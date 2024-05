Un famoso director de cine francés recibió nuevas denuncias por abuso sexual: "Era como mi padre"

En los últimos meses, Francia se vio sacudida por una serie de denuncias por abuso sexual contra Benoit Jacquot, uno de los más distinguidos directores del cine contemporáneo del país europeo.

El escándalo se desató en febrero de este año con la denuncia de una reconocida actriz gala, Judith Godreche, que aseguró haber sido abusada en su adolescencia, un denominador común que compartió con las siguientes denunciantes. Entre ellas la intérprete Isild Le Besco, quien recientemente declaró que no solo sufrió violencia sexual en manos de Jacquot sino también física y psicológica.

"Yo era adolescente y confiaba plenamente en él. En ese sentido, su violación también fue incestuosa", escribió la actriz en su libro autobiográfico, donde además dio los motivos de por qué decidió no acudir a la justicia. En paralelo, Jacquot, director de películas como "Sade" y "Adiós a la reina", negó cualquier abuso contra la actriz.

Las denuncias contra el director de cine francés, Benoit Jacquot, motivaron protestas y un debate nacional por las agresiones contra las mujeres en la industria del espectáculo.

La ola de denuncias contra el director francés visibilizó la problemática que viven las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento en la sociedad francesa, famosa por profesar la galantería y el romance. Se dio en un contexto marcado por el movimiento #MeToo, surgido en 2017 en Estados Unidos para exponer las agresiones sexuales y abusos de poder en el ámbito del cine y la televisión.

La dura declaración de una actriz contra Jacquot: "Era como mi padre"

La actriz francesa Isild Le Besco, de 41 años, acusó en febrero al director de cine Jacquot, de 77 años, de ejercer una dominación "destructiva" sobre ella hace décadas cuando la actriz tenía 16 años y él 52. Entonces, señaló que hubo violencia psicológica y física, pero no hizo mención a una violación.

Sin embargo, en su autobiografía publicada el pasado miércoles, titulada "Contar la verdad" (Dire vrai, en francés), la actriz denunció una serie de agresiones sexuales que habría sufrido en manos del director de cine.

"Es obvio afirmar que Benoît me violó (...) Yo era adolescente y confiaba plenamente en él. Ocupaba el lugar de mi padre, de mi madre y de cualquier otra figura de autoridad. En ese sentido, su violación también fue incestuosa", escribió Le Besco.

Le Besco actuó bajo la dirección de Jacquot en la película de 2000 que retrata la vida libertina del marqués de Sade.

Su libro fue publicado en un momento en que el cine francés está sacudido por acusaciones de haber mantenido durante muchos años un silencio sobre las agresiones sexuales en la industria.

En ese contexto, Le Besco explicó en el libro por qué no quiere comparecer ante los investigadores, al no sentirse preparada para iniciar una demanda. "No quiero verme confrontada de nuevo a estas instituciones vetustas, diseñadas y gobernadas por hombres", afirmó.

Las otras denuncias contra Jacquot

Le Besco señaló al director después de que la actriz Judith Godreche, de 52 años, acusara al conocido cineasta de violencia sexual en el marco de una relación cuando ella tenía 14 años y él era 25 años mayor. A diferencia de la primera, Godreche si decidió presentar una demanda y actualmente hay una investigación en curso contra Jacquot, que niega los cargos.

El 9 de febrero la actriz Judith Godreche presentó la denuncia por violación ante la justicia.

El resto de las denunciantes contra el director de cine, que comparten haber vivido esas experiencias en su adolescencia y durante el rodaje de alguna película bajo su dirección, son Julia Roy, Vahina Giocante y Laurence Cordier.

Las actrices se animaron a hablar después de que saliera a la luz la denuncia de Godreche, y relataron episodios en los que, en diversos grados, el cineasta habría realizado insinuaciones y llegado al punto de ejercer la violencia sexual, pasando por el acoso laboral o la violencia física.

El impacto del movimiento Me Too en Francia

En Francia, el movimiento #MeToo sacudió a la sociedad al exponer las profundas raíces del acoso y la agresión sexual en la industria del entretenimiento francesa, reconocida a nivel mundial. En los últimos año, actrices, directoras, guionistas y otras profesionales alzaron sus voces para contar historias de abuso, desigualdad y coerción en el ámbito laboral.

El caso emblemático que sacudió a Francia fue el escándalo en torno al renombrado cineasta francés, Luc Besson. Varios testimonios de mujeres, incluyendo a la actriz Sand Van Roy, lo señalaron por haber cometido abuso sexual. Estas acusaciones provocaron un debate nacional sobre el abuso de poder en la industria del cine y la necesidad de rendición de cuentas, además de exponer a la justicia por el abordaje patriarcal de estos casos.

Además, lo que ocurrió en esta industria provocó una ola de conciencia y acción en todos los ámbitos de la sociedad francesa, mientras que organizaciones feministas presionaron al Parlamento para fortalecer las leyes contra el acoso sexual y mejorar el apoyo a las víctimas.

