan Bonex o un corralito.

Estas metáforas, que son tan gráficas como la de los "fideos con tuco" de Melconian o del "fútbol sin pelota", dan cuenta de la imposibilidad que tiene la economía argentina en este estado de irse a una dolarización.

Más allá de las cuestiones fácticas que imposibilitan arribar a una dolarización, también está lo que refiere a lo constitucional, que mucha veces se termina soslayando, pero son cosas trascendentales a la hora de avanzar, por ejemplo, en un esquema de dolarización.

La Constitución lo prohíbe porque establece que el Congreso de la Nación tiene que velar por el valor de la moneda y tiene que haber un Banco Central. Entonces, no solamente desde lo técnico es imposible sino que nuestra propia Constitución imposibilita que Argentina dolarice su economía.

Nosotros, lo que estamos explicando y lo hace muy claro Melconian, es que lo que hay que hacer legalizar, de hecho, es el sistema monetario que los argentinos han incorporado para protegerse de las devaluaciones del peso.

Ese es el bimonetarismo, es decir, que se pueda consumir en pesos pero que se pueda adoptar como reserva de valor, ahorrar en dólares, que es lo que actualmente los argentinos hacen de espaldas al Estado.

Queremos que esa situación se blanquee y se legalice para que se tenga una economía sana, bimonetaria, en donde poco a poco se recupere el valor del peso y todos los días nos olvidemos un poquito más del dólar.

La reivindicación de la dictadura del sector libertario

Uno de los temas respecto de los libertarios es la dolarización, en economía, en cuyo caso, como decíamos, Melconian es quien tiene a su cargo la polémica en esos temas.

El otro punto de los libertarios, con su candidata a vicepresidenta, es la reivindicación de la dictadura.

Victoria Villarruel dijo "si hubo excesos", colocándolo en duda. ¿Cuál es tu opinión respecto de ese punto de los libertarios? ¿Cuánto se diferencia JxC en ese punto?

Hubo un terrorismo de Estado que es repudiable, condenable. También existieron actos terroristas que no tuvieron condena.

Hay un punto que es importante. Si los actos terroristas no fueron condenados en Argentina fue porque hubo un presidente, que Milei reivindica, que fue Carlos Menem, que indultó a más de 64 terroristas.

Tuvieron condena, pero luego Menem los indultó. Raúl Alfonsín, incluso, detuvo a Mario Firmenich. En Río de Janeiro estuvo detenido Firmenich...

Más allá de que Néstor Kirchner descolgó un cuadro o que ahora se hagan reivindicaciones públicas, hubo una vocación por hacer justicia y por condenar a los responsables del terrorismo de Estado, pero también de los otros terroristas, y esa vocación la tuvo Alfonsín.

Posteriormente esos juicios se paralizaron y se consagró la impunidad a partir de los más de 300 indultos de Menem que beneficiaron a 64 terroristas, que deberían estar condenados y que, en muchos casos, tenían condenas a perpetuidad.

De la misma forma, también esos indultos beneficiaron a los comandantes que habían sido condenados. O sea, beneficiaron a sirios y troyanos...

Beneficiaron a unos y otros, de esto no se habla. Allí se consagró la impunidad.

¿Ese es otro punto fuerte que tiene el radicalismo para aportarle a JxC en la diferencia con los libertarios?

Por supuesto. No solo consolidamos la democracia sino que, además, propiciamos como un hecho histórico el Juicio a las Juntas. Pero también, en paralelo, a todos aquellos que habían cometido delitos de terrorismo en Argentina.

El radicalismo no bajó cuadros, enjuició a los responsables de la última dictadura y a todos los que cometieron actos de terrorismo. Si posteriormente esos actos quedaron impunes, tuvo que ver con la decisión de Menem.

Más allá del revisionismo, hay que pensar en los derechos humanos de los argentinos de hoy, de los que sufren la inseguridad, que tienen miedo a salir a la calle por temor a ser víctimas de un robo al celular o un par de zapatillas y que eso termine costándole la vida.

