Diego Esteves contó que una pareja de su padre abusó de él: “No lo había recordado hasta hoy”

Diego Esteves decidió contar en el programa “A la tarde”, que se emite por América TV, una situación de abuso que vivió cuando tenía ocho años. El periodista se sintió interpelado por la historia que reveló esta semana Juan Pedro Aleart, conductor de Canal 3 de Rosario que sufrió abusos por parte de su padre y su tío.

Esteves contó que estaba de vacaciones en Brasil con su padre, quien lo dejó unos minutos a cargo de su pareja, "una mujer de unos 40 años". Fue en esa circunstancia que vivió una situación que intentó olvidar hasta que decidió contarlo.

“Recuerdo perfecto, me quedé en un cuarto con una pelota, esas de goma que estuvieron muy de moda en una época, y se puso a jugar conmigo a la pelota en mi cuarto y en un momento corta en juego, tenía unas medias de red negra con una minifalda y me sienta sobre su regazo y me empieza a decir ‘acariciame acá' y me marca la rodilla y cuando la situación iba a proseguir justo entra mi viejo”, narró. “No lo había recordado hasta hoy", confesó y destacó que el valor de Aleart le hizo pensar en la importancia de contar y de no minimizar esas situaciones.

La desgarradora historia de abuso sexual intrafamiliar que vivió Juan Pedro Aleart

El pasado jueves 18 de abril, Juan Pedro Aleart, conductor del noticiero De 12 a 14, que se emite por Canal 3 de Rosario, contó un capítulo traumático de su vida: el abuso sexual que él y su hermano sufrieron en la niñez a manos de un tío, y también que su padre cometió en perjuicio de su hermana menor desde que ella tenía tres años.

El periodista decidió hacer pública su historia familiar tras el reciente suicidio de su padre, luego de ser notificado del proceso judicial en su contra.

“Mi padre abusó de mi hermana, de su propia hija, desde los tres años, siendo positivo de HIV. Esto le provocó a mi hermana terribles problemas de salud y emocionales. Temblaba, se le caía el pelo, estaba muy mal”, contó. Y agregó: “Afortunadamente no la contagió”.

Además de esta situación, tanto él como su hermano fueron abusados por un tío desde los seis años, que se aprovechó de esa situación vulnerable que atravesaba la familia Aleart, dominada por un padre violento y abusador.

Sobre su tío detalló: "Se llama Elvio Vila, es bioquímico y utilizaba sus lugares de trabajo para abusar de sus víctimas. Conmigo lo hizo en el laboratorio del Sanatorio Británico y con mi hermano en el del Sanatorio Americano. Pero además, fue directivo muchos años de la Escuela Integral de Fisherton, donde dictaba la materia Educación Sexual Integral. Les repito: una ex alumna de esta escuela lo denunció penalmente por abuso sexual. Y como si fuera poco, es parte del Centre Catalá, institución de la que forma parte de las actividades culturales, rodeado de niños".

“El silencio es el mejor amigo de los abusadores”, subrayó Juan Pedro y pidió: “Quiero hablarle a los hombres abusados; aprendan de las mujeres, que son tan valientes para denunciar”.

"Uno no elige vivir determinadas circunstancias. Yo no elegí tener un padre violento y abusador, tampoco elegí ser abusado ni tener una familia desalmada. Pero en algún momento la vida te da la oportunidad de enfrentar todo eso que pasó y esta es la forma en la que yo elegí enfrentarlo. La vida es hermosa, pero también puede ser muy difícil y cruel. Pero siempre, en una circunstancia u otra, hay que ponerle muchas cucharadas de actitud a la vida", cerró.

