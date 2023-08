Para Joaquín de la Torre, Patricia Bullrich tiene que recuperar votos que se fueron a Milei producto de la interna en JxC. “El 47% de la gente dijo que el cambio tenía que ser profundo”, explicó el ex intendente de San Miguel, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Vos anticipaste hace dos años que sería esta línea la que iba a terminar imponiéndose dentro de Juntos por el Cambio.

¿Cómo sigue la campaña? ¿Cómo hará Patricia Bullrich para llevar adelante la coalición, que redujo su votación del 42% en 2021 al 28% hoy, para recomponerse y llevar adelante una elección que le permita ganarle a Milei?

Lo primero que tenemos que tener claro es que la discusión del domingo pasado dentro de Juntos por el Cambio era una discusión sobre qué nivel de profundidad iba a tener el cambio.

Está claro que, en su mayoría, la gente opinó que el cambio tenía que ser profundo. En Argentina, el 47% de la gente dijo que el cambio tenía que ser profundo. El 10% dijo que tenía que existir un cambio con modos más moderados.

O sea que el 57% de la población dijo que había que cambiar de manera importante. Ese es un número que nunca había existido, y ahora la discusión es quién conduce ese cambio.

Nosotros seguimos creyendo que la persona para conducir ese cambio es Patricia, por carácter, convicción por profundidad, coherencia, por equipo, y eso es lo que tenemos que salir a mostrar en estos 60 días. El camino es largo, aunque parezca que 60 días no es mucho tiempo.

No creemos que la discusión ahora sea sobre el tipo de cambio, sino sobre quiénes son las personas que están en condiciones de conducir ese proceso.

La gran perdedora fue la rosca política

¿Cómo lo harán concretamente? ¿Tratando de fidelizar ese 10% de votos de Larreta? ¿Moviéndose más hacia el centro? ¿O, por el contrario, compitiendo directamente con Milei para que parte de sus votos pasen a Juntos por el Cambio?

Los que votaron a Larreta son votos de Juntos por el Cambio.

Hay una noción bastante equivocada, que tiene que ver más con la política de los últimos años que con la política actual, que es pensar que los dirigentes trasladamos votos, y los dirigentes no trasladamos ningún voto.

El voto tiene que ver con una decisión individual y personal de la gente, y eso, en esta elección quedó más que claro. Los aparatos perdieron las elecciones. Massa quedó tercero y Larreta, dentro de Juntos por el Cambio, perdió por mucha diferencia.

Polémica por la interna en Juntos por el Cambio

No me refiero a los aparatos, sino a las personas que votaron por Larreta pensando que el cambio tenía que ser más moderado…

Esa gente va a votar por Juntos por el Cambio. Hace tres meses se enojaron porque yo dije que no tenía que haber interna en Juntos, porque ya estaba decidida.

Me acuerdo, vos decías que se tenía que bajar Horacio Rodríguez Larreta…

Me mataron, me dijeron que le faltaba el respeto a Horacio, pero yo no le falto el respeto a nadie.

Yo analicé la situación política y entendí que la discusión estaba definida, y lo único que hacía esto era bajarnos, que fue lo que terminó pasando. Durante dos meses y medio todas las usinas de comunicación lanzadas desde el larretismo, lo único que hicieron fue limarla a Patricia e inventar que Horacio crecía y estaba cada vez más cerca, y apenas superó los 10 puntos.

Se puso en duda durante estos dos meses el triunfo de Patricia, y ese voto se fue con Milei. Ahora tenemos que salir a reconstruir eso. Está claro que hay lugar para hacerlo. No porque tengamos que salir a discutir el tipo de cambio, sino quién conduce ese cambio, que es lo que vamos a discutir ahora.

La disputa con Javier Milei

¿Creés que parte de los votos fueron a Milei porque creyeron que podía llegar a ganar Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio?

Sí, por supuesto.

¿O sea que el futuro del triunfo de Patricia Bullrich depende de captar los votos de Milei, para ponerlo en términos concretos?

Sí, los votos no son de nadie.

Me corrijo, los votos que votaron por Milei…

Sí. Es importante esa corrección, no por corregirte, que no tengo ningún derecho, sino porque en realidad nuestro lenguaje tiene que ver con la historia del sistema democrático. En la historia del sistema democrático pasaban esos fenómenos, pero eso se interrumpió, desapareció.

