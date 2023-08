La dinastía "eterna" de los Posse en San Isidro llegó a su fin en estas elecciones 2023. O al menos tendrá una interrupción, algo que, de todas formas, es todo un dato. Antes de la dictadura que se inició en 1976, el distrito fue gobernado por Melchor Posse, que retomó el mando en 1983. Su hijo Gustavo Posse ganó como intendente en 1999 y ahora postuló a su hija Macarena Posse, que perdió la interna con el precandidato de Patricia Bullrich.

El ganador fue Ramón Lanús, que, en una campaña caliente, había denunciado una campaña sucia por parte de los Posse. Fue clave la alianza con el partido vecinalista ConVocación por San Isidro, que tiene como referente a una figura que fue creciendo en la política del municipio: la quintilliza Catalina Riganti.

En la suma, JxC ganó la elección con el 59,89 % de los votos. Unión por la Patria y La Libertad Avanza quedaron muy lejos, con 17,92 % y 17, 19 % respectivamente.

Dos días antes de las elecciones, el precandidato ganador de Juntos había publicado un video, donde aparecía junto a su familia y denunciaba una “campaña sucia”.

“Nunca imaginé que podían llegar a tanto, quiero que estén tranquilos, es todo falso, nunca me imputaron ningún delito. Nunca me citaron a una declaración indagatoria, nunca me procesaron. Me conocés, soy un vecino, vivo acá, esta es mi casa, esta es mi familia y hace años que estoy trabajando con Patricia Bullrich" dijo en el video.

“Este domingo empieza algo nuevo en San Isidro”, cerró, y las urnas le dieron la razón. La alianza con el espacio vecinalista, además de sorpresiva, fue clave porque Con Vocación por San Isidro venía creciendo en los votos. Del casi 14 % de 2019 había saltado a más del 20 % en 2021.

Macarena Posse felicitó a Lanús y llamó a “aunar esfuerzos para garantizar la calidad de vida de todos los sanisidrenses, y así seguir construyendo juntos un San Isidro mejor para todos”.

Para los Posse el domingo 13 de agosto fue el de una derrota doble. El actual intendente era precandidato a gobernador de Diego Santilli, en la fórmula que perdió contra las lista encabezada por Néstor Grindetti.

El resultado provisorio de las elecciones PASO —con el 96,36% de las mesas escrutadas— en la provincia de Buenos Aires marcó el triunfo del oficialismo de Axel Kicillof, con un 36,39%. El gobernador bonaerense y precandidato a la reelección se impone sin rival en la lista de unidad, con 2.881.396 votos.

En segundo lugar, Juntos por el Cambio se debatió el candidato a gobernador voto a voto, aunque finalmente el triunfo quedó en manos de Grindetti por 20 mil votos: Néstor Grindetti y Diego Santilli suman el 32,93% de los votos. Grindetti, el precandidato apoyado por Patricia Bullrich, lleva la delantera de la interna, con 1.313.622 votos, mientras que Santilli, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta, lleva 1.294.015 votos.

El tercer lugar lo ocupa el La Libertad Avanza de Javier Milei con su candidata Carolina Píparo, con el 23,76% de los votos. Sin embargo, al ser lista única, Píparo es la segunda precandidata con más votos, ya que acumula un total de 1.881.635 votos.

En la interna del Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad, la fórmula que vence es la encabezada por Rubén "El Pollo" Sobrero (196.917 votos), sobre la encabezada por Alejandro Bodart (87.587 votos). Entre ambos sumaron el 3,59 % de los votos.

