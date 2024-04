La desgarradora historia de abuso sexual intrafamiliar que vivió un periodista rosarino: "La Justicia me dio la espalda"

Juan Pedro Aleart, conductor del noticiero De 12 a 14, que se emite por Canal 3 de Rosario, este jueves 18 abrió su programa contando una cruda historia de vida, la propia, sobre el abuso sexual que él y su hermano sufrieron en la niñez a manos de un tío, y también del abuso sexual que su padre cometió en perjuicio de su hermana menor desde que ella tenía tres años.

Durante 25 minutos, Aleart habló a cámara y contó los detalles de su historia personal sobre abusos sexuales intrafamiliares de los que fueron víctima tanto él como su hermana y su hermano.

El detonante que llevó al periodista a hacer pública su historia familiar, fue el reciente suicidio de su padre, al ser notificado del proceso judicial en su contra, tras haber sido denunciado penalmente por el mismo periodista.

No solo eso. También pidió urgentes cambios en la legislación dado que su tío, quien también fue denunciado por abuso sexual, quedó libre porque prescribió la causa. "La verdad siempre vence", resaltó en más de una ocasión.

Los detalles de la historia de abuso sexual intrafamiliar que narró Juan Pablo Aleart

“Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le provocó a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”, dijo el conductor. Y agregó: “Afortunadamente no la contagió”.

“Mi padre ha sido violento en todas sus formas, nos aterrorizó a todos los integrantes de mi familia. Mi hermana pensó en quitarse la vida por lo que mi padre le había hecho”, señaló.

Después de narrar su desgarradora historia y concluir con que “el monstruo murió”, “como si fuera poco”, el conductor reveló el padecimiento que él y su hermano sufrieron a manos de un tío directo desde los seis años, que se aprovechó de esa situación vulnerable que atravesaba la familia Aleart, dominada por un padre violento y abusador.

Se refirió a las secuelas de esos años de abuso, la depresión, la terapia, el trabajo diario. “Perdí el sentido de la vida, no tenía ganas de reír”, confesó y en contraste agradeció a las personas que lo ayudaron".

“Cuando tenía 12 años, con las pocas herramientas que tenía en ese entonces, advertí a mi familia lo que estaba pasando”, dijo y aclaró: “Todo lo que estoy diciendo está en la justicia”.

Luego, habló del tío al que acusa de abusar sexualmente de él y su hermano: “También fue denunciado por una alumna de un colegio por abuso sexual. Dos jueces me dijeron que todo lo que yo presenté es creíble y fundado, pero está prescripto. Por eso, esta persona está libre”, dijo.

Después, se refirió en detalle a su tío: "Se llama Helvio Vila, es bioquímico y utilizaba sus lugares de trabajo para abusar de sus víctimas. Conmigo lo hizo en el laboratorio del Sanatorio Británico y con mi hermano en el del Sanatorio Americano. Pero además, fue directivo muchos años de la Escuela Integral de Fisherton, donde dictaba la materia Educación Sexual Integral. Les repito: una ex alumna de esta escuela lo denunció penalmente por abuso sexual. Y como si fuera poco, es parte del Centre Catalá, institución de la que forma parte de las actividades culturales, rodeado de niños".

También añadió que en 2021 le dijo a su tío que lo denunciaría para que vaya preso; y que él le respondió que tenía amigos con influencias para evitar eso. “Cada fallo de la Justicia hasta ahora me ha dejado hecho pedazos. Me he encontrado con abogados penalistas que me han traicionado, otros me han ayudado. Me encontré con desinterés, con falta de comprensión”, señaló.

Aleart centró su objetivo en impulsar un cambio en las leyes para que el abuso sexual infantil sea considerado como un delito sin prescripción. “Hay 17 casos como el mío que están esperando por una resolución de la Corte. Hay que terminar con esta mierda de la prescripción en el abuso y corrupción de menores”, remarcó.

“El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, subrayó Juan Pedro con la cabeza en alto delante de las cámaras y antes de concluir con su testimonio para continuar con el programa, dijo: “Quiero hablarle a los hombres abusados; aprendan de las mujeres, que son tan valientes para denunciar”.

"Uno no elige vivir determinadas circunstancias. Yo no elegí tener un padre violento y abusador, tampoco elegí ser abusado ni tener una familia desalmada. Pero en algún momento la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso que pasó y esta es la forma en la que yo elegí enfrentarlo. La vida es hermosa, pero también puede ser muy difícil y cruel. Pero siempre, en una circunstancia u otra, hay que ponerle muchas cucharadas de actitud a la vida", cerró.

El rector del la UNR suspendió al tío acusado de ser un abusador sexual

Luego del dramático testimonio de Juan Pedro Aleart, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, ordenó llevar adelante un sumario interno y suspender al docente mencionado en la denuncia.

"Estremece el testimonio que con enorme valentía compartió Juan Pedro. Acabo de disponer un sumario y que se suspenda inmediatamente al docente mencionado en la denuncia de cualquier actividad académica e institucional. Mi solidaridad y abrazo, Juan Pedro", escribió Bartolacci en su cuenta de Twitter.

