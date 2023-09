Para el profesor de Milei, la pregunta es si su plan es "viable socialmente"

“El ex alumno de la Universidad de Belgrano plantea revertir la matriz socio económica y productiva que caracterizó a la Argentina en los últimos 80, 90 años si se agrega la supresión del Banco Central creado en 1935. Hay quienes señalan que se trataría de volver atrás un siglo completo, a partir de su afirmación de que el populismo arrancó en 1916, con Hipólito Yrigoyen. Se trataría de clonar la Argentina del Centenario cuando, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el país se codeaba con los más desarrollados del planeta”. Este repaso es parte del último reporte del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano que firma Víctor Beker, director de ese espacio y ex profesor del candidato Javier Milei.

-¿Cómo lo recuerda a Milei?

Lo tengo presente, lo tengo presente. Yo era director de la carrera de Economía y él era alumno de la carrera. Era muy buen alumno, inteligente, un alumno destacado en ese sentido. Desde que entró en política prácticamente no he tenido contacto con él, él se dedicó a la política y yo a la parte académica.

-¿Cómo ha visto la propuesta de Milei?

-La pregunta del millón es si es viable socialmente, lo que él propone es dar vuelta la Argentina como un guante y la pregunta es si la estructura social está en condiciones de resistir semejante cambio. Él lo que propone es revertir la matriz socio económica y productiva de la Argentina de los últimos 90 años, porque si tomamos como punto de partida la creación del Banco Central el propone volver a 1915, 1930. Es una propuesta que repite lo que se intentó hacer bajo los gobiernos militares, lo que después intentó hacer Menem o después Macri, los tres casos terminaron en fracaso. Es una jugada arriesgada, pero Milei es una persona con mucha determinación y él cree que es el llamado a hacer y llevar adelante lo que otros fracasaron.

-¿Qué viabilidad le ve a la dolarización?

-Es un proyecto más bien de Ocampo, en las últimas horas Milei desmintió, dijo que él no está por la dolarización. Milei cambia, va corriendo el arco ha medida que le patean. La dolarización fue, a mi juicio, la consigna de marketing que lo popularizó.

-¿Cómo ve la gobernabilidad si asume Milei?

-Yo visualizo una situación en la que si él es presidente va a invocar su legitimidad basada en los votos. Si manda una ley al Congreso y no se la aprueban me imagino que va a acusar al Congreso de ser un instrumento de la casta y por lo tanto de no tener legitimidad. Él se va a apoyar en la legitimidad que le dan los votos y va a negar legitimidad a las instituciones que pre existen a la elección.

-JxC intentó mostrar todo el equipo que tienen y ser la contracara de Milei que parece no tenerlo, ¿es su mayor debilidad?

-No sé si es una debilidad, es una característica. Milei en general no se presta a trabajar en equipo. Hay que ver, él gana en provincias donde sus candidatos pasaron desapercibidos. Es un fenómeno muy personal y él tiene una manera de comportarse muy personalista también, no creo que su estilo sea de armar equipos. Creo que más bien trata de imponer las ideas que él cree que son las correctas y buscar gente que las ejecute. No creo que busque apoyo de gobernadores o de otros partidos porque eso sería enredarse con la casta. Perdería su principal argumento que es decir que “es distinto a todos los anteriores”. Tiende a jugar a todo o nada.

-¿Cómo lo ve a Macri jugando, aparece como un padrino político?

-Aparentemente Macri prefiere reservarse y en todo caso jugar según cómo vengan los resultados electorales.

-¿Por qué si Milei es pro mercado, pro libre mercado asusta tanto a los mercados?, ¿por el componente disruptivo de lo que plantea?

-Totalmente, acá se teme que haya un salto al vacío. Primero porque son propuestas que no han sido probadas en ningún otro país, segundo porque el carácter personal de la conducción hace que no se sepa muy bien a dónde puede terminar el proyecto, entonces hay un cierto conservadurismo de parte del establishment que prefiere buscar candidatos más conocidos y con propuestas no tan disruptivas.