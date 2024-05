Un niño de 10 años fue acusado de agredir sexualmente a una turista en Australia

Un niño de 10 años fue arrestado como el presunto autor de una agresión sexual a una turista italiana en la ciudad australiana de Cairns. Según las autoridades, se trató de un hecho "aborrecible", especialmente por la corta edad del supuesto perpetrador, que se trataría de un menor "muy conocido por la policía", indicó el medio local Cairns Post.

El inspector detective Kevin Goan explicó que la víctima es una mujer de 23 años que se encontraba visitando la ciudad y que el hecho habría ocurrido alrededor de las 10 de la mañana del miércoles. En ese sentido, detalló que la joven estaba caminando por el distrito financiero de Cairns cuando el chico la habría agredido sexualmente.

"Ella pasó junto al niño de 10 años y él la agredió sexualmente. La mujer pidió ayuda a la policía y en ese momento fue atacada por otros menores", explicó el agente.

Momentos después del hecho, las autoridades arribaron al lugar y detuvieron al chico junto con otros tres menores, también acusados de estar involucrados en el abuso. Por el momento, la policía no reveló la naturaleza exacta de lo que implicó la presunta agresión.

Según las autoridades, hay cuatro menores detenidos, aunque esperan arrestar a otros jóvenes involucrados con el caso.

La mujer sufrió pequeños hematomas y rasguños en la cara, pero no fue ingresada en el hospital. "Sin duda [esto fue] una experiencia traumática para la joven y ciertamente esperamos que no manche su experiencia de visita en Far North Queensland", expresó Goan.

Según informaron las autoridades, los presuntos delincuentes pudieron ser arrestados sin demora gracias la extensa red de cámaras de seguridad alrededor de la zona. Al respecto, el inspector destacó que "las rápidas acciones" de los agentes de policía junto con los operadores de Citysafe del Consejo Regional de Cairns impidieron que los jóvenes cometieran más delitos, a quienes acusó de "que obviamente están en la ciudad buscando generar conflictos".

Sumado a esto, Goan indicó que se contactarán con otros menores en relación al caso. "Hay un par de jóvenes más con los que nos gustaría hablar cuya identidad es conocida en nuestras oficinas dentro de la Unidad de Investigación de Protección Infantil y nos comunicaremos con ellos más tarde hoy”, expresó.

En ese sentido, manifestó que también se esperaba que arrestaran a otros niños que supuestamente estaban presentes, a la par que instó a que cualquier testigo del incidente ocurrido en la esquina de las calles Lake y Spence se comunicara con la policía. "En lo que a mí respecta, la corta edad de los delincuentes es aborrecible", concluyó el oficial.