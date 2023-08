Aníbal Fernández y el crimen de Morena: "No tengo por qué meterme"

El ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo este jueves que "no tengo por qué meterme" cuando le pidieron una opinión sobre el caso del asesinato de Morena Domínguez, ocurrido ayer a la mañana en Lanús. "No participamos y no tengo por qué meterme en el tema, no puedo contar algo de lo que no participé", insistió.

El funcionario del gabinete de Alberto Fernández fue consultado por periodistas en el ingreso a su oficina en el Ministerio de Seguridad y evitó responder de quién es la responsabilidad política del crimen que conmociona al país. "Es un hecho puntual, no tengo jurisdicción. Lo que conozco es a través de los medios", dijo.

Fernández señaló que como no tiene facultades de intervenir, no tuvo comunicación con las autoridades locales. Sin embargo, felicitó a la Policía de la Provincia de Buenos Aires por la intervención que tuvieron en el caso. "El trabajo de inteligencia criminal ha sido sumamente efectivo, porque tenemos dos detenidos que son los responsables de semejante bestialidad", manifestó.

Ante los micrófonos y la insistente pregunta respecto de cuál es la responsabilidad del Estado en el caso, Fernández sostuvo: "Hace muchos años que hay que darle soluciones a esto. Es la falta de expectativas lo que genera esto. Hemos lidiado con eso en los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner".

Morena Domínguez.

Ahí fue cuando lanzó un cuestionamiento a la oposición. Dijo que tras el manejo que hicieron esos gobiernos peronistas llegó "la catástrofe de 2015 a 2019 (cuando gobernó Mauricio Macri), que nos hizo retroceder mucho".

En las últimas horas, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, dijo que "estos casos se resuelven fácil". Ante eso, le preguntaron al funcionario si es fácil resolver el problema de la inseguridad. “Lo que significa la presencia de la droga en estos ámbitos, todo lo que tiene que ver con la cercanía con este tipo de sustancias agrava la situación. Los responsables de semejante bestalidad al final de la jornada no sabían ni lo que pasó", respondió.

El crimen de Morena, de 11 años, mantiene conmocionado al país. La nena fue abordada por dos motochorros en la puerta de su escuela que le pegaron y la arrastraron por el asfalto para robarle. Producto del golpe en la zona abdominal, murió.

"Hoy lo que hay que hacer es dar una respuesta en términos de lo que son las responsabilidades de la provincia", dijo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Es un hecho que expone crudamente un conjunto de problemáticas de lenta y difícil solución. Yo nunca voy a hablar de estos temas con consignas facilistas".

La puerta de la escuela de Lanús a la que iba la víctima.

El mandatario pidió a la Justicia "celeridad en el castigo de los responsables" del asesinato. También sostuvo que el caso expuso "un conjunto de problemáticas de larga y difícil solución". “Yo nunca voy a hablar de estos temas con consignas facilistas”, dijo en Radio 10.

Por su parte, el ministro Berni aseguró que estas situaciones "se resuelven fácil en la Argentina", pero afirmó que "tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado para terminar de una vez y para siempre con esto, que le puedo asegurar que no es difícil... No es difícil, no es difícil".

Por otro lado, el precandidato a intendente de Lanús y actual secretario de Seguridad del municipio, Diego Kravetz, apuntó contra la Justicia por el crimen. En ese sentido, el funcionario aseguró que "son siempre los mismos, 15 mocosos que entran y salen de prisión. Este tema acá es gravísimo, porque acá los conocemos con nombre y apellido".

