Ramón Lanús: "Lo que sacó el kirchnerismo es su techo de votos"

Ramón Lanús venció en la interna a Macarena Posse, terminando con una dinastía de 40 años ininterrumpidos de esa familia en el poder. Para él, la derrota de Malena Galmarini en Tigre anticipa un rechazo a Massa. Además, el dirigente afirmó en Modo Fontevecchia , por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) que “ Axel Kicillof es un mal gobernador y pésimo candidato en la Provincia”.

Había una deuda en Juntos por el Cambio respecto a la alternancia en el poder, cuando se veía la continuidad de los Posse en la intendencia de San Isidro, y al mismo tiempo decían que la democracia también requiere alternancia del poder. ¿Qué opinás de esto?

Creo que ese es uno de los factores políticos que jugó, no solo en la elección local, sino también en la nacional.

Perdieron los Posse y dejan el poder después de más de 40 años

Es uno de los valores políticos que Patricia Bullrich trató de consolidar en todo el país, que sea un armado político consistente con los valores que nosotros queremos defender. Creo que más allá de si la gestión es buena o es mala, la alternancia en el poder es un valor en la democracia.

Con más de 40 años, en este caso, interrumpidos en el poder, desde 1983, ya era tiempo más que suficiente.

Así que definitivamente creo que el valor de la alternancia, a mí me alegra saber que para los vecinos de San Isidro fue importante en la decisión que tomaron el domingo, de quién es el próximo candidato, pero probablemente intendente de San Isidro por los próximos cuatro años

¿Cuánto creés que perjudicó a Posse ir con Horacio Rodríguez Larreta? ¿Posse le restó a Larreta o Rodríguez Larreta le restó a Posse? Pareciera que Horacio, en esta elección, fue como un “Rey Midas” al revés, porque todo lo que tocó le salió mal.

Yo creo que Patricia hizo una propuesta muy consistente, y nosotros en San Isidro reflejamos esa propuesta.

No fue una propuesta que salió a “combatir el possismo”. Algunos vecinos criticaban nuestra campaña, en el sentido de que no éramos suficientemente antipossistas. Yo no soy de ninguna manera antipossista.

Yo creía que venía una nueva etapa para San Isidro, que esa propuesta tenía que continuar las cosas que estaban bien y mejorar las que estaban mal. Que esa propuesta tenía consistencia con el liderazgo de Patricia, y que ponía en primer lugar temas que les preocupaban a la gente. Nosotros llevamos adelante una propuesta que estamos convencidos que es mejor.

En seguridad, por ejemplo, tenemos una propuesta distinta a la que tenía el gobierno local, y eso también fue apalancado por el liderazgo de Bullrich, que es una persona que tiene una reconocida trayectoria en la materia. Así que eso explica la elección en San Isidro.

No sé si lo del “Rey Midas” o no, lo que sí pienso es que en San Isidro la alternancia es un valor. Gustavo Posse tomó la decisión de poner como candidata a su hija, y eso creo que no lo ayudó.

Carolina Píparo planteó la necesidad de hacer un acuerdo con Grindetti para ganarle a Kicillof en la Provincia. Esto implicaría distintas alternativas, que uno de los dos bajase su candidatura, o que hubiese un compromiso los militantes de ambos espacios de, por ejemplo, llevar la bota de presidente de un espacio con la de gobernador del otro.

¿Te parece que esto puede ser conveniente?

Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros, desde Juntos por el Cambio es, terminada la etapa interna, que es una etapa que obviamente genera discusiones y rispideces, trabajar todos juntos para, con el liderazgo de Patricia Bullrich y de Néstor Grindetti en la Provincia, solidificar el trabajo que venimos haciendo.

Pasada la interna, Juntos por el Cambio tiene mucho para para crecer en la provincia de Buenos Aires, y no tengo dudas de que vamos a ganar la provincia de Buenos Aires con Néstor Grindetti.

Alejandro Gomel (AG): Tu triunfo en la interna fue una de las sorpresas del domingo, después de tantos años de los Posse en San Isidro. Si finalmente sos elegido intendente, ¿cómo te imaginás que podría ser la convivencia con la gobernación, de ser reelecto Kicillof?

Yo quiero trabajar para que Néstor Grindetti sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires.

No es muy auspicioso lo que puedo imaginarme de la coordinación con el kirchnerismo, porque no lo ha hecho en todos estos años con los intendentes, ni siquiera con los propios. Por eso creo que Axel Kicillof es un mal gobernador y pésimo candidato a gobernador de la Provincia.

Basta hablar con los intendentes en privado y te transmiten la desconfianza y la dificultad que han tenido en su relación con la provincia de Buenos Aires.

Así que, yo creo que, en ese sentido, no se puede esperar mucho. Van casi cuatro años de mandato de Kicillof y no lo ha hecho ni con sus propios intendentes, menos lo va a hacer con los intendentes de Juntos por el Cambio.

El hecho de que Néstor Grindetti sea nuestro candidato, que es actualmente intendente en el Conurbano, con un candidato vicegobernador que es intendente de una ciudad importante de la provincia de Buenos Aires, pero del interior, es una propuesta infinitamente superior a la que tiene el kirchnerismo para la provincia de Buenos Aires, que ya está demostrado que no funciona.

Creo que el hecho de que nuestros candidatos a gobernador y vicegobernador sean intendentes ambos es una atractivo especial para lo que estamos proponiendo para la provincia de Buenos Aires.

AG: ¿Cuáles son sus propuestas en el rubro seguridad?

Hay dos niveles. En primer lugar, Grindetti ya planteó que hay que descentralizar funciones a nivel salud, seguridad y educación, en especial en los municipios grandes del Conurbano.

En segundo lugar, ocurra o no ocurra, creo que el intendente, independientemente de la discusión política de quién es la competencia, yo quiero ser intendente para hacerme cargo de la seguridad, y armaré un sistema de seguridad, como el que han hecho Grindetti en Lanús, Soledad Martínez en Vicente López, o Jaime Méndez en San Miguel, que cambiaron la vida de los vecinos de esos municipios a partir de un rol muy protagónico del intendente en la materia.

¿Qué significado creés que tiene que Malena Galmarini haya perdido la interna en el municipio que tiene a Sergio Massa como referente?

Obviamente, yo defiendo la boleta de Juntos por el Cambio, pero creo que es una buena noticia que Malena Galmarini haya perdido, porque me parece que representa de manera bien fiel, gráfica, lo que es el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires.

Es una derrota también de Sergio Massa. Con lo cual, para mí, es una buena noticia.

¿Creés que es un anticipo de un rechazo a Sergio Massa?

Definitivamente sí. No tengo dudas de que, de cara a lo que viene en octubre, el kirchnerismo sólo va a perder votantes, y eso va a pasar también en la provincia de Buenos Aires.

Vemos lo que está pasando en los mercados, la economía, la devaluación del tipo de cambio oficial, la inflación que va a venir en las próximas semanas y meses. No tengo dudas de que lo que sacó el kirchnerismo es su techo de votos, de ahí, todo va para abajo.

¿Desde qué lugar Sergio Massa dice que va a resolver el problema de la inflación si hace más de un año es ministro de Economía y, desde el principio de la gestión, una de las figuras principales de este gobierno? No tengo dudas de que, del ‘83 a la fecha, es el peor ministro de Economía.

La derrota de Malena es una señal de la debilidad política del Gobierno en todos los frentes, pero principalmente de su candidato a presidente.

