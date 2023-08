Así será la economía de Carlos Melconian, cinco definiciones clave

A fines de abril, Tomás Rebord invitó a su habitual espacio que tiene en Youtube al economista Carlos Melconian. Mantuvieron una charla de más de dos horas. Allí hablaron de todo y, además, sirvió para lograr un acercamiento más humano al personaje.

Luego de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich como candidata a presidente lo eligió para volver a ocupar la centralidad en la discusión económica y balancear los debates mediáticos con el candidato libertario Javier Milei.

El plan de Melconian se sustenta en el trabajo de casi un centenar de técnicos que responden a las empresas agrupadas en la Fundación Mediterránea.

Aquí, algunas definiciones clave de la charla.

El Futuro del Banco Central

En la entrevista conducida por Tomás Rebord, Carlos Melconian opinó ante la intención por parte del candidato libertario, Javier Milei, de cerrar el Banco Central.

“De ninguna manera hay que cerrar el Banco Central. Lo que tenés que hacer es las cosas bien. Vos tenés que hacer la siguiente cuenta en el sentido común: hay 180 países en el mundo, ¿cuántos tienen Banco Central?, 180…‘Yo voy a cerrar el banco central’... pensalo”.

Dolarización

El economista Carlos Melconian, ex presidente del Banco Nación, cuestionó la posibilidad de dolarizar la economía argentina, idea que instaló el candidato liberal Javier Milei.

"La dolarización es como que te inviten a comer fideos con tuco y que no haya fideos, que serían los dólares. Tenés tres cacerolas de tuco, que son los pasivos del Banco Central, y no hay fideos. No se puede dolarizar, ni siquiera es ideológico", comentó uno de los hombres más escuchados en la city porteña en una charla con "El Método Rebord".

Sequía y elecciones

El economista reconoció la ‘seca’ en el país y mencionó que no solo afecta en la inflación, sino también en los dólares, en la recaudación y en el nivel de actividad.

“La sequía, aunque hubiera agarrado a un buen gobierno sin fragilidad, es una turbulencia jodida. Ahora, lo agarra un gobierno frágil que no hizo un c*rajo, entonces lo mata”.

Y se refirió también a la economía en el contexto de las PASO.

“Agosto es una primaria, no es la primera vuelta, pero cuando saca tanta diferencia un candidato, como Cristina en el 2011 o Alberto en el 2019, define la elección. Pero, si no hay quienes se saquen tanta diferencia, entonces no se definió y ¿entonces?, suplementario. Esa segunda transición, cuanto antes se defina mejor”.

Endeudamiento

"La política económica se tiene que ocupar de que el endeudamiento nunca más sea para gasto público corriente"

Carlos Melconian afirmó que tomar deuda externa para financiar el gasto público "es una pelotudez grande como una casa", pero que "el endeudamiento de multilaterales para obra pública" se puede discutir.

Eficiencia del sector público

"El sector público, por definición, hace cagadas", sentencia el economista. Además, Carlos Melconian sostuvo que no es "ideológicamente privatista", pero criticó la administración pública del dinero: "Cuando manejás guita que no es tuya, sos ineficiente".