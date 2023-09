Eduardo Reina sobre los resultados de las elecciones en Santa Fe: "Pocas veces vimos esta contundencia"

Las elecciones de Santa Fe arrojaron una contundente victoria del candidato de Juntos por el Cambio Maximiliano Pullaro, quien superó el millón de votos y casi duplicó la performance de Marcelo Lewandowski, representante del oficialismo.

En este contexto, nos comunicamos con el analista político Eduardo Reina, quien habló sobre el resultado de los comicios de este domingo.

Elecciones en Santa Fe

“Pocas veces vimos esta contundencia”, dijo Reina, quien luego completó: “Pullaro logró el control total de Santa Fe exceptuando una localidad, tendrá todas las cámaras a su favor y ninguna excusa para gestionar”.

“Es un cambio total del peronismo a Juntos por el Cambio”, disparó el analista. “Hay que ver que sucede con las elecciones de Chaco y con Mendoza en las próximas semanas”, complementó.

En esa misma línea, el entrevistado dijo que la única solución “para que no explote por los aires Juntos por el Cambio es entrar al ballotage”. “Hay gente que pidió que Mauricio Macri salga a hablar”, añadió.

Finalmente, Reina dijo que este lunes comienza la campaña en Juntos por el Cambio. “Javier Milei no jugó en Santa Fe, él no apuesta a nada que no sea él mismo”, concluyó.