Lo he comentado alguna vez acá, lo que pasó con los votos de Cardoso en Brasil. Un espacio de centro derecha que se alió con Lula, pero los votos no lo acompañaron, se fueron a Bolsonaro. Porque los votos no eran de Cardoso, la gente sintió que Bolsonaro estaba más cerca que Lula de su pensamiento y terminó votando ahí. Ahora va a haber un proceso similar.

¿Cómo hacés competir con Milei, y luego, si ganás, gobernar aliándote con los adherentes de Milei para conseguir las leyes? ¿Cómo se logra eso? Los americanos tienen una palabra, frenemies, que junta las palabras “amigos” y “enemigos” al mismo tiempo.

Creo que el proceso requiere de un cuidado, de cuidar a las personas, de entender que es una competencia sobre cuál de los dos espacios está más capacitados para producir los cambios, y además, que los cambios sean sostenibles en el tiempo.

Ahí me parece que eso hay que hacerlo con el cuidado de las personas y planteando algunas diferencias. Teniendo claro que, el día de mañana, el 57% de la gente en la Argentina va a respaldar esos cambios, y nosotros tenemos que cuidar a esas personas para que nadie se sienta herido.

¿No corren el riesgo de que una competencia de alto grado con Milei termine beneficiando a Sergio Massa, que tampoco estuvo tan lejos? Apenas un punto de diferencia, con la situación que se está viviendo, para el Gobierno no parece tan malo…

Fue la peor elección de la historia del peronismo. Todas las noticias económicas de acá a octubre van a ser peores. Pero además hay un dato importante, que es que mucha gente en distintas barriadas del Conurbano se animó a no votar al peronismo.

¿Coincidís con Jaime Durán Barba en que es el fin del kirchnerismo?

No. El fin del kirchnerismo, o de cualquier espacio, en la Argentina, va a ser cuando el otro espacio gobierne bien y dentro de cuatro años todo el mundo quiera votar de nuevo a Patricia Bullrich.

El dilema de la foto entre políticos

Alejandro Gomel (AG): Se confirmó que habrá una foto de unidad entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sirven en esta fotos? ¿Suman o no tanto?

Le estás preguntando a la persona que piensa bastante distinto a todos, pero yo creo que la foto es necesaria para que todo el mundo sienta que es parte.

Eso hay que hacerlo, aunque yo soy contrario a la foto de los políticos con los políticos. En este caso no es así, porque es una foto que tiene que ver con la unidad. Pero si vos me preguntás, te diría que no me gustan las fotos de 20 políticos riéndose. Me parece que la gente está en la otra vereda.

La gente está enojada con la política. La foto de un político más otro político son dos enojos en lugar de uno. En este caso tiene un sentido, que es el de mostrar la unidad de Juntos, y está bien que se saque la foto, porque habla bien de Horacio y habla bien de Patricia, pero no creo que esas fotos tengan que ser una constante de la campaña.

Milei no se sacó ninguna foto con políticos y sacó 30 puntos. Patricia se sacó pocas fotos con políticos. Los últimos 30 días el que se sacaba fotos con político era Horacio, y parecía que se venía, con Pullaro, Vidal, y no fue así, sacó diez puntos.

Ganó Mauricio Macri

El saludo de Macri a Milei

AG: Llamó la atención el saludo de Macri a Milei en el búnker de Juntos por el Cambio en pleno festejo de Patricia Bullrich. ¿A qué entendés que está jugando Mauricio Macri?

Mauricio Macri está haciendo lo que planteamos recién, tener un cuidado hacia esos votantes. Mauricio tiene claro cuál es su espacio, ha cuidado a Juntos y lo va a seguir cuidando, pero también tiene claro que algunas de las reformas que plantea Milei tienen que ver.

Patricia también felicitó a Javier Milei y dijo celebrar que muchas de las discusiones tengan que ver con su presencia en la política.

La interna en Provincia de Buenos Aires

Claudio Mardones (CM): Usted tiene varios escrutinios encima y ha seguido con mucho detalle la evolución del voto en la Provincia. Ayer comenzó el escrutinio definitivo nacional, hoy en La Plata el bonaerense. La diferencia entre Grindetti y Santilli es de 19.783 votos, muy poquitos. ¿Espera alguna sorpresa en el escrutinio definitivo?

No. Incluso Santilli ha reconocido la victoria de Grindetti.

