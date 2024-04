En las últimas horas trascendió la declaración ante la Justicia de Sebastián Sosa, arquero de Vélez, imputado en la causa por el presunto ataque sexual a una periodista de 24 años en el hotel Hilton de San Miguel de Tucumán junto a tres de sus compañeros de equipo, José Ignacio Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio. El jugador, que tras pagar una fianza millonaria quedó en libertad, negó su participación en el hecho.

En el vídeo que salió a la luz en las últimas horas de este jueves, Sosa dio su testimonio durante la última audiencia de control de garantías. En las imágenes se puede ver cómo el uruguayo, sentado en el banquillo de los acusados, se dirige a la jueza y a la víctima para reafirmar su inocencia y exponer su versión de los hechos que llevaron a la denuncia.

Durante su declaración, manifestó una vez más ser inocente y negó haber presenciado cualquier acto de abuso sexual por parte de Florentín, Cufré y Osorio, quienes actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario en Tucumán. Además afirmó que cuando estuvo despierto no notó "nada inusual en la interacción con la denunciante y que, de hecho, la encontré en buen estado”.

“Yo puedo entender que ella esté pasando mal, pero todos la estamos pasando mal. Durmiendo días en una comisaría, saliendo expulsados, dando una imagen espantosa… 37 años tengo, 20 de carrera y nunca tuve nada como para decir ‘este tiene antecedentes de algo o tendencias de algo‘”, remarcó el arquero en el video que dio a conocer TN.

Asimismo, el arquero expresó su consternación por encontrarse en esta situación legal debido a lo que él considera una invitación inofensiva y cortés a la joven, recalcó que nunca intentó engañarla ni presionarla de ninguna manera y que las conversaciones en los chats son claras al respecto.

Sobre estas declaraciones, la denunciante, por su parte, cuando pidió la palabra antes de que la jueza Eliana Gómez Moreira decidiera dejar en libertad a Sosa manifestó: “El señor Sosa me seguía manipulando por chat con que había sido un buen momento, con que no me amargue, con que él me vio siempre bien y yo ahí empiezo a atar un poco los cabos y le digo; pero pará. ¿Cómo podés haberme visto bien, si vos estabas durmiendo, entonces qué, o me veías o dormías?”.

"Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad"

El 7 de marzo, José Ignacio Florentín, Braian Cufré, Abiel Osorio y Sebastián Sosa, futbolistas de Vélez, fueron denunciados por una periodista deportiva tucumana de 24 años que manifestó haber sido abusada sexualmente en la habitación 407 del Hotel Hilton en San miguel de Tucumán.

El hecho habría sucedido en la madrugada del 3 de marzo, después del partido ante Atlético Tucumán. La justicia decidió que solo Sosa, imputado como partícipe secundario, transcurra el proceso judicial en libertad, mientras que los otros tres deportistas cumplen arresto domiciliario en un barrio cerrado de la zona de San Pablo, en dicha provincia.

Igualmente, deberá cumplir con la obligación de presentarse cada 15 días en Tucumán y tendrá prohibido salir del país por 90 días hasta ser juzgado.

La jueza Eliana Gómez Moreira aceptó el pago de la caución fijada en 50 millones de pesos y el uruguayo podrá esperar la resolución del caso en su domicilio.

Al salir en libertad tras 10 días en prisión, el ex arquero de Boca y Peñarol de Uruguay declaró: "Lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la Justicia de Tucumán. Soy inocente y lo único que quiero es que se sepa la verdad de todo esto. No quiero entrar en detalles y cosas porque los abogados pueden hablar mejor. No tengo nada para decirle a ella (a la denunciante)".

