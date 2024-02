A quince días de haber finalizado el juicio de Dani Alves por presunta agresión sexual, después de 13 meses en prisión preventiva, se conoció la sentencia de cuatro años y seis meses de prisión por agresión sexual por el tribunal de la sección 12 de la Audiencia de Barcelona.

Además de la pena de cárcel, lo condenaron a cinco años de libertad vigilada, prohibición de acercarse e incomunicación con la víctima durante 9 años y 6 meses, así como una indemnización de 150.000 euros y el pago de las costas procesales.

Esta mañana, el futbolista, acompañado de su abogada, Inés Guardiola, y las partes involucradas, la fiscal Elisabet Jiménez y la acusadora Ester García, escuchó la sentencia. El juicio había concluído el 7 de febrero tras tres largas sesiones, y 15 días después se emitió la decisión de los jueces.

La defensa había solicitado una pena de doce años, mientras que la fiscalía pidió nueve. El equipo legal de Alves había instado al tribunal a absolver al jugador.

En su fallo de 61 páginas, el tribunal sostuvo que "el acusado agarró bruscamente a la denunciante, la arrojó al suelo y, a pesar de sus protestas y su deseo de irse, la penetró vaginalmente, impidiendo que se moviera", en el baño privado de la discoteca Sutton, donde ocurrieron los hechos la noche del 30 de diciembre de 2022. Además, concluyó que "esto constituye un caso de falta de consentimiento con uso de la violencia y acceso carnal".

La decisión judicial también indicó que "no es necesario que haya lesiones físicas para que se configure como agresión sexual, ni que la víctima oponga una resistencia heroica a mantener relaciones sexuales". Además, especificó que "en este caso en particular, las lesiones sufridas por la víctima son evidencia clara de la violencia empleada para coaccionar su voluntad, lo que llevó al acceso carnal posterior, hecho que no ha sido refutado por el acusado".

Inés Guardiola​, abogada de la defensa, afirmó: "Vamos a revisar la sentencia, pero les puedo decir que vamos a recurrir. Seguimos creyendo en la inocencia del señor Alves. Él conoce ya la sentencia y está entero".

LT