El economista liberal, Alberto Benegas Lynch, aseveró que "creo en el esfuerzo extraordinario y la batalla cultural que desplegó Milei". A su vez, se refirió al debate sobre la educación y la salud, desde el punto de vista de La Libertad Avanza, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría una reflexión tuya de la evolución de la discusión pública de las ideas de Javier Milei. ¿Este 30% significa un avance en el cambio de perspectiva de la sociedad argentina?

Sí, independientemente de cómo termine este proceso electoral, Milei instaló temas de gran envergadura y profundidad a nivel político que no escuchábamos hace tiempo. Eso quedará como un testimonio de gran importancia, más allá del resultado.

El resultado de las PASO nos sorprendió a muchos que pensábamos que iba a tener resultados muy exitosos pero no de este volumen, de manera que celebro este resultado y que haya tantos jóvenes que se pusieron a estudiar y ven la necesidad de retomar los valores alberdianos.

Como muchos saben, la Argentina fue la envidia del mundo desde 1853-1860 hasta el golpe fascista de 1930, y nos fue mucho peor desde la revolución militar de 1943. A partir de ahí estamos a los tumbos.

Me llama poderosamente la atención que haya distraídos que llaman a Milei como el "anti-sistema", cuando precisamente quiere retornar al sistema republicano alberdiano, que fue prostituido, degradado y desdibujado durante muchas décadas.

Ayer entrevistaba a uno de los profesores más populares de Harvard, Michael Sandel. En la entrevista hablamos sobre los cambios de concepto de libertad que se produjeron a mediados del siglo XX, una transición del concepto a una concepción más libertaria de libertad, que insiste en la neutralidad de la concepciones de la buena vida.

Parte de la exposición que él hacía tiene que ver con aquella célebre conferencia de Isaiah Berlin en 1958, en Oxford, titulada “Los dos conceptos de libertad”, en donde planteaba la diferencia entre libertad positiva y negativa. Es decir, Sandel plantea el concepto republicano o libertario de libertad, mientras que Berlin, 70 años antes, hablaba de los dos conceptos, de la libertad positiva y negativa.

Me gustaría conocer su opinión sobre estos dos conceptos de libertad y la importancia que le asigna cada uno.

Yo diría que, como mencionaba el premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek, la libertad en el contexto de las relaciones sociales implica la ausencia de coacción de otros hombres, ese es el punto.

Y, por otra parte, celebro que muchos intelectuales que respeto repitieron la definición que fabriqué de liberalismo en uno de mis primeros libros, que el "liberalismo es el respeto a los proyectos de vida de otros", que quiere decir que cada uno puede hacer lo que le dé la gana con su vida, menos lesionar derechos de terceros.

Esto no quiere decir para nada que adherimos a los proyectos de vida del vecino, más aún, nos pueden resultar repugnantes. Pero si no hay lesión de derechos no hay en una sociedad libre la facultad o la posibilidad de recurrir a la fuerza.

Hay dos temas importantes. Uno es la extrapolación ilegítima de las ciencias naturales a las ciencias sociales en el concepto de libertad, y esto es que, a veces, se la usa fuera del contexto de las relaciones sociales diciendo, por ejemplo, "cuando estoy en un avión, no soy libre de bajarme en pleno vuelo" o "no soy libre de ingerir arsénicos sin sufrir las consecuencias".

Eso no tiene nada que ver con la libertad en las relaciones sociales, puede haber muchas situaciones angustiosas de miseria y pobreza, pero es distinto de la libertad.

Como dijo Thomas Sowell, "la constipación es una desgracia pero no tiene nada que ver con la libertad, son planos completamente distintos".

El segundo punto es que en el mundo anglosajón (concretamente en Estados Unidos) se dejaron expropiar la palabra "liberal" y la sustituyeron por "libertario". Yo objeto que se utilice en nuestra región porque tenemos la gran virtud, entre todos los defectos que podemos tener, de mantener inalterada la expresión liberal como la referí anteriormente cuando hablé de liberalismo.

Por último, no uso la expresión muy habitual y utilizada con la mejor intención de tolerancia, porque eso tiene cierto "tufillo" inquisitorial. En realidad, los derechos se respetan, no se toleran.

