El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvieron un tenso debate luego de la masiva marcha en el Congreso de la Nación para pedir por un aumento en el presupuesto universitario. Horas después. el presidente Javier Milei publicó el decreto que veta la Ley de Financiamiento de las altas casas de estudio.

"El Gobierno está desfinanciando una de las pocas cosas que en el Estado funciona bien”, sostuvo Yacobitti, invitado al programa A Dos Voces (TN) tras la segunda marcha federal universitaria, cuyo acto principal ocurrió en la Plaza frente al Parlamento pero se replicó en distintas ciudades del país.

Álvarez, por su parte, sostuvo que defender la universidad pública "es poder auditarla" y cuestionó la presencia de dirigentes como Cristina Kirchner y Sergio Massa al expresar que se trató de un evento "político".

“Que se quede tranquila la población que vamos a financiar la universidad", sostuvo el funcionario nacional. "Lo que no vamos a permitir es que sean usadas para fines que no fueron creadas. Tienen que dar clases e investigación, no sostener un armado político, lo que quedó demostrado en la marcha”, agregó.

Por su parte, el exdiputado radical mencionó los múltiples rankings internacionales en donde destacan la UBA y otras instituciones nacionales, y explicó que el modelo "se basa en los pilares del mérito, la excelencia académica y la pluralidad”, por lo que no cuestionó que aparecieran dirigentes políticos y gremiales de distintos espacios en la movilización. Incluso, marcó que Álvarez es uno de los titulares en Ciencia Política en la UBA.

“Queremos una universidad auditable porque cada peso que le sacan a un trabajador, nosotros lo tenemos que auditar”, respondió el subsecretario del área de Educación, y le reprochó que la UBA "lleva años sin cargar una factura, porque simplemente informar no es rendir cuentas”. "¿Te tenemos que creer sin ver facturas?", añadió en otro momento.

"Esto no es Twitter, esto es entre vos y yo. Los dos somos profesores universitarios. Es importante que digamos la verdad. No es cuestión de plata ni de transparencia, es una cuestión de prioridades", afirmó Yacobitti. También dijo que la Ley de Administración Financiera indica que las universidades deben rendir cuentas hasta dos veces por año y que “el 90% de los gastos es en docentes y no docentes, que el Ministerio de Educación tiene Nombre, DNI, y demás".

"Los profesores en los colegios universitarios, el Pellegrini, el Nacional de Buenos Aires, y otros tantos en el país estaban un 25% por encima de lo que cobraba un docente en el Gobierno de la Ciudad. Hoy están un 30% abajo", agregó el vicerrector de la UBA. "Pero reclamale a (Sergio) Massa el desastre que dejó, lo tuviste en la marcha. No te vi en un programa como este debatiendo con autoridades" del Gobierno anterior, respondió Álvarez.

Acerca de los dirigentes que se acercaron a acompañar la manifestación a favor de las universidades públicas, el funcionario del Gobierno de Milei expresó: "Vimos a todos los monstruos que destruyeron el país. Lo vimos a Massa, a (el titular de Camioneros) Pablo Moyano, a (la expresidenta) Cristina Kirchner, vimos a todos los monstruos. Y la Argentina votó en contra de eso. Emiliano, votamos en contra de eso".

"El que fue kirchnerista fuiste vos. Vos militaste con el kirchnerismo", lo chicaneó Yacobitti al recordar la militancia peronista de Álvarez durante su juventud y el haber integrado la gestión del expresidente Néstor Kirchner. Ante esto, el ahora dirigente libertario respondió: "Mirá cómo pasó el tiempo que ahora el kirchnerista sos vos. Ahora sos el puntal de la reconstrucción del kirchnerismo".

“Hubo un montón de gente que se arrepintió de ir, y que fue de muy buena voluntad, cuando vio los monstruos por los que estaba rodeado. Había carteles de (Fernando) Espinoza, hermano. ¿Cómo una chica que estudia en la Universidad va a ir a pararse abajo de un cartel de Espinoza?”, lanzó Álvarez al referirse al intendente de La Matanza, acusado por abuso sexual.

Por otro lado, Yacobitti volvió a manifestar que los salarios universitarios perdieron el 45% de su poder adquisitivo en los primeros dos meses del año por la alta inflación que se registró en ese período. "Los docentes no tienen tiempo para sufrir, les voy a pedir a los diputados que se hagan cargo y ratifiquen la ley", añadió sobre el veto.

“Las universidades no van a cerrar, el cuatrimestre está garantizado y las casas de estudio van a estar financiadas el año que viene. Vamos a seguir defendiendo a la universidad pública y combatiendo las mafias", cerró Álvarez.

