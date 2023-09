Tras el encuentro con Massa y la misa contra Milei, los curas villeros se reúnen con Bullrich

Tras las PASO y en unos días llenos de actividades, reuniones, servicios religiosos y declaraciones por parte de los candidatos presidenciales y la Iglesia, el padre Pepe Di Paola confirmó que tiene programada una reunión para este martes 12 de septiembre con Patricia Bullrich. En este encuentro, el padre estará acompañado por otros curas villeros. Desde el entorno de la candidata confirmaron que la reunión será a puertas cerradas sin prensa.

Este encuentro se produce después de una misa llevada a cabo por representantes del ámbito religioso, como una muestra de desaprobación a los comentarios ofensivos de Javier Milei contra el Papa Francisco. Además, previamente se habían mostrado cercanos al candidato oficialista, Sergio Massa.

En la entrevista en LN+, Di Paola explicó que la intención de los curas de las villas es comunicar a todos los candidatos a la presidencia las ideas y preocupaciones de las comunidades de los barrios. Por esta razón, buscan sostener reuniones con cada uno de los candidatos, ya que en ocasiones, la agenda de los dirigentes se aleja de la realidad de estos barrios.

“Nos reunimos con Sergio Massa y mañana (por hoy) nos vamos a reunir con Patricia Bullrich”, afirmó el sacerdote y añadió: “Con los candidatos siempre tratamos de tener una conversación para acercarles la agenda del barrio”.

José María Di Paola, Padre Pepe: “Tenemos que lograr que en algún momento el Papa pueda venir a la Argentina”

“Lo que dijimos en la misa es que la agenda del barrio muchas veces está lejos de la del escritorio de los dirigentes. Acercarles la mirada del barrio es importante”, consideró. “Las mediciones que nos da la UCA son bárbaras y nos ayudan, pero si yo estoy en la villa y vivo ahí sé lo que piensan y sienten los vecinos. La idea es que el candidato lo sepa. Esa lejanía que la política tienen a veces con los barrios es la que tiene que cambiar”, insistió.

Qué dijo sobre la misa organizada en repudio a Milei

Di Paola señaló que la misa organizada por el equipo de curas de villas y barrios populares de Buenos Aires y Gran Buenos Aires la semana pasada tuvo como objetivo no solo reparar las "injurias, mentiras e insultos" expresados por Milei hacia el Papa Francisco, sino también resaltar la perspectiva de las comunidades de los barrios.

Tras ello, justificó la realización de la misa y apuntó contra la forma de expresarse de Milei. “Es candidato a presidente de la República y de forma permanente transgrede los límites, inclusive del buen gusto, insultando al Papa. Algunos de esos insultos son muy tristes de alguien que quiere ser presidente y representarnos”.

En la misma línea, criticó al periodismo: “Algunos periodistas nunca le dijeron nada. Por menos, otros entrevistados morían en la mesa. Lo han dejado decir muchas cosas y eso se fue agravando y se fue dando a conocer en las redes sociales. Incluso la gente nos preguntaba si no íbamos a hacer nada”.

El Padre Pepe le responde a Javier Milei

Además, se refirió al significado que tiene la figura del Papa para los católicos y explicó por qué no podían ignorar esos insultos dirigidos hacia la máxima autoridad del Vaticano. “La figura del Papa para los católicos es realmente el sucesor de Pedro, aquel que nos guía. Lo mismo pensamos de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco. En especial a él lo conocemos y compartimos muchas cosas”.

En esa línea, se refirió a la crítica de Milei a la justicia social. “Detrás de los insultos a Francisco, algunos de ellos corresponden a sus pensamientos y la doctrina de la Iglesia. Milei dice que es una mierda la justicia social en la que cree el Papa y pareciera que todos los que creemos en eso estamos inmersos en lo mismo”.

De la mano con ello, el periodista le consultó sobre el resultado que obtuvo el libertario en las villas, y si era algo que el sacerdote veía venir. “En la villa estaba y veía los votos que se daban en las escuelas. El voto por Milei allí es un voto bronca. Me sorprendió la cantidad, pero esto de la bronca se da por la falta de interpretación de la clase dirigente que discute temas que no le interesa al barrio y lo venimos discutiendo con ellos con lo que no encontramos”.

El padre Pepe subrayó que las comunidades que viven en los sectores más desfavorecidos demandan “una mejor atención en la salud, en la escuela o que haya seguridad, por ahí los políticos vienen con temas que no son de los más relevantes para ellos”.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de la generación de trabajo. “La gente quiere trabajo. Si el plan social se transforma en cooperativa, que es trabajo, es muy valioso. Lo veo en los barrios y en los chicos que se recuperan de las drogas. Es muy importante”, señaló el sacerdote.

BR/fl