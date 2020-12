El padre Pepe, contra la legalización del aborto: "El niño Jesus no hubiera nacido"

El padre Jose María "Pepe" Di Paola, referente de los curas villeros, cuestionó una vez más el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo (IVE) que obtuvo media sanción en Diputados. En relación al próximo 25 de diciembre, manifestó que con el aborto legal, "el niño Jesús no hubiera nacido". “El aborto es mirar el pesebre y pensar que no nació Jesus”, dijo Di Paola.

“Si hay aborto, no hay Navidad en Argentina, no festejemos nada. La verdad es que el niño Jesús no hubiese nacido”, sostuvo el religioso en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

En ese sentido, amplió su pensamiento y argumentó: "¿Por qué? Porque María era una mujer soltera, después José la reconoce. En cualquiera de estas situaciones, cualquier médico le hubiesen dicho 'y bueno, aborte, es la mejor forma de terminar con esto'”, expresó.

Padre Pepe: "Si hay aborto, no hay Navidad, Jesús no hubiese nacido". pic.twitter.com/NWDzW2G5DN — ElCanciller.com (@elcancillercom) December 17, 2020

Aborto legal: el Padre Pepe cuestionó el "pensamiento nazi" de países que "depuran" a niños Down

Desde que comenzó a debatirse la iniciativa en la Cámara de Diputados, el padre Pepe se expresó en varias oportunidades en contra de la legalización del aborto y argumentó que no era el momento para el tratamiento de la ley.

El 1 de diciembre pasado, el cura participó de la primera ronda de exposiciones en Diputados en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Allí habló de "pensamiento nazi" al referirse a la situación en otros países con aborto legal con respecto al síndrome de Down.

"Lamentablemente, los países capitalistas que aprobaron el aborto han depurado con un pensamiento nazi al 90% de los niños por nacer con síndrome de Down", dijo el religioso, y buscó explicar que a través del estudio previo sobre el feto durante el embarazo se puede conocer si posee alguna malformación que, según dijo, en los países desarrollados llevó a deshacerse de la gran mayoría de los casos con síndrome de Down.

Aborto: la Iglesia le hace un desplante a Alberto Fernández en Navidad

Por otro lado, también calificó de “hipocresía” plantear que el aborto “es una necesidad de los pobres”. "Creo que sería suficiente con que los funcionarios hagan fila en los centros de salud, se atiendan en los hospitales provinciales y nacionales para darse cuenta de qué es lo que necesitan verdaderamente los pobres y especialmente las mujeres pobres", expuso.

