Carlos Melconian: "Se desvaneció totalmente el tema de la dolarización"

Luego de que 170 economistas le enviaran a Javier Milei una carta mostrándose preocupados por el plan de dolarización que aplicará en caso de ganar las elecciones, el eventual ministro de Economía de Patricia Bullrich, Carlos Melconian salió a criticar la respuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza y dio por finalizado el debate.

"Creo que se desvaneció totalmente el tema de la dolarización y la motosierra, pero no con descalificación, con fundamentos. Y esto hace de frutilla de la torta", manifestó Melconian sobre el comunicado en diálogo con José Del Rio, en Comunidad de Negocios por LN+.

"Está impecable el comunicado de los investigadores y me saca una pátina de soberbia, porque yo venía a decirte: 'che, terminó esta discusión', una semana aguantó", insistió el economista y señaló que se está "perdiendo tiempo" al discutir sobre la dolarización o el bimonetarismo.

En este sentido, destacó dos fragmentos de la carta en la que los especialistas remarcaron que "carecemos de los dólares necesarios para rescatar la base monetaria" y que "la única alternativa sería dolarizar a un tipo de cambio tan elevado que provocaría una espiralización adicional de la inflación".

"No es 'motosierra', 'voy a liquidar' y 'se va, se va'. No dicen eso porque son tipos moderados, conocen el tema, ninguno de estos son palomas, no les interesa la discusión", enfatizó.

AS/fl

Además, Melconian enfatizó el fragmento en el que los economistas expresan que "el esquema se basa en la fantasía" y rematan: "No permitamos que por miopía y desesperación la difícil situación en la que nos encontramos nos lleve a tomar un falso atajo que solo nos conduzca a una nueva y más dramática frustración".

"Si sale eso (dolarización), va a venir una nueva frustración, especialmente en los jóvenes, y yo quiero que el esperma y los óvulos se queden en la Argentina", subrayó.

Frente al polémico comunicado, el candidato a presidente Javier Milei respondió a través de X (ex Twitter) y disparó: "170 economistas fracasados, que han sido derrotados tanto en las aulas como en los hechos en la lucha contra la inflación, vienen a condenar una solución a la estafa monetaria".

"Al margen de la deshonestidad intelectual (hablar de dolarización cuando es competencia de moneda), muchos de los firmantes viven de ingresos de fundaciones del exterior y ahorran en dólares, más allá de ser cómplices de la estafa de los políticos y de haber estafado a becarios pesificando sus becas en moneda extranjera ante la devaluación", amplió.

Así, el economista liberal y diputado afirmó que repasando la lista de los firmantes le quedó claro "porqué esquivan el debate ético y moral sobre la existencia del BCRA (robar está mal), más allá de los más que pésimos resultados".

"Me apena esto que acabo de leer de Javier, porque es 'yo tengo razón'. Yo me bancaría que me lo diga a mí, porque es un mano a mano, entonces el tipo que está mirando dice 'no sé a quién creerle'. Yo me lo banco, pero son 170 tipos", manifestó el eventual ministro de Economía de Bullrich ante la respuesta de Milei.

Insistió en que el candidato presidencial está en una postura donde solo él tiene razón y concluyó: "Dice '170 fracasados', no puede ser. No puede ser que una persona que se va a sentar en el sillón, que es padre de todos, que tiene que tener el temple, que tiene que acompañar, tener empatía, diga '170 economistas fracasados'. ¿Vos solo tenés razón? Esto es el límite".

AS.