Fernando Soto, abogado penalista, se refirió al delito como un fenómeno “complejo y multicausal”, a raíz del asesinato de Morena Domínguez en Lanús. Además, analizó la corrupción policial. “El policía que es corrupto debería ser apartado de la Fuerza”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría pedirte el balance, como experto en seguridad, de las causas que generaron el asesinato de Morena Domínguez en Lanús…

Impacta mucho más cuando el homicidio, que ya estamos acostumbrados a ver en las noticias, es a una nena de 11 años que golpearon y arrastraron por una mochila.

Significa mucho, porque quienes provocaron este hecho eran consumidores de droga, tenían causas en trámite por robo agravado y habían salido en libertad en junio.

Esto nos deja varias cosas. Según los tratados internacionales, la cárcel es para “rehabilitar” y yo creo que eso es de una gran hipocresía. Nuestra Constitución dice otra cosa de la cárcel, nosotros implementamos que es para la seguridad de las víctimas.

De hecho, al culpable se le da más pena por mayor delito y eso no quiere decir que, si en vez de estar tres años en la cárcel, el culpable está 15, se va a “rehabilitar” con mayores posibilidades.

Estas bestias mataron a Morena para robarle la mochila del colegio. Los dos tenían antecedentes por robos agravados. Uno de ellos salió de la cárcel en junio. De verdad alguien puede pensar que la cárcel los “rehabilita”? La cárcel es para castigo, todo lo demás es una… pic.twitter.com/DOKSAn1HR2 — Fernando Soto (@Doctor_Soto) August 10, 2023

Estamos hablando del derecho penal. Hay que sincerar esto porque si no estamos bajo una hipocresía. Sabemos que no es así, tiene implicancias respecto de la intervención de las Fuerzas de Seguridad y respecto de los que cometen delitos.

El hecho de que los homicidios han disminuido en Argentina desde 2014 hasta hoy, cuando no hay desde el punto de vista penal ninguna mejora, ¿habría que asignarlo a que en el año 2014 se invertía 0.4% del producto bruto en la asistencia social y hoy se invierte 1%?

¿Hay que pensar el tema de seguridad desde el conjunto de herramientas, es decir, la Justicia, la convención social y la represión?

Sin duda, el delito es un fenómeno complejo y multicausal. Los problemas básicos de la gente que comete delitos, en general, tienen que ver con una situación económica, social y cultural muy profunda. Todo el sistema tiene que cambiar para que haya un cambio en el índice delito.

Mientras tanto, quien comete un delito debe responder, el que las hace las paga. Los jueces tienden a darle libertad anticipada cuando no corresponde, y esto tiene que modificarse porque es lo que dice la ley, pero los jueces no lo cumplen.

Hay que pensar en la víctima y en su familia. Si estos culpables hubiesen hecho efectivas las capturas no hubiesen matado a la nena, es decir, el motochorro que mató a Morena tendría que haber estado preso, no en libertad.

En un país lo principal tiene que ser la educación, la salud y la justicia. Cuando falta esto estamos en problemas serios. Las leyes son para cumplirse, no son delitos formales, son delitos gravísimos, que en Europa o en cualquier país de nuestra región los hubiesen tratado de otra forma.

Para mí, la aplicación de leyes en el país tiene que ver, entre otras cosas, con cuestiones ideológicas. Por ejemplo, la ex ministra Sabina Frederic, la primera resolución que derogó fue la de las pistolas Taser, y eso es ideología, no ciencia jurídica.

¿Cual es su propia perspectiva respecto de cómo solucionar la propia corrupción con las drogas de parte de la policía?

No tengo duda de que hay corrupción en la policía, pero la hay en muchos ámbitos, como la política.

Hay que sacar la corrupción, el policía que es corrupto debería ser apartado de la Fuerza, porque además de los delitos desprestigia al policía que se esfuerza.

Por ejemplo, está el caso de un policía que hacía de remisero con una aplicación de autos porque no le alcanzaba el sueldo. Un ladrón lo amenazó con una tijera en la garganta y, en defensa, el policía le disparó, lo mató y ahora está preso.

Ese no es un policía corrupto, es un policía laburante, estaba trabajando horas extra haciendo de chofer. De esto está lleno, pero no por eso tratamos a todos los policías de corruptos.

Alejandro Gomel (AG): En el marco de una entrevista a Sabina Frederic, ella hablaba de un sistema corrupto y declaraba que si no fuese así, el hecho de que la policía “manejara la calle” y controla cuánto y dónde se vende, sería todo peor. Es decir que, según ella, habla de una estructura. ¿Comparte esto?

Sí, yo creo que hay una estructura y tiene una convivencia política. No puede haber ningún tipo de tolerancia con la corrupción, porque esto tiene que ver con cómo actúa la Fuerza. Sabemos que existe la corrupción y debe ser sacada de cuajo.

No puede ser que existan funcionarios corruptos. Hay 80 mil miembros de la policía en el país, no son todos parte de la corrupción, normalmente son los de jerarquía, no el que está trabajando en las oficinas o defendiendo.

Tiene que ser un trabajo directo e inmediato. Cualquier policía con un negociante ilegal tiene que ser apartado. Por otro lado, no puede ser que un policía gane un sueldo como el que gana.

La mirada ideológica es muy fuerte, hay fiscalías especializadas en violencia institucional que se dedican a delitos que genera la policía.

En Estados Unidos, me cuentan que, por los hechos precedentes que hubo en el movimiento racial de violencia policíaca contra los negros, es muy difícil que hoy un policía actúe frente a la eventualidad de un delito de alguien de color por miedo a terminar preso, enjuiciado y a ser públicamente expuesto por los medios.

Es decir, hay un cambio mundial, respecto de la autoridad, que trasciende la lógica ideológica del kirchnerismo. Me gustaría una reflexión suya sobre cómo conciliar con sociedades que se vuelven más hedónicas y permisivas…

En Estados Unidos existen estas maneras de evitar actuaciones indebidas respecto de comportamientos de repercusión racial o, como dicen ellos, de abuso policial.

Cuando esto se hace y se extiende a toda la actividad policial, hay un problema.La diferencia con Estados Unidos es que allá, a los policías se los respeta.

Hay una contradicción muy grande porque, acá, cuando un policía usa el arma de fuego, se le secuestra y se le hace sumario, es decir, que se le pone pausa a su carrera, e incluso algunos van presos.

Si se prepara a un policía para el uso del poder público y se le entrega un arma de fuego, ¿por qué después se los juzga?. Los oficiales tratan de evitar usar el arma por estas situaciones.

Por ejemplo, el caso de Juan Pablo Roldán, el policía que murió frente al Malba. Yo creo que ese policía tardó tanto en disparar porque habrá pensado en su familia, es decir, si disparaba se le terminaba la carrera y, por no hacerlo, perdió la vida.

Esto pasa permanentemente porque cuando se aplica una generalidad por un sesgo ideológico pasan estas cosas.

VF JL