Mario Poli: "Quienes agraviaron al Papa me dan tristeza"

El cardenal, Mario Poli, aseveró que "los del mundo adulto tendríamos que reflexionar y cuidar nuestra palabra". Los agravios hacia el Papa Francisco y su preocupación por la salud, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

No puedo no preguntarle, aunque sean temas políticamente complejos, sobre las críticas que recibe el Papa Francisco. Trato de imaginar cómo usted las recibe, me gustaría una reflexión. Creo que mañana tenemos una misa de desagravio contra las críticas, ya insultos directamente, a la figura del Papa.

Nacen de una torpeza, de una falta de conocimiento. Quienes agraviaron al Papa me dan tristeza porque es mi padre y lo siento así. Los católicos sentimos que se hiere una figura, nuestro conductor.

Es la falta de conocimiento personal y también me parece que es un complejo argentino de creer una intromisión del Papa en las cuestiones internas del país, que estoy plenamente seguro que no es así. Quien lo dijo y lo hace no me merece ningún crédito ni confianza, no conoce la realidad ni función del Papa.

Después, me parece que en el orden diplomático también, ante jerarquías de otros estados tenemos que tener mucho respeto y cuidar mucho la lengua y las opiniones sobre este contexto. Fue más allá de lo que podía ser un comentario. Usted habló de insulto, no sé si se puede decir eso, pero es un agravio serio y nosotros estamos entristecidos con eso y tenemos el derecho a hacer una desagravio de nuestro padre y pastor.

Para la audiencia que no esté lo suficientemente en tema, cabe decir que Javier Milei denominó al Papa como "representante maligno en la Tierra", que anda "pregonando el comunismo en el mundo". Sí lo insultó y no quiero utilizarlo...

Es una torpeza absoluta, es no conocer sus documentos, la doctrina que volcó en sus escritos. Hay páginas hermosas sobre lo que significa, aún como critica al liberalismo, pero también tuvo un equilibrio en poner el punto en el medio de las cosas.

Siempre lo hizo desde la doctrina social de la Iglesia, ya tiene un recorrido de más de un siglo de opinión, sobre el concepto sobre el Estado y lo que significan las ideologías. Es un desconocimiento de la voz del Papa, de su pensamiento y sus escritos, sobre todo.

Su continuador, García Cuerva, dice que los argentinos no dejamos a Bergoglio ser Francisco. Intuyo en esa síntesis que cae dentro de la grieta de la Argentina hasta el Papa. A usted le tocó cruzar tres presidentes, como Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández. Me gustaría una reflexión sobre cuánto las críticas que recibe el Papa son un significante de lo que vulgarmente llamamos "grieta", que es el extremo patológico de la polarización...

Los presidentes buscaron una audiencia con el Papa. Yo estoy para escucharlo y escuchar también lo que él pueda opinar, decir o alentar. A cada uno los recibió y después se hacen las valoraciones extremas de las fotos. A mí me inquieta mucho de hacer una exegesis de las fotos. Estamos acostumbrados, sobre todo, a los medios que usan la imagen o el ícono como para expresar sentimientos o líneas de conducta y demás, me parece que es una exageración también.

Entiendo que el Papa recibe a todos. Me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II recibió a Yaser Arafat recibió muchas críticas, no solamente del mundo islámico, del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. El Papa tiene su función de encontrar la paz, poner el punto medio del acercamiento de la gente, recibe a todos. Esa es la diplomacia vaticana, en el buen sentido digo. El Papa nos enseñó a escuchar.

Aprovecho este momento para rezar por la paz, me parece que los argentinos necesitamos pacificar el corazón. Además del tema de la pobreza, hay un in crescendo en la discordia del desencuentro, y no lo digo solamente por este momento de campaña electoral, se nos metió. No creo que se haya metido en la cultura, porque ésta toma cosas buenas y las perpetúa en el tiempo, pero estas cosas se hacen estilo y tenemos que cultivar la paz.

Estoy preocupado por una educación en la paz, en una educación buena en todo sentido para la generación actual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para el futuro pero, puntualmente, en los valores de la paz, solidaridad y fraternidad. Estos valores son los que Argentina necesita.

Los del mundo adulto tendríamos que reflexionar y cuidar nuestra palabra y pensamiento porque somos observados por los niños y los jóvenes, y no podemos transmitir anti-cultura, sino una verdadera cultura del encuentro. El Papa nos insistió mucho en esto.

