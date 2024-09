Emiliano Yacobitti: "Para los ricos hay 30 años de estabilidad y los jubilados no saben que hacer el mes siguiente"

Emiliano Yacobitti expresó su descontento con el trato desigual del Gobierno para con los jubilados y las universidades frente a las empresas ricas. Y aprovechó para destacar el deterioro que sufren los salarios de los docentes universitarios y la falta de financiamiento en proyectos claves, como la detección temprana del cáncer de páncreas. Sostuvo que habrá realineamientos dentro de los partidos políticos y abogó, como oposición, por apoyar las medidas positivas del Gobierno, como el control de planes sociales, pero al mismo tiempo ponerle límites a las medidas que perjudiquen a la población, como el desfinanciamiento universitario. “Al Gobierno no le interesa un país de iguales ni un país con libertad”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Emiliano Yacobitti es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y referente del radicalismo porteño. Fue diputado nacional y vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas.

Lo recibimos para analizar lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, ya que el vicerrector apuntó contra los diputados radicales que votaron a favor de la ley de movilidad jubilatoria, en un primer momento, y luego votaron en contra. Sostuvo que son “radicales con peluca”, por eso amenizamos esta entrevista con “Cortate el pelo” de la Mona Jiménez.

Alejandro Gomel: Lo recibimos con un poco de humor frente a todo lo que viene lo que viene sucediendo.

El apodo “radicales con peluca” no lo dije yo, me lo dijeron en un programa y me reí un poco, porque la verdad es que hay que tomárselo como chiste, porque si no uno se aflige.

Por suerte, la convención del partido hizo lo que tenía que hacer y propuso una suspensión preventiva de la filiación hasta que se trate en el Tribunal de disciplina lo que va a pasar con quienes dieron vuelta el voto sin ninguna explicación racional, o por lo menos, sin ningún dato nuevo después de que fue un proyecto que había aprobado el radicalismo.

Y obviamente porque lo mal que la están pasando los jubilados no tiene ningún sentido, sobre todo con un Gobierno que sigue privilegiando a los sectores que más tienen en cada una de las reformas que hacen.

AG: Ahora, más allá de lo que pase con sanciones o suspensiones, ¿hay un quiebre? ¿Va a ser difícil volver atrás en el radicalismo?

Creo que está pasando en todos los partidos políticos. Si te pones a pensar, ayer también hubo muchos diputados de otros partidos, como el PRO, que dieron vuelta su voto.

Lo que sí creo que va a haber son realineamientos políticos. Algunos de los que estaban en el frente kirchnerista se fueron al Gobierno nacional, como es el caso de Francos y Scioli, otros de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Petri. Y después, por supuesto, estamos los que creemos que hay que apoyar cada cosa buena que haga Milei, como el control de la administración de los planes sociales, pero que también vamos a poner límites en las cosas que creemos que son sumamente injustas y perjudiciales para el futuro de argentina, como por ejemplo lo que está pasando con los jubilados o el desfinanciamiento por completo de las universidades públicas. Esto está haciendo que los profesores universitarios, después de muchos años de estudiar, formarse y ejercer un rol central en la sociedad, hoy estén cobrando sueldos básicos bajo la línea de la pobreza. Un profesor que trabaja con dedicación exclusiva y 40 horas semanales.

AG: Con las universidades el Gobierno ve un escenario similar a jubilados. Si hoy lo aprueban, vetar y tener este blindaje, con 87 diputados defendiendo el veto.

Esperemos que no. Obviamente lo que está pasando con los jubilados es tristísimo y tenemos que resolverlo lo antes posible, el Gobierno puede plantear resolverlo con un bono si no quiere que sea una ley, algo muy injusto para los jubilados, porque les da un gran nivel de incertidumbre. Para las empresas ricas tenes 30 años de estabilidad y para los que blanquean tenes 15 años de estabilidad, pero los jubilados no saben que van a cobrar el mes siguiente.

En el caso de las universidades públicas, lo que está pasando no se vio desde que volvió la democracia hasta hoy. El empobrecimiento de los salarios de los profesores universitarios, en los últimos ocho meses, es un récord absoluto en pérdida del poder adquisitivo del salario. Hay profesores que han perdido más de la mitad del poder adquisitivo de compra de su salario en los últimos nueve meses y, como te decía, estás hablando de salarios que ya de por sí eran muy bajos. Un residente de cualquier hospital, el más conocido es el Clínicas pero también, que terminó la carrera de Medicina y está ejerciendo la residencia para especializarse está cobrando 750 mil pesos de sueldo básico. Está entre la canasta de pobreza y la indigencia.

Esto hace que los profesores, en muchos casos, tengan que abandonar la universidad pública y, por otro lado, está atentando contra una de las pocas cosas que la sociedad elige, que funciona bien y está ranqueada a la par de las mejores universidades del mundo. La sociedad, a principio de año, salió a la calle para decir pudimos haber votado o no a Milei, pero no queremos que se meta con las universidades públicas, porque la gente las elige.

Es el único servicio estratégico que da el Estado y que la sociedad elige. Y en un aula se cruza el que lo elige porque cree que es el mejor pudiendo pagar una universidad privada y el que lo elige porque no puede ir a otro lado. Ahí el mérito empieza a hacer una diferencia para el que quiere ascender de clase social.

Marcha universitaria.

AG: ¿Ahí ven un tema de presupuesto o que el objetivo del Gobierno es bajarle el precio a la universidad pública?

