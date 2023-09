Patricia Bulrrich sugirió que Juan Schiaretti baje su candidatura a presidente

El voto útil es la gran disputa entre los candidatos presidenciales en la previa a las elecciones generales de octubre. En tal sentido, Patricia Bullrich manifestó que “sería una buena idea que Schiaretti no sea candidato a presidente”, con lo cual considera útil para su espacio político los 565 mil votos de los cordobeses que eligieron al gobernador de Córdoba en las PASO.

“Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. Yo creo que no sería malo que Schiaretti en este momento deje de ser candidato a presidente y piense en otra instancia de su colaboración en el país”, expresó en Pulxo 95.1 la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Bullrich consideró que la elección provincial en Córdoba fue determinante en la imposibilidad de llevar a cabo la idea de “frente de frentes” que en su momento plantearon Juan Schiaretti y Horacio Rodríguez Larreta, previo a las PASO. Según la candidata, esa especulación incidió en el resultado en las elecciones provinciales que ganó Martín Llaryora.

“En ese momento, cuando se habló con Schiaretti, interfería en las elecciones provinciales. Esa decisión nos partió al medio en Córdoba. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió. No le saco méritos a quien ganó, pero nosotros estamos convencidos de que sin ese tema ganábamos Córdoba. Bueno, es imposible de medir lo que yo les digo, pero yo estoy absolutamente convencida”, argumentó.

“Ahora estamos en otra etapa. Entonces, no estaría mal que se baje Schiaretti”, insistió Bullrich en la entrevista y refirió al “voto estratégico” de los cordobeses.

“La gente tiene que votar estratégicamente. El voto estratégico es aquel que dice, frente a una persona que yo lo quiero porque es mi gobernador, que lo voté en las Paso y que le di más del 20% de los votos, ahora, estratégicamente, ¿qué voto? ¿Quién va a representar los intereses de Córdoba mejor? No es contra Schiaretti, es a favor de dónde pongo mi voto en este momento”.

Pieza clave

Ese término utilizó Bulrrich al referirse a la incorporación de Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba, a sus equipos económicos: “Me llevo una pieza clave”.

La candidata de Juntos por el Cambio intentó bajar los decibeles de la polémica que generó la presentación en Córdoba de Carlos Melconian en la que estuvo presente en primera fila el ministro Giordano.

“Dígale a Martín (Llaryora) que va a trabajar también para Córdoba, que no se preocupe, que lo vamos a compartir. Va a estar (Giordano), si el quiere, por supuesto, en el gabinete nacional, pero también me ayudará en Córdoba. Tendría que ponerse contento los cordobeses que una persona del nivel de Giordano viene al equipo de Patricia Bullrich. Así que va a poder trabajar en conjunto con los cordobeses”, dijo por radio.