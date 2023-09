"No son enemigos acérrimos": Grabois insistió en los presuntos nexos entre Massa y Milei

Juan Grabois, ex rival de Sergio Massa en la interna de Unión por la Patria en las elecciones primarias del 13 de agosto, reflotó este miércoles la polémica en torno al armado de las listas de Javier Milei, aspirante a la presidencia por La Libertad Avanza. "Sé que era gente del partido de Massa”, afirmó el dirigente sin atenuantes durante una entrevista. Si bien el ex precandidato anticipó que votará al ministro de Economía en las elecciones de octubre, al mismo tiempo advirtió que "no le garantizará su apoyo".

Grabois analizó el completo escenario político previo a los comicios generales en el marco de un reportaje radial transmitido por Radio Neura, con la conducción del periodista Alejandro Fantino.

El dirigente social consideró que la contienda electoral que se avecina en octubre se desarrolla en un contexto dialéctico de lucha entre "la narrativa estado-céntrica" -representada según Grabois por el oficialismo- "versus la narrativa mercado-céntrica", alineada con el movimiento 'anticasta' que defiende el postulante libertario.

Sergio Massa y Javier Milei.

Sin embargo, el ex precandidato de Unión por la Patria relativizó la rivalidad entre el tigrense y el economista outsider cuando se refirió al armado de las listas de Milei en las PASO. “No me cabe la menor duda que no son enemigos acérrimos”, polemizó Grabois.

En ese sentido, el dirigente remarcó que si bien votará al postulante del oficialismo, no le garantizó su apoyo en el hipotético caso de que llegue a la Casa Rosada, del mismo modo que no apoyó de manera absoluta la gestión del mandatario Alberto Fernández.

"Hay que votar a Massa porque sería infinitamente peor votar a [Patricia] Bullrich o a Milei", propuso Grabois y agregó el siguiente matiz: "Pero no le garantizo [a Sergio Massa] apoyo como no se lo garanticé a Alberto [Fernández] aunque lo apoyé, porque creí que era infinitamente peor votar a Macri”.

A su vez, aseguró que votar a Milei o a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, constituye según su óptica un "suicidio colectivo”.

Grabois pronosticó una "crisis de gobernabilidad" si Javier Milei triunfa en las urnas

Con respecto a un eventual gobierno libertario, Grabois pronosticó una "crisis de gobernabilidad".

También le dedicó palabras severas a la compañera de fórmula de Javier Milei, Victoria Villarruel, luego de su controvertido homenaje dedicado a las víctimas de la guerrilla y la izquierda.

De acuerdo con Grabois, Milei "lleva a una vicepresidenta que reivindica genocidas”.

Villarruel y Milei. Foto: Prensa LLA

Consultado por los saqueos registrados el mes pasado en distintos puntos del país, Juan Grabois tomó distancia de las acusaciones de Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, que había responsabilizado al economista libertario por los graves sucesos.

No obstante, vinculó a algunos militantes de su espacio, La Libertad Avanza, con el intento de magnicidio que sufrió la vicepresidenta en septiembre del año pasado.

Según el referente de Patria Grande, dentro de la coalición de Milei "hay elementos muy jodidos, cercanos a los milicos, grupos vinculados con el intento de asesinato de Cristina, que se integraron a ese espacio”