Diferencias y similitudes entre libertarios y liberales

Comparto plenamente. Por eso iba al tema de la crítica que se le hace normalmente a los libertarios de no ser liberales y estar solamente preocupados por las libertades en los términos de Berlin, de las libertades negativas, es decir, que alguien no me prohíba hacer lo que yo quiero, y no tan preocupado por las libertades positivas, que es que haya una sociedad que cree la posibilidad de tener libertad como, por ejemplo, tener educación y salud.

Al mismo tiempo, Berlin también marca la crítica a aquellos que se van al otro extremo y, tan preocupados de la libertades positivas, impiden las libertades negativas, poniéndoles límites a los razonables derechos de las personas a decidir por sí.

¿Cómo encuentra el equilibrio entre una y otra? ¿El espíritu alberdiano es el equilibrio entre ambas formas de libertad?

Soy un gran admirador de Berlin, comentamos sobre este tema con otro admirador, que es Mario Vargas Llosa.

Pero sobre el punto que usted se refiere, Hayek e Israel Kirzner, entre otros, criticaron eso de la llamada libertad positiva, que confunden con oportunidad y no con libertad. Cuando se lesiona la libertad quiere decir que otros hombres nos imponen conductas.

Para explicar, tomo el mismo ejemplo que recién mencionó del tema de la educación. Es una cuestión tan delicada que politizar eso es algo que disminuye, cuando no destroza, la excelencia académica.

Para ponerlo muy crudamente, me parece un disparate manifiesto la existencia de Ministerios de Cultura y Educación, el que asuma ese cargo no tiene ni idea qué es la educación ni qué es la cultura, porque la educación es un proceso de prueba y error abierto a corroboraciones provisorias, como nos enseñó Karl Popper, sujeto a refutaciones, y el imponer estructuras curriculares desde el vértice del poder, léase desde las botas, es algo infame para la educación.

Por eso, volviendo a Javier Milei, hablo de la importancia de, en lugar de financiar la oferta, financiar la demanda. Cuando se financia la oferta, como es actualmente, en realidad se destrozan incentivos que trabajaron tanto. O sea, la forma en que tomamos café y prendemos las luces no es igual cuando nosotros pagamos las cuentas que cuando obligamos a otros a hacerlo con el fruto de su trabajo.

Entonces, financiar la demanda quiere decir darle vouchers o créditos educativos, que es lo que desarrolló, en primer lugar, Milton Friedman (premio Nobel), por lo que con éstos eligen cuál es el centro educativo de su agrado sin necesidad de financiar la oferta, que implica una pésima administración de activos fijos y gastos corrientes.

Esto no significa para nada disminuir la calidad de profesores en el ámbito estatal. Yo estaría escupiendo al cielo porque fui profesor titular en cinco carreras en la UBA (Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y Filosofía y Letras) y también director en el Doctorado en la Universidad Nacional de La Plata.

De manera que no es ese el tema, sino que se trata de la mugre, la actividad sindical, el adoctrinamiento, algo que desaparece cuando se establece la competencia entre distintas instituciones educativas a través de los vouchers.

Por lo tanto, no se vaya a decir que lo que está proponiendo Milei perjudica a los más pobres, puesto que todos tendrían vouchers. Si se quiere seguir defendiendo el sistema mal llamado de educación pública, ya que también la educación privada es para el público, y en realidad se oculta una palabra o expresión que resulta chocante que es educación estatal, igual que hablar de periodismo estatal o teatro estatal, es un disparate.

Su vínculo con los referentes del PRO

¿Cuál es su visión de Patricia Bullrich? ¿Cree que responde al espíritu de Alberdi? ¿La encuentra en un campo cercano a Milei?

Me cuesta hacer cuestiones personales, prefiero mantenerme en el tema de las ideas.

Participé y sugerí con bastante énfasis reuniones por Zoom de Mauricio Macri con Milei. Tuvimos tres. Luego, me llamó Macri sugiriendo una cuarta reunión pero le dije que me exima y sugerí que hiciera el contacto directo. Sé que lo hicieron, por lo que ambos me dicen. Tengo una gran consideración por Macri.

