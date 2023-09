El economista Carlos Melconian aseguró que el plan de dolarización que buscará implementar el candidato presidencial libertario, Javier Milei, en caso de imponerse en las elecciones, "es imposible, una fantasía".

"No empecemos a tratar de desdecirnos de lo que hemos dicho, como está pasando con la 'motosierra al Banco Central' y la dolarización. Todos los días estamos viendo como los supuestos integrantes, los que van a poner el traste en el asiento, están reculando", afirmó en A Dos Voces, por Todo Noticias.

El elegido por Patricia Bullrich para integrar el ministerio de Economía en caso de imponerse en las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, apuntó contra Javier Milei y sus desdichos en las últimas semanas, principalmente luego de imponerse en las PASO.

Además, y en relación a la propuesta relacionada con la divisa estadounidense, quizás la más importante de la plataforma del candidato presidencial libertario, aseguró que los propios miembros del equipo económico de La Libertad Avanza "saben que esto es imposible".

"Roque Fernández y Carlos Rodríguez fueron profesores nuestros, tipos de mentes brillantes, pero son los primeros, junto a nosotros, que saben que esto es imposible. Y lo saben porque así nos lo enseñaron", dijo.

Luego, tomó una lapicera y una hoja en blanco para explicar cómo opera el Banco Central, en función de sus reservas, y por qué considera que la dolarización no se puede aplicar en el contexto actual.

"El Banco Central es una T, donde de un lado tiene que tener dólares y del otro pesos. La dolarización consiste en que éstas divisas de acá se cambien por los pesos que están acá. Hay un precio para el cuál se hace ese canje, que, dice Milei, es 730. Ahora, yo le pregunto a cualquier a de los asistentes: si acá, donde tengo que tener dólares, tengo cero, o menos 10 mil, como este Gobierno tiene, ¿Por cuál número cierra esto? ¿Por infinito? ¿Por ninguno? Acá está la fantasía y ahí empiezan los inventos", manifestó.

Estas declaraciones de Melconian surgen en respuesta a las recientes frases del candidato presidencial Javier Milei durante su disertación en el Latam Economic Forum, donde aseguró que, en caso de llegar a Casa Rosada, "la dolarización se va a hacer a precio de mercado, que hoy sería a 730 pesos".

Y mientras agitaba el papel con un dibujo para redondear una explicación más didáctica, detrás de cámara se daba la reacción de dos candidatos a Jefe de Gobierno por la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que Ramiro Marra, mano derecha de Javier Milei, se mordía los labios, Leandro Santoro, postulante de Unión por la Patria, no podía ocultar la risa, que claramente avalaba los comentarios del economista, hoy en Juntos por el Cambio, contra la propuesta libertaria.

Tras las palabras del ex presidente del Banco Nación, fue el candidato porteño por La Libertad Avanza el que se se sentó, tomó el micrófono y tuvo su oportunidad para responder.

"Me impresiona lo que hizo Patricia Bullrich: sacó un vocero a criticarnos. Es bastante particular. Pensé que tenían equipo para trabajar, para tener propuesta, pero parece que solo están abocados en las nuestras. Estuvo todo el tiempo hablando de manera inexacta, porque la T que hizo la hizo muy mal. Claramente no aprendió nada ni de Rodríguez ni de Fernández", criticó Marra.

Además, aclaró que "nunca se dijo que la dolarización iba a ser inmediata" y aseguró que "no hay un solo modelo" para avanzar en este sentido, ya que hay varias ideas sobre el tema, más allá de lo que se haya manifestado previamente.

"Capaz algunas personas no lo entendieron cuando lo planteamos, pero tenemos varias propuestas, porque hay muchas maneras de hacerlo y porque tenemos gente preparada para llevarlo adelante. Los únicos que no están listos son los políticos, porque nos quieren obligar a usar el peso. Cada vez que hablan del Banco Central, están justificando la pobreza", concluyó.

