¿El caso Morena traerá un voto castigo o un cisne negro?

¿Habrá un voto castigo? ¿Será un cisne negro en la campaña el asesinato de Morena?, es lo que se preguntan de un lado y otro de la política, según informó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Dicen que ante este hecho "no hay grieta", como lo expresó Sergio Berni, pero obviamente, entre los candidatos, la evaluación de cómo puede llegar a ser el impacto electoral de este hecho está presente.

Por un lado, en el Gobierno se preguntan si habrá voto castigo o no respecto de lo que sucedió ayer. Mientras que Patricia Bullrich es señalada como la candidata dentro de Juntos por el Cambio con ideas y un discurso más duro para con los delincuentes, se especula si tal vez puede recoger los votos a partir de la reacción social ante el hecho.

Patricia Bullrich, al final, suspendió su acto en Córdoba

La gente está enojada, evidentemente, con todo: con el sistema, con la policía, con los políticos, con el sistema judicial, por lo que sucedió en el día de ayer y con justa razón. Pero, ¿cómo se puede medir el impacto hacia adelante en el mismo momento en que todos decidieron suspender su campaña?

Al mismo tiempo, todos hablan por los medios. Entonces, la pregunta es si fue más cómodo para los candidatos suspender la campaña porque, en definitiva, no tienen que dar explicaciones delante de la gente, no se someten al enojo presencial, quizás porque no tienen nada que decir respecto del tema de la seguridad.

En La Matanza, Juntos por el Cambio iba a realizar hoy el acto de cierre. Esta mañana, salió en este mismo programa Agustín Rossi. Estaba saliendo al mismo tiempo Horacio Rodríguez Larreta con Diego Santilli en otra radio. Es decir, todos los candidatos fueron a los medios, pero se alejaron una vez más de la gente.

Juan Grabois y el asesinato de Morena Domínguez: "Son dos familias destruidas"

Ayer, Martín Tetaz planteaba si los candidatos en verdad no deberían haberse presentado igual en sus cierres de campaña, obviamente cambiando el esquema, porque es muy difícil hacer un discurso proselitista para pedir votos ante algo que impacta como lo de ayer, al tratarse de un crimen de una nena y generar la empatía que obviamente genera en cualquier persona.

Por su parte, Sergio Berni habla de seguridad como si recién hubiese llegado al Ministerio de Seguridad de la Provincia. “Tenemos que, de alguna vez por todas, entender que este sistema penal, como está planteado, fragmentado uno por un lado y todos cómodos, tiene que cambiar. Porque aquí debería estar después de garantía, acaba de venir a dar explicaciones de todo lo que liberaron, porque aquí deberían estar”, decía en un canal de televisión.

Berni le pega a la justicia por lo que sucedió ayer y se pregunta cómo puede ser que un chico tenga 21 causas y esté en libertad. Ayer conocimos a uno de los integrantes de esta banda de motochorros. Para Sergio Berni, la responsabilidad es de la Justicia.

Todo crimen es político

Axel Kicillof, por su parte, declaró: “Nos dedicamos rápidamente a esclarecer quiénes son los responsables y entregarlos a la justicia para que la justicia actúe. Obviamente, yo creo que ante una situación como esta, por lo menos en lo que a mí respecta, no voy a hablar de estos temas con cocinas facilistas. Esto pone muchísimas problemáticas que son difíciles y de lenta solución. Por más que se ha hecho una inversión inmensa que nadie niega, hoy lo que hay que hacer es dar una respuesta rápidamente en términos de lo que son las responsabilidades en la provincia”.

Axel Kicillof cruzó a Sergio Berni: dijo que el asesinato de Morena "expuso problemáticas de larga y difícil solución"

Ahí estaba Axel también hablando al respecto de lo sucedido ayer y a la rapidez con la que se resolvió el caso.

Pocas veces se resuelve en tan pocas horas, a muy poco día de la campaña de la elección. Algunas de las repercusiones y las dudas que quedan planteadas a tan pocas horas de la elección del domingo.

FM JL