Carlos Melconian y un pronóstico preocupante: "La inflación no va a bajar en 2024"

El economista Carlos Melconian, asesor económico y probable ministro de Economía en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, adelantó que la inflación en 2024 será alta hasta que comience el plan de estabilidad económica.

“Hemos estado escribiendo capítulo por capítulo un programa integral, uno macroeconómico, reforma del estado y desobstrucción de la actividad privada que se alinea en un ministerio con superministro”, sostuvo el economista en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Con respecto a los primeros meses de la nueva gestión, el titular de la Fundación Mediterránea sostuvo que “hay una suerte de sentido común y naturalidad de comenzar a corregir los precios relativos del ‘bodoque’ que nos van a dejar. Todo hay que avisarlo. Si a vos te queda 500 de inflación con precios que están a 650 y otros a 200”.

“El día que lances el programa debe tener el viso de que lo que acaban de lanzar es consistente y sustentable en el tiempo. No se puede lanzar un objetivo de inflación y tener que aumentar la luz, el gas”, agregó el economista.

El plan de estabilidad

Adelantó que es muy probable que en el primer momento se tenga que administrar precios relativos “que incluyen al salario con alguna cuestión heterodoxa, el tipo de cambio, lo tarifario para ir buscando la noche para cuando todos están durmiendo se lance el programa de estabilidad”.

En cuanto al momento del lanzamiento del plan de estabilidad, Melconian sostuvo que “es atemporal, no tiene día 90, ni 100 ni segundo semestre porque no lo sabemos y si lo supiésemos no lo diríamos”.

Con respecto a la inflación, el asesor de Patricia Bullrich adelantó que “inicialmente la tasa de inflación no va a bajar y es absolutamente incorrecto hablar de la tasa de inflación de 2024, no existe, porque en algún momento de 2024 lo que va a importar es la reducción drástica de la tasa de inflación”.

“Para la estadística de la inflación va a quedar lo que incluye los primeros meses con la inercia de lo que venía y luego viene otra cosa”, añadió.

LM / Gi