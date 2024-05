Diez chicos de entre 11 y 16 años violaron a una niña de 14 años: el ataque fue organizado por el novio de la víctima

Diez chicos de entre 11 y 16 años violaron a una chica de 14 años en Bélgica y, según las primeras investigaciones, el instigador habría sido el novio de la víctima. La chica fue citada en una zona boscosa de Courtrai, Flandes Occidental y allí su novio adolescente abusó de ella y promovió el ataque del resto de los menores. Los informes del ataque señalan que los abusadores filmaron la escena con sus teléfonos y compartieron fragmentos en las redes sociales.

El medio belga Nieuwsblad informó que seis de los sospechosos habían sido internados en una institución cerrada, mientras que los otros cuatro estaban bajo arresto domiciliario.

La investigación del caso implicó el cuidado extremo de la identidad de los implicados; sin embargo, Nieuwsblad aseguró que los fiscales descubrieron "comportamiento reprobable" por parte de los sospechosos y "hechos de venganza", citando fuentes cercanas a la investigación que dijeron que los presuntos perpetradores mostraban "una total falta de sentido de las normas". "Nunca en mi carrera me había pasado algo así", le reconoció el abogado de uno de los sospechosos al medio.

El avance de la investigación

Por el momento se sabe que la niña estuvo dos días secuestrada en el bosque donde abusaban de ella y la torturaban. Tom Janssens, del Ministerio Público, explicó que debido a la edad de todos los involucrados es necesario resguardar su identidad. Queda por delante establecer en qué medida cada sospechoso estuvo involucrado en la agresión a la niña.

Por su parte el alcalde de Courtrai, Vincent Van Quickenborne, dijo que se sorprendió cuando se enteró por primera vez del caso que conocía a puerta cerrada "desde hacía algún tiempo". "La fiscalía no me permite decir nada sobre los hechos en sí, pero ya conocía la investigación desde hacía algún tiempo", afirmó. “Estos son actos repugnantes para los que no hay palabras. Lo digo no solo como político, sino también como padre de tres hijos pequeños”, lamentó.

La abogada juvenil Kelly Decaluwé, que defiende a uno de los sospechosos, dijo que "todos los menores fueron interrogados simultáneamente y los investigadores ahora probarán las declaraciones para descubrir la verdad".

"Estos son hechos horribles, la pregunta es cómo es posible que estos niños hayan perdido todo sentido de las normas ¿Qué debemos hacer con esto?”, agregó.

La edad penal de responsabilidad en Bélgica es 18 años, lo que significa que los presuntos abusadores sexuales deberán comparecer ante un juez de menores y serán colocados en un programa de rehabilitación personal en centros juveniles. Aunque existe la posibilidad de que el joven de 16 años pueda ser procesado conforme al derecho penal de adultos, dada la naturaleza excepcional del caso.

Paralelamente la víctima recibe orientación especializada luego de su terrible experiencia.

Violación grupal en un cementerio

Este caso espeluznante ocurre tres años después de un incidente igualmente cruel cuando una niña de 14 años fue violada por un grupo de jóvenes en un cementerio de Gante, en Flandes Oriental.

En esa oportunidad, los atacantes de entre 14 y 19 años, filmaron el ataque y lo hicieron circular en las redes sociales. Posteriormente, la víctima se quitó la vida.