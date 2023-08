Patricia Bullrich: “No voy a hablar más de Milei”

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, aseguró que “no” hablará “más de (Javier) Milei”.

“Yo tengo una mirada. Siempre dije que había aportado a las ideas importantes, pero no voy a hablar más de Milei. No voy a hablar más de Milei porque si él es agresivo, y él cambia su parecer así, es un problema de él”, expresó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Bullrich, sobre la reunión con Rodríguez Larreta: "Hablar hoy de cargos sería poner el carro delante de los caballos"

“Yo no voy a hablar de Milei. Yo voy a hablar con los ciudadanos argentinos que son los que me pusieron hoy como representante de la candidatura de Juntos por el Cambio”, insistió.

Economía

Al ser consultada sobre quién sería su ministro de Economía en caso de acceder a la presidencia, respondió: “Hay dos personas que están trabajando conmigo, muy cerca mío. Uno es Carlos Melconian, de la Fundación Mediterránea; el otro es Luciano Laspina”.

“ Y ahora el jueves que viene, no este sino el otro, vamos a estar convocando a los equipos que han trabajado en Juntos por el Cambio en las distintas fundaciones. Vamos a trabajar con todos ellos para poder lograr una real integración de estos equipos”, agregó.

Schiaretti

Sobre la posibilidad de un acuerdo con el gobernador de Córdoba, afirmó que “Schiaretti hoy es un candidato a presidente”. “Estamos compitiendo. Querrá ser presidente, me imagino, para eso se presentó. Yo soy candidata a presidente, cada uno tiene que defender cuál es su forma de presentarse ante la sociedad”, añadió Bullrich.

“Siempre voy a estar abierta a hablar con Schiaretti. En este momento específico estamos compitiendo. Él está planteando un acuerdo de todos contra. Nosotros tenemos un principal adversario en la Argentina que no lo damos por muerto y que es el kirchnerismo”, sostuvo.

Además consideró que “él ha planteado un acuerdo contra Milei”. “Nosotros no estamos encarando la campaña de esa manera. No es nuestra forma de pensar. Nosotros creemos que tenemos que ir con nuestras ideas y no ir contra Milei. El kirchnerismo es una estructura de poder y ese es nuestro adversario en términos de que tipo de sociedad queremos”, opinó.

“Si Schiaretti es candidato, por supuesto que nadie le niega un café a nadie, si él es candidato y a la vez está planteando un frente vuelve a generar una situación de confusión. Es candidato o quiere plantear un frente. Si quiere plantear un frente, se baja de candidato y apoya a los que él cree que pueden ayudar más a un objetivo de ser gobierno”, concluyó Bullrich.