El sacerdote Pepe Di Paola aseveró que "cuando vamos a visitar los penales, nos damos cuenta que la población es muy joven". La invitación a la misa de desagravio en contra de las descalificaciones que recibió el Sumo Pontífice y cómo erradicar a los jóvenes de las pandillas o la delincuencia, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hacé, para nuestra audiencia, un aviso de lo que será la misa de desagravio en contra de los insultos que recibió el Papa Francisco.

Es una idea que surgió de los curas de las villas, en reuniones, frente a las agresiones que recibió el Papa, de hacer una misa en desagravio, en apoyo a él, y apoyando su pensamiento. Además, por los pobres.

La misa será en la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, en Osvaldo Cruz 3470, en Barracas. Será en la calle y vamos a compartir la misa sacerdotes de los barrios, y vamos a leer en medio o en el final de la misa, según disponga el que no está ayudando en la organización, un comunicado en el que expresamos las ideas en grupo, para transmitirlo a través de la prensa a la gente.

Me gustaría profundizar en por qué vos creés que no se comprende al Papa Francisco en Argentina. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, decía que los argentinos no dejamos a Bergoglio ser Francisco. ¿Por qué creés que se produce tanta controversia alrededor del Papa en su propio país?

Lo conocemos más de cerca. En un momento, Jesús se enoja y dice "es más difícil hacer milagros aquí que en otro lado" y se va.

Puede haber opiniones. Hay que diferenciar las opiniones de si nombró a uno u otro, si dijo esto o lo otro, si puso alguna cara. Uno puede tener una opinión diferente a Francisco, pero aquí encontramos insultos y agravios que son muy particulares. "La mierda de la justicia social", así se refiere Javier Milei, por ejemplo. O hablar de que es Satanás y que está en el trono de Dios.

Hay cosas que afectan al catolicismo, porque para nosotros hoy el sucesor de Pedro es Francisco, ayer fue Joseph Ratzinger, antes fue Juan Pablo II y mañana será otro. Siempre el Papa. para la ley católica. es aquel que conduce el rebaño de la Iglesia.

¿Por qué no se entiende a Bergoglio en Argentina?

Por un lado, ataca un principio fundamental de la vida de la Iglesia y, por el otro lado, el de la justicia social, que parte de la doctrina social de la Iglesia, y parte de la misma predicación del Evangelio de Jesús.

El otro día observaba uno de sus videos y decía que la justicia social nace de la envidia y del rencor y yo pienso "estamos totalmente equivocados". La doctrina social de la Iglesia y la justicia social parten del mandamiento del amor, la búsqueda de la felicidad del ser humano, cuando se entiende la libertad en un sentido completo, en donde la felicidad es alcanzar cierta plenitud personal, pero ocupándose de que sea para todos, que sea comunitaria.

Aquí hay algo que va más allá de lo que en otros contextos que pasaron en ese tiempo de Bergoglio o Francisco se dieron. Hay una agresión aguda y que ataca principios fundamentales de lo que para nosotros significa la Fe y la práctica de la Fe.

Las designaciones de Francisco

En la apertura de hoy, leí la idea de que "nadie es profeta de su tierra". Son obvias las comparaciones respecto a que la proximidad genera efectos, no es solamente con el caso de Francisco, es en general en todos los casos y no solamente religiosos.

Hay, en particular, un encono superior en el caso de Argentina y que me gustaría ver si lo podemos interpretar juntos. Por ejemplo, este fin de semana me tocó entrevista al arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, y algunas personas, sabiendo que lo iba a hacer, me decían "preguntale por qué cree que el Papa nombró a Zafaroni".

Entonces, yo trato de explicarlo, pero estoy seguro que vos me podrás ayudar más, de que no solamente nombra a Eugenio Zaffaroni sino también a personas cercanas al PRO o habla de un empresario como Enrique Shaw​, a quién pretendes santificarlo. No es simplemente a un sector o al otro, pero se rescata solamente uno de los sectores, cuando en realidad lo que él trata es de ser ecuménico.

Quería ir al tema de tratar de entender a Zaffaroni. ¿Se puede decir que personas como Bergoglio o como García Cuerva, que trabajaron su mayor parte en las villas y en las cárceles, encuentran que la cárcel es una continuación de la villa, que aquella idea de que para un chico de la calle lo que termina es calle y luego cárcel y que el 90% de la población carcelaria está integrada por personas muy bajos o bajísimos recursos?

Sinceramente, pienso que ese es uno de los puntos fundamentales, porque todos los que trabajamos en villas, cuando vamos a visitar los penales, nos damos cuenta que la población es muy joven. Es decir, que el Estado y la sociedad en general falló en todo lo que significa la tarea de prevención, el seguimiento y asimilar derechos, sobre todo, en los sectores más empobrecidos.

Esto hace que las miradas de algunos jueces, como el caso de Zaffaroni, no sea liberar a los asesinos, como muchas veces se dice, sino más bien entender que también hay otros caminos que deben explorarse.

Por ejemplo, nosotros estamos insistiendo mucho, a través de una propuesta que tenemos, como Casa Libertad, que los que tienen problemas de adicciones sean tratados aparte. La Casa Libertad es una propuesta dentro del hogar de Cristo. El chico que llegó a esa situación, evidentemente, no es que se olvida lo que hizo, es decir, lo que se hizo se tiene que cumplir, la Justicia tiene que actuar, pero la mirada de la Justicia tiene que ser diferente.

Vamos a encontrar, a lo mejor, a una adolescente que se crio en la villa, en medio de una pandilla, no hubo nadie en ese momento que tenía 12 o 13 años, todos pasaron de largo, como esa parábola de buen samaritano. Si no se detiene a atenderlo, realmente puede ser muy factible que caiga en el delito.

La ayuda social para reducir la delincuencia

Vamos a ponerlo en términos concretos. La noticia de hoy: parece que la policía atrapó a quienes serían los presuntos asesinos del ingeniero en Avenida Libertador, la semana pasada, que conmovió a la Ciudad. Dos personas en el barrio Mugica.

O sea, que la construcción social respecto de que el delito está en los barrios populares tiene ida y vuelta, y que entonces hay que producir un proceso de entendimiento de esa problemático y que eso es lo que lleva a buscar formas de punición distintas de las cárceles.

De hecho, el arzobispo de Buenos Aires, en el reportaje decía "sueño con que algún día, así como Alexander Fleming inventó la penicilina y salvó la mitad de las muertes que se producían, una persona invente algo para solucionar que sea equivalente al sistema punitivo en las cárceles y saque a quienes cometieron delitos mejores y no peores.

Claro. Ese el camino. Muchas veces nos cuestionamos. En varias ocasiones, en nuestros escritos sosteníamos que las mejores escuelas y los clubes tienen que estar dentro de los barrios populares. Es decir, las formas de prevención son fundamentales, porque si no los jóvenes terminan como adhiriéndose y sintiéndose identificados con bandas, pandillas o estrategias dentro de la villa que no son la de una vida común.

Cuando uno establece esa línea de trabajo en un barrio, muchos de esos chicos van por ese camino. Entonces, logra que la infancia, la adolescencia y la juventud se vayan desarrollando en un ambiente normal y positivo.

El eje del trabajo tiene que estar puesto ahí y eso realmente implicaría también tener maestros con vocación, estar dentro de la villa, darles lo mejor, recursos del Estado, y que los clubes tengan un apoyo grande, tener profesores que les dediquen tiempo y sean buenos en esta tarea.

Así podríamos sumar un montón de otras cosas más. Es muy importante la actuación del Estado y las organizaciones de un barrio para cambiar la situación de los chicos.

