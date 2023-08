El ideólogo del plan dolarizador de Milei le aconseja hacerlo “rápido” para que la inflación baje al 1% mensual

En una extensa entrevista con el programa “Pablo y a la Bolsa”, de FM Milenium, Ocampo se mostró dispuesto a ayudar a Milei a dolarizar. Ocampo -quien adelantó que se reunirá con el aspirante a la Casa Rosada- se diferenció de otro asesor del candidato libertario como Carlos Rodríguez, quien le había bajado el precio a una dolarización rápida si ganaba Milei.

“Nuestro argumento central es que si vos no dolarizas, no vas a bajar la inflación, y si no bajas la inflación, en octubre del 2025 vas a perder las elecciones. Y si vos perdés las elecciones en octubre del 2025, todo tu plan de reformas fabulosas que ibas a hacer, se quedan en nada. Entonces acá vos tenés un calendario, tenés un horizonte de decisión muy corto”, remarcó Ocampo.

Según el economista que escribió un libro con Nicolás Cachanosky sobre dolarización, Milei tiene un lapso de no más de 16 meses o 17 meses para mostrar una inflación baja. “Porque para abril del 2025 vos tenés que tener la economía estabilizada. Si vos estás transitando una inflación de 200 - 250% en abril del 2025, la probabilidad de que pierdas las elecciones son altísimas. Entonces vos tenés que tener una herramienta que te permita bajar la inflación relativamente rápido. Y la única herramienta que en la Argentina tenemos hoy para bajar la inflación relativamente rápido es la dolarización”, advirtió Ocampo.

Emilio Ocampo. Foto: Télam

El ejemplo de Ecuador siempre está latente. El economista de la UCEMA recordó que ese país, en el 2000, tenía una inflación mensual de 14,4% y en aumento y que gracias a la dolarización, en el transcurso de 12 meses, la inflación mensual iba a menos del 1%.

“Ecuador en el primer año de la dolarización la inflación fue alta porque devaluaron un tipo de cambio muy alto. Entonces el primer año tuvieron una inflación a lo largo del año de casi 90% punta a punta. Ahora, parte de esa inflación era inflación inercial que venía de antes y parte generada por el hecho de que hubo una devaluación importante. Pero al año siguiente siguió cayendo y a los dos años ya estaban en inflaciones de 4% o 5% anual. Había pasado lo mismo con la convertibilidad en el ‘91”, explicó.

Otros puntos salientes del cerebro económico de Milei para dolarizar son los siguientes:

- “Una vez que vos dolarizaste, la economía tiene dólares. Toda la noción de que no hay dólares no tiene sentido una vez que está dolarizada. El Estado ya no recuerda en pesos, recauda en dólares. Toda la economía está dolarizada. Entonces todos los análisis en base a que no tenemos reservas, son análisis que no tienen ningún sentido en el contexto de una dolarización. De hecho las reservas en sí, como concepto, en una dolarización, dejan de tener el significado usual. ¿Por qué? Porque en un país con moneda propia, las reservas son los activos del Banco Central denominados en moneda extranjera, en dólares. Cuando vos dolarizaste, todos los activos y todos los pasivos del Banco Central están denominados en dólares. Entonces, eso es lo primero que hay que entender”.

- “Segundo, que estamos en un sistema de reservas fraccionarias, que quiere decir que los bancos, la mayor parte del dinero, es dinero bancario. Y el dinero bancario es transaccional en la Argentina. Ya nadie tiene ahorros en Argentina. ¿Por qué vos tenés el dinero de los bancos? Porque la economía está bancarizada. Vos tenés que pagar impuestos vía bancos, tenés que pagar proveedores vía bancos, tenés que pagar salarios vía bancos. No te queda otra que tener. Pero, por otro lado, vos ves que la relación M2 a PIB, M2 privados, el dinero que el sector privado tiene en los bancos del PIB, está en mínimos históricos. ¿Por qué? Porque ya se dolarizó justamente. El hecho de que haya mínimos históricos de monetización es un reflejo de la dolarización espontánea. La gente se fue del peso. Y el dólar lo tiene en su casa o en la caja de seguridad”.

Javier Milei. Foto: Télam

- “Cuando vos dolarizas en el contexto de un programa de ajuste fiscal creíble, de un programa de apertura económica, de desregulación, de reducción del gasto público, de reducción de impuestos, etcétera, la gente cambia sus expectativas y la economía empieza a funcionar de otra manera. Los dólares ya están en Argentina”.

- “Vos tenés que dolarizar al tipo de cambio de mercado. Si vos haces una dolarización debajo del valor de mercado, lo que haces es una corrida bancaria porque la gente inmediatamente va a sacar sus dólares. Entonces vos no podés hacer una dolarización por debajo del mercado, o muy por debajo, podés hacerla algo debajo del mercado. Tenés que hacerla y tenés que asegurarle a la gente que vos vas a tener esos dólares que necesitas para canjearlos. Después no podés decir ‘yo voy a dolarizar’ y no tener los dólares. Pero al tipo de cambio, nosotros lo hemos hecho con Nico (Cachanosky), al tipo de cambio blue o CCL, como quieras llamarlo, se puede dolarizar en la Argentina”.

- “Hoy, de ese M3 privado que eran 60.000 millones de dólares, bueno 32.000 millones de eso son Leliqs, o sea son títulos emitidos por el Banco Central. Y esos títulos son una droga para el sistema que cada vez es peor. Hasta ahora el Gobierno venía licuando a las Leliqs porque la tasa estaba relativamente por debajo de la tasa de inflación. Entonces, la deuda que tenía el Banco Central, eran un mecanismo de recaudación de impuestos inflacionarios, básicamente. Pero ahora, cuando vos aumentás la tasa de Leliqs y corre por arriba de la inflación, te genera un problema, te genera una bola de nieve. Y el problema es que todo el sistema bancario, que en un país normal no tenés 70% de la capacidad prestable de los bancos invertida en títulos del Banco Central, es un disparate”.

- “Vos tenés que resolver ese problema, y ese problema es el que se refería Javier Milei. Hay dos maneras de hacerlo. Una es endeudarte. Y eso es muy costoso, porque la Argentina, mirás la prima de riesgo del país, hoy es 2.000 puntos básicos. Es inviable, no hay mercado para eso. Entonces, ese es un camino, es un camino costoso. Nosotros diseñamos un proyecto para resolver el problema de las Leliqs con una ingeniería financiera que permite que el Estado no se endeude y que capture la revalorización de los activos que la misma dolarización genera”.

- “La dolarización no es un fin en sí mismo. La dolarización es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para que un gobierno, que quiere hacer todas las cosas que hay que hacer, todas las reformas estructurales, porque los problemas estructurales requieren reformas estructurales, pueda eliminar la inflación para hacer las reformas estructurales. Antes de marzo del ‘91 se hizo muy poco en términos de reformas estructurales en la Argentina. Fue la eliminación de la inflación lo que le permitió al Gobierno ganar elecciones y completar las reformas. Porque la única reforma que vos podés hacer rápidamente y se sienten los efectos rápidamente es la reforma monetaria. Todas las otras reformas requieren negociación en el Congreso, requieren tiempo, y eso requiere votos. Entonces, lo único que la gente vota, sea de izquierda, de derecha, lo que sea, es al presidente o al sistema que te elimina la inflación”.

Publicado originalmente en El Economista.