Creo que al Gobierno no le interesa un país de iguales ni un país con libertad. Es una falsa teoría de la libertad, es una libertad sólo para los que puedan acceder a ella, por ejemplo si tuviste la suerte de nacer en un código postal o en una familia que puede pagarte la educación para que te formes y te desarrolles, vas a tener libertad; ahora, si tuviste la mala suerte de nacer en una familia que no tienes esa suerte, es como que vas a quedar postergado ahí. Ese es el modelo que yo entiendo que este Gobierno representa, sino no se entiende lo que está haciendo con un valor, que hasta incluso el presidente reconoce como un capital o una ventaja comparativa adicional que tienen en el mundo quienes vienen a invertir a la Argentina.

Esto no es una cuestión de que hay que bajar los gastos porque tenemos que llegar al déficit cero. Primero porque el Gobierno bajó los salarios de los profesores y los trabajadores universitarios casi el doble porcentual de lo que bajó los del resto del Estado. Segundo, porque optó por privilegios como, por ejemplo, bajarle los impuestos a los Bienes Personales, que es el impuesto que pagan los más ricos de los ricos, que con solamente anular ese subsidio, que es 0,14% del PBI, resolves el problema, según la Oficina de Presupuesto, de esta ley que el Gobierno dice que va a vetar.

Ejemplos como ese uno puede encontrar muchos. Acá lo que se está discutiendo es qué modelo de país querés, y obviamente somos muchos los que queremos un país donde el Estado funcione bien, que se intervengan el 100% de los lugares que funcionan mal del Estado, que se los arregle, se los audite y se los cambie. Pero, las cosas que funcionan bien también tenemos que potenciarlas.

Elizabeth Peger: Con eso que decías, ¿no es como demasiado vetar un aumento a los jubilados y el aumento de fondos para pagar los salarios de universidades? Digo en términos de adhesión de la opinión pública. Son temas muy sensibles, lo vimos con lo que fue la marcha en abril, y seguramente va a haber, si avanza con un veto en el tema de financiamiento universitario, otra marcha. ¿No es demasiado en temas muy sensibles?

Creo que sí, pero también es cierto que ahora la responsabilidad la tiene el Congreso. Quienes le dieron la espalda a los jubilados, no fue solamente el presidente, fueron también los que votaron en contra de que ese veto se caiga. Entonces, también está la responsabilidad de los que tienen que ejercer un cargo legislativo que, como lo dice la representación de poderes, están para ayudar, proponer y controlar al Poder Ejecutivo.

Creo que la Argentina tiene que reformar la ley de DNU. No puede ser que sea más fácil sacar un DNU que una ley. En Argentina, cuando hay un DNU, si solamente una Cámara no te lo desaprueba ya tiene validez, mientras que para sacar una ley tenes que pasar por las dos Cámaras. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer los representantes del Poder Legislativo es cambiar esa ley, que creo que la hizo Cristina Fernández de Kirchner, para que un DNU tenga un tiempo de validez y si en ese tiempo no se aprobó por las dos cámaras, se caiga. Porque si no te pasa que quedan DNUs que siguen en el tiempo, nunca se tratan, pero mientras tanto tienen vigencia.

En el segundo caso, creo que el Parlamento tiene que tomar cartas en el asunto. Te voy a dar dos ejemplos, en la UBA, desde la Secretaría de Ciencia y Técnica se está estudiando un proyecto para la detección temprana del cáncer de páncreas y está estancado por falta de financiamiento. El centro de protonterapia, de los cuales hay cinco centros en el mundo, estudia una manera de combatir el cáncer mucho menos traumática para los tratamientos, por la especificidad de la aparatología, es algo que se está haciendo entre la CNEA, el Hospital Roffo y la UBA, y tiene el 90% de avance, pero desde diciembre que está absolutamente parado. Con lo cual, no solamente no lo tenés, sino que pasas a pérdida todo lo que hiciste.

Y ni te cuento de los docentes que te dicen con mucha lástima “prefiero trabajar en la Universidad de Buenos Aires y estoy dispuesto a cobrar menos, pero lo que no puedo es no llegar a fin de mes”.

Claudio Mardones: Teniendo en cuenta tu experiencia como diputado nacional y escuchando tu necesidad de cambiar la ley 26.122, que es la que establece el mecanismo del Congreso para rechazar un decreto de necesidad y urgencia, ¿no te parece que ayer, ante la pulseada de un decreto de necesidad y urgencia y las capacidades del Congreso, la oposición alcanzó un techo?

No. Me parece que alcanzó un piso, porque muchos pagaron más costo del que pensaban con la sociedad.

CM: Especialmente por los diputados del radicalismo, ¿no?

Sí, del radicalismo, el PRO y todos los que se dieron vuelta. Si vos presentas un proyecto que se aprueba, después lo tenés que ratificar, sin condición distinta del momento que lo aprobaste, y no lo ratificas, a mí se me caería la cara de vergüenza. Porque puedo decir “cambio mi voto porque el Gobierno dijo que ahora va a pagar tal cosa”. Por lo menos para cambiar tenés que pedirle al otro que modifique algo de la situación inicial .

Creo que esto lo que hizo fue poner mucho más la lupa en el Congreso, mientras que antes la tenía el presidente. Entonces eso, para mí, al Congreso le va a poner límites, y los que voten van a tener que saber que tienen que hacerse cargo de lo que votan.

Y si se aprueba la ley de universidades y el Congreso la veta, a quienes no estén para poner los dos tercios de los votos, la sociedad les va a asignar la misma responsabilidad que al presidente sobre la política de Estado que están permitiendo que se lleve adelante.

