Bullrich va por el voto de Schiaretti y por los que no votaron en las PASO

En la campaña de los 50 días, la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich pisó suelo cordobés con nueva hoja de ruta ante el escenario de tercios y con su rival libertario picando en punta en ‘la cuna del cambio’. Ante el círculo rojo, la referente del PRO afirmó que hay ‘un plan’ con impronta ‘mediterránea’ y mostró equipo económico. A su vez, exhibió fortaleza en el contacto con la gente. Por su parte, la tropa activará ‘acupuntura electoral’, a la caza de los que no fueron a votar.

El tablero electoral que se configuró tras las PASO representa un camino cuesta arriba para la líder halcón rumbo al 22 de octubre. No obstante, entre los aliados cambiemistas locales se respira un aire renovado al evaluar que el comando nacional bullrichista superó el ‘efecto grogui’ del golpe libertario.

Al más alto nivel del PJ admiten, a partir de un sondeo pos-PASO, cuyos números también están en boca de los radicales, que el libertario hoy se despega por amplio margen de Juan Schiaretti, ubicado segundo. Más atrás, está Bullrich. En el ala halcón les bajan el precio a esos guarismos y apuntan que “faltan 50 días” para las elecciones. En ese plano, la postulante y su círculo íntimo activó la campaña y bajó línea a la tropa.

Tras presentar a Carlos Melconian como su ministro de Economía y cerrar la alianza con la Fundación Mediterránea, para exhibir el plan económico, Bullrich encolumnó detrás de su candidatura a los 33 legisladores electos de JxC. Fue en una reunión a puertas cerradas, en donde predominó la arenga y las señales de mostrar equipo.

La presidenciable se llevó el compromiso de sus socios cambiemistas con la agenda de campaña en toda la provincia para que “sea la próxima presidenta de los argentinos”, sostuvieron radicales, amarillos, juecistas y carrioistas. La duda por el accionar del lilismo se despejó al exteriorizar su alineamiento posprimarias.

Se viene la etapa de “mostrar propuestas, mucho territorio y calle”, destacó a PERFIL CÓRDOBA Laura Rodríguez Machado, diputada y referente de Bullrich. En esa línea, la candidata presidencial dio una muestra de ello al retomar el contacto con la gente en la peatonal cordobesa, que superó las expectativas del círculo halcón.

Voto Córdoba. “Hasta aquí, Juntos por el Cambio nunca había perdido una elección nacional en Córdoba”. Así lo expresó con crudeza un dirigente radical que participó del cónclave de legisladores y del retiro espiritual con Bullrich en Buenos Aires. Sin embargo, mostró optimismo al advertir que el comando halcón superó el ‘efecto grogui’ del golpe que le propinó Milei a JxC y retomó la iniciativa para lo que viene.

El voto Córdoba, es un capítulo central en la nueva hoja de ruta diseñada por el núcleo halcón, como lo es también Buenos Aires y Santa Fe. En el global, el objetivo es sumar 32% de los votos para entrar al balotaje, partiendo del 28% que cosechó JxC en las PASO.

Así lo plantearon las espadas de Bullrich al exponer la estrategia de campaña en el retiro espiritual del viernes en el complejo Pilar Palace de Buenos Aires, hasta donde viajó una comitiva cordobesa integrada por legisladores, intendentes y dirigentes de la coalición.

De acuerdo a la nueva hoja de ruta, se busca recuperar terreno con ‘acupuntura fina’ –mucha calle y ‘casa por casa’, se remarca– y con padrón en mano. El bullrichismo y sus aliados van a la pesca del voto anti-K y de los que no votaron en las PASO.

Todas las miradas apuntan a conquistar el ‘voto estratégico’, rasparle al líder del PJ provincial. “Schiaretti, presidente no va a ser. Pedimos que nos acompañen”, lanzó Bullrich a su paso por la capital cordobesa.

No se hablará de ‘voto útil’ porque entienden –los estrategas– que hay allí una dialéctica contraproducente. A su vez, en el cónclave en Buenos Aires, se confirmó que Bullrich vendrá a Córdoba una vez por semana, en modo ‘mi provincia’ (a lo Macri).

Tras ganar la interna, Rodríguez Machado afirmó que el espacio está concentrado “en esta nueva competencia electoral con nueva estrategia, que se basa en las propuestas, mucho territorio y calle”.

Además, dejó en claro que JxC no se dejará arrebatar la bandera del cambio. “Nosotros somos el cambio con gobernabilidad”, aseveró la diputada. Una muestra de ello fue la foto de Bullrich, Melconian y el equipo económico en la Mediterránea.

De todos modos, algunos cambiemistas advierten que las fotos de unidad atrasan, pero al mismo tiempo reconocen que “hay que hacerlas” para una parte del electorado. “Hay que fidelizar a los propios y que no se fuguen”, apuntó un amarillo no bullrichista ante el escenario de tercios y la movilidad de votos entre los candidatos.

‘Factor Milei’. Con Milei despegándose y Sergio Massa fogoneando la polarización con el libertario, Bullrich se focaliza en la batalla contra el kirchnerismo. Pero, también, hay una nueva narrativa halcón de pegarle al postulante de La Libertad Avanza sin atacarlo.

Melconian será el vocero de la crítica a las ideas económicas del libertario. Según Luis Juez, la incorporación del equipo del Ieral “es un salto de calidad” en lo económico. Aunque, en el plano político, el opositor es más proclive al roce cuerpo a cuerpo con Milei.

Acerca de cómo recuperar el voto para JxC, Juez aseveró que “a la gente hay que decirle que la solución no es con una motosierra y un cartucho de dinamita”. “Hay que dar el debate”, dijo y acentuó: “El que se pudra todo nunca puede ser una opción”.

En su crítica, el senador lanzó: “Yo entiendo el enojo de la gente, pero a mí Milei no me va a hablar de la casta”. Al apuntar contra la “improvisación”, enfatizó: “Estas ideas locas nos puede llevar a que terminemos de la peor manera”.

En tanto, el diputado Mario Negri opinó: “No creo que haya un fenómeno (Milei). Lo que hay son situaciones, no sólo acá, en el mundo”. Así aludió a la bronca. Y graficó con el caso Salta donde ganó Milei, pero no fue en campaña. Al respecto, el radical planteó: “La sociedad no estaba buscando un candidato, si no donde expresar su malestar. Es un mensaje que hay que interpretarlo. No hay que enojarse con la gente”.

De cara a lo que viene, Rodríguez Machado se refirió a la campaña en territorio. Señaló que se visitará “a uno por uno” de los que no fueron a votar en Córdoba. Con padrón en mano, indicó que “son más o menos 100 por mesa”. “Por ahí, arrancamos”, subrayó.