En un nuevo capítulo de la novela que enfrenta a Eduardo Feinmann con la dirigente peronista Ofelia Fernández, ambos personajes mantuvieron un diálogo entre tenso y colorido al finalizar la marcha universitaria, al aire en el programa que el periodista conduce en LN+.

¿Salieron a la calle para decir ‘andate Milei’?, comenzó Feinmann, y la exlegisladora porteña respondió que “por supuesto que no”, sino que era “una marcha en defensa de la educación pública a lo largo y ancho de todo el país”, y apretó el acelerador al cuestionarlo: “¿Es convincente para vos mi respuesta?”

El periodista quiso saber los motivos puntuales de la marcha, y Ofelia Fernández respondió que “no es sorpresa, a mi el gobierno de Javier Milei no me gusta”. Y agregó: “No es mi primera marcha por la educación, lo hice durante el gobierno de Cristina (Kirchner), lo hice en el gobierno de Macri y lo hice siendo legisladora”.

Feinmann recalcó que “para el gobierno esta es una marcha ideologizada, política y destituyente”, pero Fernández respondió que el oficialismo debería “sacarse la soberbia de encima” y entender que “mucha gente que los votó les está diciendo ‘acá no te metas’”.

Fernández dijo que, desde su posición, el gobierno de Javier Milei “es medio un circo”, porque llegó al poder con promesas de ajuste a la “casta” política y “la casta resultaron ser los jubilados y la comunidad universitaria”.

Fernández también criticó a los “87 héroes” que le permitieron al Presidente vetar la Ley de Movilidad Jubilatoria y declaró que este gobierno “es una estafa”.

El cruce por la gorra de los New York Yankees

Tras una larga argumentación por parte de Ofelia Fernández en defensa de la universidad pública, Feinmann sacó a relucir que la dirigente del PJ llevaba puesta una gorra del equipo norteamericano de baseball, New York Yankees: “Te veo con una gorra muy cipaya”, dijo el periodista.

El comentario despertó una incómoda risa en la ex legisladora, que defendió su look diciendo que “es una gorra canchera, no es una gorra cipaya”, a lo que el periodista le volvió a recalcar que “no es una gorra nacional y popular”.

“No es una gorra que dice UBA”, siguió adelante Feinmann, aunque Fernández siguió en su postura y le respondió que, a lo sumo, “no es una gorra nacional, pero es linda y me gusta”.