De las víctimas de la inseguridad en la democracia nadie se acuerda y es imprescindible que protejamos a esas personas. JxC lo hizo. Hay que garantizar la seguridad actual de los argentinos que sufren y padecen la inseguridad ante un Estado que se retira, abandona a Rosario en mano de los narcos y consagra su éxito y su triunfo en manos del ministro de Seguridad.

A esos argentinos les debemos un Estado que los proteja, que persiga a los delincuentes, garantice la seguridad y le haga imposible a todos aquellos que cometen delitos en el marco de la ley.

En el punto de la candidata a vicepresidenta, ahí hay un punto de diferencia y es el radicalismo es quien tiene la ventaja competitiva de discutir el negacionismo a las atrocidades de la dictadura.

En ese sentido, permitime un comentario. No es un consejo, es un comentario también en mi recuerdo cariñoso de Alfonsín. No me parece, en este contexto que hay discursos que reivindican la dictadura, hablar de "terminar con el kirchnerismo". Me parece que eso es más del vocablo de Milei, en relación al término de "dinamitar o "romper".

El kirchnerismo tiene todo el derecho del mundo a ser la fuerza que sea, a representar a los argentinos que piensen así, no hay que terminar con nadie. Hay un tema en el léxico en el que también el radicalismo tiene para aportarle al PRO que, a veces, es un poco más brutal.

En el uso de las palabras, el radicalismo tiene una historia cívica que hace mucha diferencia cuando tenés, por el otro lado, a los libertarios reivindicando en algún sentido a la dictadura o como vos mismo decías, a Menem...

En definitiva, cuando hablamos de terminar con el kirchnerismo hacemos referencia a terminar con el populismo, que es el gran padre de los males por los cuales atraviesa el país. Este populismo siempre es hegemónico, concentra poder político y económico, busca perpetuarse en el poder, persigue a opositores y medios de comunicación, e intenta coactar la Justicia.

Este es uno de los males que tiene el país y claramente lo encarnó el kirchnerismo en estos 20 años de historia que tiene secuestrada a la República Argentina. Uno no puede negociar con los secuestradores porque el precio del rescate que te piden es que se mantengan sus privilegios, sus cajas o que se le garantice impunidad.

Por eso las diferencias las tenemos que saldar en los procesos electorales que los tenemos garantizados a partir de 1983.

La renovada campaña de Patricia Bullrich

Vos podés no negociar, pero merecen respeto. Ahora, uno puede no negociar, pensar que están equivocados, pero no querer terminarlos. Tienen derecho a existir.

Volviendo al tema de la dictadura, la idea de exterminio siempre, en un país como Argentina, es problemática por la historia que tuvimos, y ahí el radicalismo tiene una gran ventaja. Vos representás el radicalismo en la fórmula y allí hay una gran oportunidad de marcar una diferencia de valores que la aporta el radicalismo a Jxc enormemente.

¿Cómo ves a Bullrich que, según me cuentan muchos, renovó su ánimo, que hubo una especie de no sé si miedo escénico después de ver que era la candidata de JxC, y que ahora retomó fuerzas a partir de lo de Santa Fe?

No tengo esa percepción, la veo muy bien. Porque desde el primer minuto, una vez terminadas las PASO, lo primero que hicimos fue unir al espacio, porque claramente habíamos tenido una competencia electoral con Horacio Rodríguez Larreta.

Esa competencia electoral tuvo una repercusión, generó un desgaste en el espacio que había que recomponer, y lo primero que hicimos fue esto.

En segundo lugar, presentamos los programas y los planes que íbamos a llevar adelante a partir del 10 de diciembre y pusimos a Melconian como líder del equipo económico. Dimos señales muy claras de que tenemos un equipo, programa, garantizamos gobernabilidad y tenemos líderes en las provincias que vienen ganando elecciones, legitimando las urnas y que nos dan un enorme poderío territorial a la hora de enfrentar lo que viene.

Son muy importantes los triunfos en las provincias, es trascendental para encarar estos últimos 40 días de campaña, en donde tenemos dos elecciones, como las de Chaco y Mendoza, en las que demostramos tener muy buenos resultados. Esto nos alienta y nos esperanza, además de invitarnos a creer que podemos gobernar el país y ganar las elecciones.

