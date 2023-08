Kicillof cruzó a Berni: dijo que el asesinato de Morena "expuso problemáticas de larga y difícil solución"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof pidió a la Justicia “celeridad en el castigo de los responsables” del asesinato de Morena Domínguez y dijo que el caso expuso “un conjunto de problemáticas de larga y difícil solución”.

“Yo nunca voy a hablar de estos temas con consignas facilistas”, dijo a Radio 10 el precandidato de Unión por la Patria a reelagir en su cargo. De esa forma contradijo a su ministro de Seguridad, Sergio Berni, quien había afirmado que “las situaciones de este tipo se resuleven fácil en Argentina, pero tiene que haber una voluntad de todos los actores del Estado”,

“Puedo asegurar que no es difícil... no es difícil, no es difícil", había dicho el ministro bonaerense.

En desarrollo...

LT