CM: Sí, pero los apoderados están siguiendo con mucho detalle lo que está pasando porque están analizando cuál es la composición de esa diferencia. Ahora, por fuera de esa diferencia tan exigua, ¿cree que es el momento para hacer un balance sobre la estrategia que impulsó Larreta de los “cambios de domicilio”?

El que la tiene que revisar es el que la hizo. Yo públicamente la critiqué durante dos años y tres meses. La critiqué cuando eso iba para arriba, ahora que perdió, a mi no me gusta pegarle al que está en el suelo.

Todo lo contrario, lo llamé a Santilli para felicitarlo por la elección. La elección de Santilli en la provincia de Buenos Aires tuvo 3 puntos y medio de corte de boleta a favor. No es algo inédito, pero es una cosa muy importante. Él logró establecer determinadas condiciones que hicieron que la gente cortara boleta a su favor en un número importante.

Diego Santilli hizo una buena elección. Yo me expresé durante los últimos dos años y medio en el sentido de que no era bueno que Santilli jugara en la provincia de Buenos Aires, pero ahora que Santilli perdió no voy a ser de los que le pegan al que está en el suelo.

La posible alianza con Píparo

CM: En el medio aparece Carolina Píparo, y en estos días han surgido versiones de un posible acercamiento. ¿Cree que hay alguna posibilidad de que se articule alguna confluencia?

Por una cuestión de instrumento legal es muy complicado, porque Píparo va a estar en la boleta de Milei y Grindetti va a estar en la de Patricia, así que eso, desde el punto de vista del instrumento es imposible.

Cuando llegue el 10 de octubre va a haber una instalación de un candidato a presidente más firme, que estoy seguro que va a ser Patricia, más allá que por ahí tengamos estos días opiniones en el sentido contrario.

Y eso va a hacer que la gente voluntariamente, hasta los que quieran votar a Milei van a terminar votando a Grindetti, como pasó con María Eugenia Vidal en el 2015. La gente que tenía que votar a Solá cortó boleta y la votó María Eugenia. La gente que tenía que votar a Linares, que estaban con Margarita Stolbizer, cortó boleta y votó a María Eugenia. Eso va a pasar ahora, va a ser una cosa natural.

No miremos la política con los ojos de la historia, mirémosla con los ojos de la actualidad. Yo estuve en los cuartos oscuros de la Provincia y estaban repletos de cortes de boleta. Era difícil cortar ocho cuerpos de boleta, y lo hicieron. Y lo hicieron en todos los barrios del conurbano, no es que lo hicieron en los sectores medios, medios altos, en todos los lugares hubo corte de boleta.

Cuando uno mira localidades se sorprende. Hay lugares donde Patricia le ganó a Horacio, Santilli le ganó a Grindetti y el candidato local de Patricia le ganó al de Larreta. O sea, hay doble corte, y se hizo. Y no hablo de San Isidro ni Vicente López, sino Moreno, Merlo, etc.

Creo que mucha de la gente que vota a Milei va a terminar cortando boleta y votando a Grindetti, que va a ser el candidato más establecido en la provincia de Buenos Aires.

Las cualidades de Bullrich que no tiene Milei

Me gustaría que nos ayude a explicarle a la audiencia porqué es mejor Bullrich que Milei…

Por carácter, por conocimiento de la cosa pública, por entender los procesos políticos, por entender los cambios y por tener la capacidad de sostenerlos en el tiempo. Los cambios hay que sostenerlos políticamente en el tiempo, no es solamente decir que hay que cambiar.

Si no que hay que cambiar y hay que sostenerlo en el tiempo. En eso está claro que el volumen político de Patricia y el volumen político de Juntos por el Cambio es mayor, y es el que puede hacer esto sostenidamente.

A mí no me gusta hacer votar a la gente por miedo, pero la estabilidad en el proceso del cambio es la que permite que en el 2027 no vuelva el kirchnerismo.

Carolina Píparo salió a criticar en estos días que Patricia lleva muchos años en el Estado. ¿Podríamos decir que, casualmente, esa crítica que le hacen, es en realidad una ventaja? ¿Esa es la diferencia a favor de Patricia Bullrich, que Milei no tiene ninguna experiencia en lo público?

No hay volumen político ahí. La cosa pública también requiere una experiencia y un conocimiento. Esto le pasó al macrismo en 2015.

Acá no es un problema solamente de cambios. los cambios hay que hacerlos, la gente decidió eso, el tema es cómo los sostenemos en el tiempo.

