Nancy Dupláa: “Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”

Tras el resultado electoral de las PASO 2023 el pasado domingo 13 de agosto, Nancy Dupláa expresó su preocupación por el triunfo de Javier Milei. Con una serie de posteos apuntó contra el libertario.

“Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, decía el primer posteo que la actriz compartió en sus historias de Instagram, que pertenece a la cuenta de la red social conocida como Twitter por parte del usuario @etupito.

Luego eligió subir una bandera de la comunidad LGBT en la que se leía: “Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”.

Qué dijo Nancy Dupláa antes de la votación

Antes de que se cerrara la votación, Dupláa subió a sus historias de Instagram un posteo alusivo al Día Mundial del Zurdo, que casualmente también se celebraba el 13 de agosto. "Aprovechá y votá con la zurda", decía su historia de Instagram en la que se veía una foto de Diego Maradona.

Tanto Nancy Duplaá como su marido, Pablo Echarri, se han manifestado en diferentes ocasiones a favor del kirchnerismo, pero, en esta oportunidad, ella demostró su apoyo al partido de izquierda.

Dupláa no fue la única artista que se manifestó sobre las últimas elecciones. Lali Espósito, escribió en Twitter: “Qué peligroso. Qué triste” ni bien se conoció el resultado de las PASO.

El pícaro posteo de Nancy Dupláa durante las PASO 2023: "Votá con la zurda"



Como su mensaje provocó numerosas reacciones, la cantante sumó lo siguiente: “No me pone para nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO”. “La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del ‘otro bando’ y del ÚNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente”, expresó.

El pasado lunes, Pampita habló en LAM sobre el libertario y aseguró: “Hay algunas cosas que dice Milei que más me preocupan, obviamente. Y una de las que más me preocupan es algo que lo hablaba hoy con uno de mis hijos en casa, que es la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Cómo sería eso en el país? Porque en los ejemplos que tengo de afuera, de otros países, no hay un testeo previo de la salud mental de la persona que compra las armas. Como sabemos, hay tiroteos en escuelas, en cines, en teatros... No sé si es ese el país que yo quiero para mi familia a futuro. Es una de las cosas que más me preocupan de Milei”.

