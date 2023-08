Néstor Grindetti: "Quiero que la Policía dependa de las intendencias"

El intendente de Lanús en uso de licencia, Néstor Grindetti, contó que en su municipio hay presencia de seguridad ciudadana, pero no alcanza la presencia policial. "Sólo hay 650 policías que cuentan con 35 móviles, y somos 500 mil habitantes", detalló. Además, indicó las repercusiones políticas que podría tener el asesinato de Morena Domínguez. "No debería alterar el voto del domingo", aseveró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En la Provincia de Buenos Aires hay menos homicidios que en el promedio nacional: 4,1 contra 4,4. Es más, hay la mitad de asesinatos que en Santa Fe. Sin embargo, se asocia al Conurbano como el lugar más inseguro. En Lanús nos da 4,7 cada 100 mil habitantes, que está dentro del promedio nacional.

Obviamente esto no modifica la angustia que siente la gente, y a lo mejor a que los homicidios bajan el delito aumente, lo primero que hay que bajar son los asesinatos. ¿Sentís que en Lanús, como en el resto del Conurbano y de la Provincia bonaerense, los delitos fueron disminuyendo o no?

Fernando Soto: "El motochorro que mató a Morena tendría que haber estado preso"

Si tomamos los ocho años en que nosotros estamos en Lanús, estuvimos mejor en los primeros cuatro, después empeoró. Este es el primer homicidio en ocasión de robo que tenemos en el año.

Los números son fríos, pero cuando le toca a alguien duele mucho. Si llegamos al gobierno, estoy seguro que mejoraría mucho la seguridad. Sobre todo el Conurbano de esos barrios de gente laburante es complicado, hay problemas de movilidad y con condiciones de vulnerabilidad constante.

Deberíamos trabajar de forma coordinada con las Fuerzas Nacionales de Seguridad y ver si pudiéramos trabajar sobre la reincidencia de los pibes que entran y salen. De hecho, si pudiéramos bajar la edad de imputabilidad, tendríamos menos delitos como el de Morena. Así que más allá de que el promedio sea mejor que el promedio mundial, podríamos estar mucho mejor.

Morena, 11 años, víctima de la inseguridad bonaerense: lo que se sabe del crimen que conmociona al país

¿Creés que este suceso afectará al resultado de las elecciones de este domingo? ¿Operará como una especie de “cisne negro” o no?

Es un hecho tan significativo que, como intendente, me va a quedar en la cabeza para siempre. No sé si esto modificara los votos, pero no quiero politizar el tema, que no sea un tema de campaña. Es por eso que se suspendió el evento de cierre, pero no vamos a dejar de decir lo que pensamos.

Tenemos que trabajar más en conjunto entre los tres niveles de Gobierno, modificando leyes y actitudes ideológicas. Nosotros queremos cuidar a los que nos cuidan, porque la Policía no es mala, sino que hay malos policías.

¿El caso Morena traerá un voto castigo o un cisne negro?

La posición dual de Grindetti y la dependencia de la Policía

Alejandro Gomel (AG): Su nombre ha quedado en el ojo de la tormenta por varias cuestiones, una de ellas fue que los vecinos fueron a la comisaría acusando que no hay policías en el barrio directamente. Y por otro lado, lo acusan de no estar a partir de su posición como precandidato a gobernador. ¿Qué puede responder ante estos dos planteos?

Primera aclaración: la Policía no depende del intendente, todas sus decisiones son de la Provincia. En Lanús hay 650 policías y cuentan con 35 móviles. Como no tenemos potestad policial creamos una seguridad ciudadana que hace prevención y para eso compramos 90 vehículos. Es decir que hay presencia de seguridad ciudadana, pero no alcanza la presencia policial.

Con esta aclaración no quiero sacar responsabilidad, de hecho quiero que la Policía dependa de las intendencias. De hecho, hay un proyecto de ley que quedó estancado por el oficialismo. Al respecto de mi presencia, le comento que soy una persona muy ordenada, tengo equipos programados. Cuando suceden cosas como las de ayer, se arma un comité de crisis, incluso estuve ahí desde el primer momento para luego dirigirme al barrio y poder ayudar.

El crimen de Morena conmocionó a la sociedad a pocos días de las elecciones.

Nuria Am (NA): ¿En algún momento sintió que desde el Gobierno nacional le escatimaron la cantidad de policías por ser parte de un municipio opositor?

No. Sólo voy a decir que me gustaría tener el mando de eso y contar con un cuerpo policial que sea suficiente. Pero no es mi decisión.

NA: Ayer cuando se fue a dormir y lo consultó con la almohada, ¿pensó en alguna autocrítica? ¿Qué se le vino a la cabeza después de tener un escenario tan dramático en su distrito?

Mucha impotencia porque veo que se pueden hacer cosas pero no se terminan de resolver. Lamentablemente, en estas instancias de la seguridad es poco lo que se puede hacer el intendente. Dicho esto, reitero, quiero que los jefes comunales tengan esa responsabilidad.

El crimen de Morena le da un cachetazo de realidad a la campaña

La politización de una tragedia

Más allá de que no se quiera politizar el hecho, hoy decíamos aquí que todo crimen es político. De hecho, tristemente, ayer en los medios se veía como tomaba partido en un sentido u otro. Esto tendrá consecuencias electorales.

Hasta ayer manejábamos la siguiente información: en el caso de la Provincia y CABA, Bullrich tenía una diferencia a favor holgada frente a Larreta. ¿Vos manejás la misma data? ¿Influirá este hecho a favor, ya que tiene el tema de Seguridad como una marca, o en contra porque fue en su municipio?

Hay que ver si el ciudadano presta atención a lo que venimos diciendo acerca de qué hay que hacer y coincide con que eso evitaría una parte de estos hechos. Hay que sumar, también, la imagen y empatía que tiene Patricia Bullrich en la gente, la cual nos pide que la cuidemos. Con todo esto, el asesinato de Morena no debería alterar el voto del domingo.

Kicillof cruzó a Berni por el asesinato de Morena

Sin embargo, hay que ver cómo está el humor popular. Además, nosotros no estaremos haciendo ningún acto proselitista para tratar de convencer. Yo seguiré con mi verdad, que es la que venimos manteniendo desde hace muchos meses. Habrá que esperar al domingo a ver qué dice la gente.

AO JL