En el caso de Bullrich, le deseo lo mejor y espero que pueda lograr los objetivos de Alberdi pero, francamente, desconozco la interna y sé que tuvieron varias dificultades, algunas de ellas bastantes graves y casi escandalosas con Larreta. Pero espero que pueda sentar cabeza y lograr los objetivos que a todos los argentinos nos interesa, para el bien de nuestros hijos y nietos.

El rol de Javier Milei en la política argentina

Recuerdo una frase de Carlos Melconian que definía a Milei como el rompehielos Almirante Irízar, porque decía que cumplía un papel cultural de abrir la agenda pública y colocar allí temas que hasta el pasado eran políticamente incorrectos.

Pero que luego su aplicación tenía que venir por organizaciones políticas, como podría ser la de JxC, que tenga la suficiente cantidad de diputados, senadores, gobernadores, legisladores, que le permitan implementar los cambios.

A usted, ¿le parece que el papel de Milei es cultural más que político y es independiente de que él mismo lo lleve adelante o inclusive que puedan llevarlo adelante mejor organizaciones con mayor peso y espalda política?

Definitivamente, creo en el esfuerzo extraordinario y la batalla cultural que desplegó Milei. Tengo esperanzas, no sé cómo será el resultado electoral, de que pueda coordinarse un esfuerzo conjunto para lograr el objetivo.

Ahora, por cómo son esas trifulcas y arreglos, me considero incompetente para opinar, y subrayo la frase de Albert Einstein, en el sentido de que todos somos ignorantes, sólo que en temas distintos.

La polémica por la venta de órganos y el debate por el aborto

Así como aclaró el tema de educación, me gustaría que nos aclarase su propia visión de algo muy controversial alrededor de Milei, que es la venta de órganos. ¿Cuál es su propia perspectiva respecto de hasta qué punto la libertad puede llegar a que la persona tenga derecho a vender sus órganos?

Recomiendo a su distinguida audiencia que vean un ensayo del premio Nobel, Gary Becker, en conjunción con Julio Elías, profesor en la Universidad del CEMA, en donde explican la importancia del derecho (no quiere decir que se obligue a la gente a vender sus órganos) a hacer con el propio cuerpo lo que uno le parezca.

Puede estar equivocado o no, pero también señalan estos autores y médicos de la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos que, debido a la venta de órganos, se está mostrando un interés y un precio que va a atraer a la medicina en el futuro a tener órganos sintéticos sin necesidad de vender órganos.

El hecho de eliminar esa posibilidad, o sea, eliminar ese precio, es lo mismo que pretender que en lugar de que se vendan las vacunas o el alcohol en gel en el medio de los problemas en que estamos, sea prohibido, lo cual significa que la gente tendrá pestes y epidemias mucho mayores.

En ese contexto, agrego que me parece increíble, casi de Woody Allen (si no fuera un drama), que hay muchos que son partidarios del homicidio en el seno materno, léase el aborto, y están en contra de la venta de órganos. Me parece que tienen una incoherencia fenomenal porque una cosa es matar a otra persona y otra distinta es hacer lo que a uno le parece con su cuerpo.

¿Usted está en contra de las dos? Para ponerlo en términos concretos...

Estoy a favor de la venta de órganos y en contra del aborto porque, como dijo la Academia Nacional de Medicina, desde el momento de la concepción hay una persona de naturaleza humana que está en potencia de muchas cosas, al igual que usted y yo estamos en potencia de muchas cosas.

A veces, se dice "bueno, no exageremos. Cuando se está destrozando una semilla no se está destrozando al árbol", pues, se está destrozando algo de la naturaleza vegetal. Está en potencia de ser adolescente, ser anciano, etc. Tiene toda la carga genética completa a partir del momento de la concepción en el útero materno.

En un futuro puede concebirse tecnológicamente que haya transferencias de úteros a úteros artificiales. Pero, por ahora, como los chicos no crecen en los árboles, sino en el seno materno, es asesinar a esas personas.

Y como dijo Ronald Reagan, los que están objetando o son partidarios del aborto tienen la suerte que sus padres no suscribieron la idea del homicidio en el seno materno y por es pueden vivir.

O sea, se puede estar en contra de una y de otra...

Exacto.

