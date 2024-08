Más paros universitarios e impulsan una segunda marcha nacional "en defensa de la educación"

El comienzo del segundo cuatrimestre en las universidades seguirá atravesando medidas de fuerza. Tras el masivo acatamiento de la huelga de esta semana, el plenario de secretarios generales de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) decidió por unanimidad convocar a un nuevo paro de 48 horas que comenzará el 20 de agosto. También se propuso una nueva marcha nacional en defensa de la educación universitaria para la semana del 9 al 13 de septiembre, luego de la masiva convocatoria que tuvo la del 23 de abril.

Este lunes 12 de agosto comenzó el paro de docentes universitarios y, tal cual se acordó en el Frente Sindical Universitario, este jueves confirmaron que se extenderá hasta la semana que viene. Las jornadas de paro llevadas adelante esta semana en todo el país tuvieron un acatamiento superior al 90%, según difundieron fuentes gremiales y de universidades públicas.

La medida de fuerza se impone con fuerza por la recomposición salarial y del presupuesto universitario, por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y en rechazo del proyecto que obtuvo media sanción en Diputados que declara a la educación como "servicio estratégico esencial", por considerar que su único objetivo es suprimir el derecho constitucional de huelga en el sector.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Más del 60% de los cargos universitarios están por debajo de la línea de la pobreza

Además, durante el plenario se consensuó el repudio a la decisión del Ministerio de Justicia de cerrar la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). También se reforzó el apoyo a la lucha contra la intervención y el desfinanciamiento de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo.

Carlos De Feo, secretario general de CONADU, valoró positivamente “la aprobación en el Congreso de la ley de financiamiento para las universidades públicas”, que salió tras una maratónica sesión de 20 horas, en su segundo dictamen en minoría, correspondiente a la UCR y con modificaciones de Unión por la Patria. La propuesta tuvo el respaldo de Encuentro Federal y fue rechazada por La Libertad Avanza y el PRO.

A pesar de este logro, Carlos De Feo advirtió: “Tenemos que tener presente que es solamente un paso. Hoy falta mucho camino para que esto quede consolidado, y los docentes universitarios tenemos que estar atentos”. “Por eso decidimos llevar adelante una gran marcha universitaria que ponga sobre la mesa la decisión de los trabajadores, de los estudiantes y del conjunto de la comunidad universitaria de seguir peleando por una universidad que cumpla con el derecho de los argentinos a la educación superior”.

Kicillof creará la unidad que investiga el robo de niños en la dictadura en la provincia

La negociación salarial viene cuesta arriba

El Gobierno se reunió con los representantes sindicales de los docentes y no docentes universitarios para la negociación paritaria el último viernes. Durante la reunión se les ofreció a los sindicatos "un aumento del 3% para agosto y un incremento del 2% para septiembre, tomando como base de referencia la pauta general del Estado". Tras "no llegar a un entendimiento", las partes acordaron crear "una Comisión Técnica Tripartita para buscar acercar las diferencias señaladas por los gremialistas, con la oferta del Gobierno".

CONADU, al ratificar el paro, señaló: “El Gobierno nacional convocó hoy a paritaria nacional y ofertó un escandaloso 3% para el mes de agosto y un 2% para el mes de setiembre, profundizando la crisis salarial que mantiene a todos los cargos iniciales por debajo de la línea de la indigencia y a más del 60% de los cargos universitarios por debajo de la línea de la pobreza”.

El Consejo Interuniversitario Nacional celebró la media sanción para el financiamiento universitario

“Queremos enfatizar que el diálogo desde nuestra parte sigue abierto”, dijo por su parte el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y manifestó “confianza en que podremos salir adelante”. También remarcó: “El mensaje de las urnas es claro: no se puede gastar más de lo que ingresa y con esa premisa debemos seguir dialogando. Todos los sectores sociales están poniendo el hombro. Por eso, más que en paros y protestas, confiamos en poder dialogar”.

“Hemos garantizado un aumento del 71% de los salarios de diciembre a julio. En algunos meses, como mayo y julio, se superó incluso el índice de inflación, lo que demuestra la voluntad de recomponer el salario, en la medida de lo posible, además de haber asegurado los gastos de funcionamiento con un incremento de 270%. Los pagos en tiempo y forma aseguran el funcionamiento del sistema universitario”, afirmó Torrendell.

Un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA alerta que, de no mediar recomposición salarial importante antes de fin de año, los salarios de docentes y no docentes universitarios caerían a niveles del año 2005. Los datos corresponden a un trabajo elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Allí se destaca que "los salarios reales docentes y no docentes en las universidades nacionales han experimentado caídas mayores a la del promedio del sector público, e incluso a la sufrida por los trabajadores no registrados".

ML