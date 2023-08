Tras el crimen de Morena Domínguez, la nena de 11 años asesinada por motochorros en Lanús, el secretario de Seguridad del distrito, Diego Kravetz, mantuvo un tenso cruce radial con el periodista Ernesto Tenembaum, a quien acusó de "chicanearlo".

El periodista y el candidato a intendente en las PASO discutieron en torno al rol del joven de 14 años con 21 antecedentes que, según el funcionario, se habría adjudicado la autoría del crimen para proteger a los delincuentes mayores de edad, lo que luego fue desmentido por la fiscalía. El joven fue detenido en el marco de los procedimientos realizados para dar con el responsable de la muerte de Morena.

El adolescente protagonizó una polémica hace algunos meses cuando fue acusado por el robo de un vehículo y, en medio de un operativo policial, fue defendido por la la cartonera y diputada nacional Natalia Zaracho, allegada al precandidato presidencial oficialista Juan Grabois.

La discusión entre Tenembaum y Kravetz, al aire de Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos en Radio Con Vos, inició luego de que el secretario de Seguridad del distrito mencionó aquel episodio. Esto provocó la fuerte reacción del periodista, quien le decía que no comprendía por qué mencionaba a Zaracho y al joven que no tuvo participación directa en los hechos.

"El chico dijo 'fui yo', está escrito en la causa judicial. No es fuentes de Lanús, el chico le dijo a la policía de Lanús 'fui yo'. ¿Sabés por qué lo dice? Porque cuando son bandas mixtas de menores y mayores, los menores suelen hacerse cargo de la situación porque saben que salen rápido", explicó el funcionario.

Diego Kravetz habló del crimen de Morena: "Estoy indignado y loco por la situación"

Sin embargo, Tenembaum lo interrumpió y remarcó: "Me parece que estás mal enfocado", esta frase fue la que aumentó la tensión y dio paso a la discusión. "Esa es tu opinión. No estoy mal enfocado, tengo un enfoque distinto del tuyo, que es otra cosa", corrigió Kravetz.

Así, luego de que el funcionario le cuestionara al periodista cómo abordaba el tema de la responsabilidad del gobierno bonaerense en temas de seguridad, este último señaló: "Tu enfoque es equivocado, porque estás discutiendo a quién llamo yo y no llamo, y no tenés idea".

"¿Vos me escuchaste hablar de Berni este último año y medio? De su ineficiencia. ¿Yo soy el problema y no tu municipio donde muere una nena? ¿Vos estás discutiendo sobre mí y no sobre la nena que murió? Eso es lo que me da vergüenza", lanzó luego el conductor radial.

Morena Domínguez.

Kravetz calificó el cuestionamiento de Tenembaum como una "chicana" y lo acusó de estar abordando al conversación "enojado". Además, le reprochó por insistir en que desde el Municipio de Lanús inculparon al menor de 14 años por el crimen. "¿Cómo no me voy a enojar si decís una cosa que no es y encima lo repetís dos veces?", lanzó.

"Lo repetí dos veces y lo voy a seguir repitiendo mientras no me convenza de lo contrario", sostuvo el periodista, a lo que el precandidato a intendente retrucó: "¿Querés que te mande el parte policial y la declaración? Esos son datos duros, no es Kravetz o Tenembaum".

"¡Matanena!": con insultos y amenazas recibieron a los detenidos por el crimen de Morena Domínguez

El comunicador luego insistió: "Explicame qué tiene que ver Zaracho con la muerte de Morena". Luego de que el funcionario le dijera que "nada tiene que ver", reiteró la pregunta: "Entonces, ¿por qué la acabas de mencionar?".

"Porque es el mismo menor", señaló Kravetz y concluyó: "Es el chico que dijo en la causa judicial que fue él. Lo dijo y se descubrió a través de las cámaras nuestras que no fue él, pero se hace cargo porque era parte de la misma banda que ranchean juntos y van de a dos, tres o cuatro y roban".

AS/ff