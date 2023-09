Sergio Massa: "Agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía argentina"

El ministro de Economía, Sergio Massa, adelantó los números de la inflación con una frase tajante: “Agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía argentina". El candidato a presidente del oficialismo reconoció los errores, pidió autocrítica y dijo que “el gobierno tiene que pedir perdón”.

“Agosto fue el peor mes de los últimos 25 años de la economía argentina. Se va a notar en el número de la inflación, pero el problema es que eso ya lo vivió la gente. A partir de ese dato, el domingo empezamos con los anuncios y vamos a seguir tomando medidas y marcando el camino de lo que viene”, adelantó Massa en entrevista con la TV Pública.

También opinó que “hay que tener capacidad de hacer autocrítica, si alguien se enoja, que vaya al psicólogo. No importan las personas, hay que asumir los errores, no es grave pedir perdón”. “Hay cosas en las que el gobierno está en deuda y tiene que pedir perdón”, insistió el ministro de Economía que, durante “el peor mes de los últimos 25 años”, cumplió un año en el cargo.

El candidato se resistió a criticar a funcionarios específicos, pero aseguró que “hubo gente que tuvo oportunidades y no estuvo a la altura. Por ejemplo, en el momento en el que pudimos acumular reservas no lo hicimos y tardamos mucho tiempo en renegociar la deuda con bonistas y el FMI, pero seguimos pagando los vencimientos y, también, como no teníamos crédito externo financiamos ATP e IFE con emisión y hoy la gente lo paga con inflación”.

Sergio Massa: "Macri es Milei y sueña con la explosión de Juntos por el Cambio"

Sin embargo, Massa también explicó el origen de la inflación, "atada a las exigencias del Fondo Monetario Internacional" y dijo que “Argentina está viviendo la peor sequía de su historia, pero nadie lo pone sobre la mesa porque sería reconocer que el gobierno está haciendo un esfuerzo titánico”.

“El FMI juega a imponer su receta. Ellos pedían 100% de devaluación, pero fijate el impacto que tuvo el 20% de devaluación que nos impusieron. Mirá el daño que nos hizo en fruta, verdura, carne, en los precios de los productos que tienen componentes importados, que lo vamos a pagar en el dato de inflación de agosto”, detalló Massa.

“Ayer lo escuchamos a uno de los candidatos de la oposición diciendo que va al 100 de la devaluación livianito, como si nada”, criticó el ministro quien aseguró que, a pesar del dato de inflación de agosto, “no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a seguir tomando medidas para mejorar la distribución de ingreso en Argentina”.

El análisis de Massa sobre CFK

En la misma entrevista, Sergio Massa pidió: “Dejen de buscar donde no hay”, en referencia a las especulaciones sobre lo que sucede tras bambalinas en el armado del oficialismo y cuestionó que “cuando aparezco con muchos me critican y cuando aparezco solo, también”. “Estamos laburando todos juntos, los gobernadores, los movimientos sociales, la CTA, la CGT. Todos tienen conciencia de lo que está en juego y lo que pueden perder los argentinos si volvemos a un modelo que en el 2001 nos llevó casi a la disolución nacional”, postuló.

Sobre el corrimiento de Cristina Kirchner como protagonista del armado político, el candidato recordó que “en las primarias Cristina hizo cuatro actos conmigo, había hecho tres con Alberto. En las PASO del 2019 hizo tres con Alberto y cuatro conmigo. Cuando hizo los primeros cuatro actos el titular era ‘Cristina al rescate de Massa’. Cuando no, fue ‘desapareció Cristina’”, protestó.

Reaparecerá Máximo Kirchner: asistirá al relanzamiento de campaña de Massa en Tucumán

Sin embargo, admitió que hay un traspaso de mando en ese rol estratégico y relató: “Ayer Axel Kicillof planteó que es importante que, sin nostalgia, pero con aprendizaje del pasado, miremos el futuro. La responsabilidad es nuestra”. Y sumó: “Hoy tuvimos una reunión del equipo de campaña, éramos veintipico, de una generación que tenemos 50 años y una de las cosas que hablamos fue esto: no miremos más para arriba, no hay nadie”.

“Somos nosotros, o nos hacemos cargo de lo que viene o no nos quejemos. Vamos a hacernos cargo, ganar las elecciones y gobernar con gente nueva, con un gobierno de unidad nacional”, prometió Massa.

ML / ED