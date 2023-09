Una situación inesperada ocurrió este martes durante una entrevista que brindó Carlos Melconian, economista incorporado una semana atrás de manera oficial a Juntos por el Cambio. Mientras el ex titular del Banco Nación exponía los detalles de su plan económico, se quebrantó emocionalmente al considerar la posibilidad "de tener que tirar todo esto [la carpeta con el programa de reformas económicas] a la mierda". También se mostró molesto con la situación de "los jóvenes que se van [del país] y toda esa historia".

El periodista Alejandro Fantino invitó a su programa transmitido por Radio Neura al economista elegido por Patricia Bullrich para conducir la cartera de Economía en caso de llegar a la Casa Rosada.

Melconian se presentó en el estudio radial con una carpeta voluminosa que contenía las propuestas de reforma que desarrolló su equipo de Fundación Mediterránea para 'estabilizar' la economía.

Al referirse al programa detallado en cada pliego, el economista habló con vehemencia del "fin del chamuyo", pero a continuación se le llenaron los ojos de lágrimas de forma inesperada, mientras el programa se transmitía al aire.

Por un instante se prolongó el silencio en el estudio, mientras Fantino reconoció que se sentía igualmente emocionado y Carlos Melconian retomó la palabra, como si no hubiera ocurrido nada.

"Viene un tipo que nos dice cosas coherentes y ¿vamos a ser tan boludos para echarle fly?", consideró Melconian con respecto a sí mismo y al caótico escenario económico del país.

"Me daría bronca tener que tirar todo esto a la mierda", dijo el economista de Bullrich señalando los papeles agrupados en la carpeta de sus reformas económicas.

"Tengo los huevos al plato de los jóvenes que se van y toda esa historia", dijo Melconian y se produjo el pico de emoción durante el programa transmitido por Radio Neura.

"Dale, terminamos...", agregó para salir del incómodo momento.

"Me emocionaste", le respondió el conductor y periodista Alejandro Fantino, que a juzgar por su rostro parecía estar esforzándose para no llorar.

"Estamos laburando, nos vamos a romper el orto y si tenemos la suerte, vamos a arrancar con esto", siguió Melconian.

"¿Tan difícil es este quilombo? Y si se quieren sumar y meter los garfios acá -sostuvo el economista señalando la carpeta con su plan-, vengan a meterlos. Siempre con equilibrio general y para cuarenta y pico de millones de argentinos", advirtió.

"No rompan los huevos con presión, ni con lobby, ni con un carajo. Esto tiene solución, hay que decirle a los pendejos", puntualizó con respecto a la juventud desencantada con la crisis económica.

"Si esto no tuviera solución, ni en pedo vengo a quemarme acá. Me hago el boludo y me voy a Miami", insistió el titular de Fundación Mediterránea.

Debate económico en la recta final de la campaña electoral

En la disertación ofrecida una semana atrás en Córdoba, Melconian salió a confrontar en reiteradas ocasiones con Javier Milei, si bien no lo mencionó explícitamente.

"Nosotros venimos a dar tranquilidad. Esto tiene solución y es entre todos. No hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto", graficó Melconian durante una entrevista en La Nación.

Carlos Melconian y Javier Milei.

"Uno tiene que trabajar todo lo que pueda en términos de poner arriba de la mesa soluciones factibles, empíricas, que mejoren la calidad de vida de la gente y muestren que hay un horizonte", argumentó el economista y ex titular del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri.

A propósito de la dolarización, el economista integrado al equipo de Patricia Bullrich aseguró que "si la gente entendiera la dolarización, habría una manifestación en Plaza de Mayo".

